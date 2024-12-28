В России ужесточена ответственность за вовлечение детей в преступления
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону:
- за вовлечение в совершение преступления ребенка младше 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы на срок до 9 лет;
- за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести, а также в совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (или вражды) предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет;
- за вовлечение в совершение антиобщественных действий ребенка младше 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних установлен максимальный срок лишения свободы 8 лет.
Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за совершение указанных преступлений с использованием сети Интернет.
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