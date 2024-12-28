Президент подписал закон об обеспечении жильем военных, имеющих ребенка-инвалида

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида, внеочередное право на обеспечение жильем. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, военнослужащие, воспитывающие детей-инвалидов, будут иметь приоритетное право на получение служебных жилых помещений, мест в общежитиях или на арендованное жилье. Эти жилые помещения будут предоставляться вне очереди.

Кроме того, вне очереди жильем будут обеспечены военнослужащие, признанные негодными или ограниченно годными к военной службе из-за тяжелых ранений, полученных в ходе боевых действий, и при этом выразившие желание продолжить военную службу.

Рената Валеева