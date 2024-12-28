Путин подписал закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций

Фото: Екатерина Петрова

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм временного приостановления запрета деятельности террористических организаций по решению суда. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, по решению суда на основании заявления генерального прокурора России или его заместителя может быть временно приостановлен запрет деятельности организации, включенной в список террористических. Это возможно при наличии соответствующей информации, требующей такого решения.

Данные изменения, как указывается в законе, направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса. При этом, по ее словам, без снятия с движения «Талибан»* статуса террористической организации сделать это невозможно.