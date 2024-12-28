В России подписали закон о декриминализации медицинской деятельности

Фото: Дмитрий Резнов

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, исключающий медицинских работников из-под действия статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, статья 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, «не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

Это означает, что врачи и другие медицинские работники не будут нести уголовную ответственность по данной статье за некачественно оказанную медицинскую помощь.

Бадма Башанкаев, первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы, назвал принятие поправок «поистине эпохальным для системы здравоохранения». Он пояснил, что статья 238 УК РФ является одной из самых часто применяемых в отношении медиков из-за отнесения медицинской помощи к услугам гражданско-правовых отношений. Это приводит к уходу опытных специалистов и страху молодежи идти в медицину из-за постоянного стресса и правовой неопределенности.

Рената Валеева