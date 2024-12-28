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Путин разрешил НКО участвовать в исправлении осужденных

11:35, 28.12.2024
Путин разрешил НКО участвовать в исправлении осужденных
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг организаций, имеющих право участвовать в процессе исправления осужденных к принудительным работам или лишению свободы. Согласно новому закону, социально ориентированные НКО, ассоциации, союзы, фонды и АНО смогут оказывать содействие в этом процессе.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает указанным организациям оказывать содействие лицам, отбывающим наказание в исправительных центрах, учреждениях и дисциплинарных воинских частях, а также помогать администрациям этих учреждений. Цель такого сотрудничества — способствовать исправлению осужденных, что будет осуществляться в порядке, установленном законодательством РФ. Ранее в такой деятельности могли участвовать только общественные объединения.

Также закон уточняет, какие именно организации могут делегировать своих представителей в состав попечительских советов при исправительных учреждениях.

Рената Валеева

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