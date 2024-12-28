В «Салават купере» открыли одну из крупнейших поликлиник Казани

В казанском микрорайоне «Салават купере» состоялось торжественное открытие самой большой поликлиники города. В церемонии открытия приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, министр здравоохранения Марсель Миннуллин и раис Татарстана Рустам Минниханов, присоединившийся по видеосвязи. Об этом пишет мэрия города.

Новая поликлиника площадью почти 12 тыс. кв.м включает в себя взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, травмпункт и подстанцию скорой помощи. В общей сложности здесь будут работать около 700 медицинских работников. Для пациентов созданы комфортные условия: детские игровые зоны, просторные холлы и комната матери и ребенка. Оформление помещений выполнено в концепции «Человек — часть экосистемы».

Поликлиника оснащена современным оборудованием, включая три рентгенаппарата, флюорограф, маммограф, компьютерный томограф, УЗИ-аппараты и другую необходимую технику. Взрослое отделение возглавил главврач ГКБ №12 Рамиль Ахметов.

Поликлиника рассчитана на обслуживание 60 тысяч жителей, включая жителей соседних районов, и будет принимать до 750 пациентов в смену. В структуре поликлиники есть терапевтическое отделение на 10 участков, отделение профилактики, дневной стационар на 10 коек, травмпункт, женская консультация и отделение реабилитации.



По словам Рустама Минниханова, открытие поликлинического комплекса — важное событие для «Салават купере», где проживает около 35 тыс. человек, и позволит обеспечить жителей района качественной медицинской помощью в условиях активной застройки.

Поликлиника начнет прием пациентов с 1 января, а врачи в праздничные дни будут работать в режиме дежурства. Подстанция скорой помощи уже располагает 37 автомобилями, а в начале 2025 года получит еще 40 машин.

Рената Валеева