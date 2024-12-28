Более половины россиян задумывается о смене работы

Фото: Максим Платонов

Более половины россиян — 55% — регулярно или иногда задумывается о смене работы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Основной причиной такого решения стал низкий уровень дохода — этот вариант указали 40% опрошенных. Еще 35% не устраивает отсутствие карьерного роста, а 30% — высокий уровень стресса. При этом четверть участников исследования признаются, что потеряли интерес к своей нынешней работе, а 20% сталкиваются с проблемами в коллективе и отсутствием комфортной атмосферы в команде.

Взгляды на работу с течением времени изменились у 15% россиян. Еще 10% указали, что текущая профессия потеряла актуальность в условиях стремительно развивающего рынка труда.

Напомним, в этом году зарплату сотрудникам подняли 58% российских работодателей. В 2023-м этот показатель был равен 68%.

Елизавета Пуншева