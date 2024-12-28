Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий иностранных агентов открывать специальные рублевые счета для получения доходов, в том числе авторских отчислений и других платежей. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, все доходы иностранного агента от творческой деятельности, продажи имущества, аренды, вкладов и долевого участия в организациях должны зачисляться на специальный счет. Распоряжаться этими средствами иноагент сможет только после отмены своего статуса.
Закон предусматривает обязательное открытие такого счета для самих иноагентов и для лиц, перечисляющих им гонорары. На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет.
Законопроект был разработан группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.
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