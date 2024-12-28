Путин разрешил НКО участвовать в исправлении осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг организаций, имеющих право участвовать в процессе исправления осужденных к принудительным работам или лишению свободы. Согласно новому закону, социально ориентированные НКО, ассоциации, союзы, фонды и АНО смогут оказывать содействие в этом процессе.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разрешает указанным организациям оказывать содействие лицам, отбывающим наказание в исправительных центрах, учреждениях и дисциплинарных воинских частях, а также помогать администрациям этих учреждений. Цель такого сотрудничества — способствовать исправлению осужденных, что будет осуществляться в порядке, установленном законодательством РФ. Ранее в такой деятельности могли участвовать только общественные объединения.
Также закон уточняет, какие именно организации могут делегировать своих представителей в состав попечительских советов при исправительных учреждениях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.