Иностранцам в России теперь грозит до 15 лет тюрьмы за помощь противнику

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность для иностранцев за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности страны.

Согласно новому закону, иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории России, может грозить до 15 лет лишения свободы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новая статья УК РФ предусматривает:

лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей (или в размере дохода осужденного за период до трех лет) за оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;

лишение свободы на срок до 8 лет за сотрудничество с представителем другой страны против безопасности России;

под переходом на сторону противника понимается добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий и организаций противника, направленной против безопасности России.

При этом закон предусматривает возможность освобождения от наказания, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.

Рената Валеева