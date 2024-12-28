В Казани муниципальные парковки станут бесплатными на новогодние праздники
В преддверии Нового года, 29, 30 и 31 декабря, муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Бесплатным паркингом горожане смогут воспользоваться и в начале 2025 года — 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января.
4 и 5 января являются выходными днями (суббота и воскресенье), когда муниципальные парковки и так функционируют без взимания платы.
Напомним, что в течение всего года муниципальные парковки в Казани бесплатны в выходные дни, а также в будние дни с 19.00 до 8.00.
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