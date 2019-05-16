АСВ пошло наперекор ВЭБу: сможет ли КЗСК избежать преждевременного банкротства?

Госкорпорация оспаривает решения, «продавленные» ВЭБом на собрании кредиторов завода

Основной кредитор КЗСК, Внешэкономбанк, способен «продавить» на собрании кредиторов завода любое необходимое ему решение абсолютным большинством голосов и на всех парах ведет предприятие к продаже с молотка. Но против этого в Арбитражном суде РТ выступил АКБ «Спурт». Он потребовал отменить решения, принятые на двух последних собраниях кредиторов, в том числе то, на основании которого КЗСК подал в суд на собственное банкротство. Представитель «Спурта» утверждает: раз суд ранее определил, что завод должен попробовать восстановить платежеспособность, то так и должно быть. Кроме того, «Спурт» и другие кредиторы недовольны переносом места проведения собраний с территории КЗСК в Москву, в офис ВЭБа. Подробнее — в материале «Реального времени».



АСВ пошло «тараном» на ВЭБ



ПАО АКБ «Спурт» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании недействительными решений, принятых на двух собраниях кредиторов ОАО «Казанский синтетический завод каучука» (КЗСК), прошедших 26 марта и 4 апреля. При этом первое собрание созывалось по инициативе основного кредитора КЗСК — Внешэкономбанка (ВЭБ), второе же созывал выступавший в то время и. о. внешнего управляющего должника Павел Медведев. Накануне прошло первое заседание по рассмотрению этих требований.

На этих собраниях ВЭБ большинством голосов «продавил» ряд решений, которые могут определить дальнейшую судьбу проблемного актива. Так, 26 марта было решено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о введении на заводе конкурсного производства, так как внешний план по финансовому оздоровлению так и не был принят. Напомним, что сейчас на заводе введена процедура внешнего управления сроком до февраля 2020-го года, однако ВЭБ стремится к тому, чтобы завод ушел «с молотка» гораздо раньше этого срока. Кроме того, ВЭБ сменил внешнего управляющего — им стала Ольга Рушицкая.

На собрании 4 апреля было решено перенести дальнейшие собрания в Москву, в офис Внешэкономбанка на проспекте академика Сахарова. Еще в этот день ВЭБ в очередной раз отклонил предложенный и. о. внешнего управляющего план по финансовому оздоровлению завода. Для ВЭБ принять нужные ему решения не составляло сложности: ему принадлежит 73,8% от общей кредиторской задолженности КЗСК, или 3,7 млрд рублей. Для сравнения, требования «Спурта» составляют 530,6 млн рублей, или около 10,5% общей кредиторской задолженности.

Требования «Спурта» составляют 530,6 млн рублей, или около 10,5% общей кредиторской задолженности. Фото Максима Платонова

Отметим, что представлять интересы ВЭБа на этом процессе из Москвы прибыла Юлия Шевела — она же выступает одним из членов совета кредиторов от ВЭБа. Перед заседанием стороны отказались давать какие-либо комментарии по делу, но выразили уверенность, что вопрос о легитимности решений собраний кредиторов должен решиться сегодня, либо в ближайшее время. А время действительно поджимает — уже на 29 мая назначено ближайшее заседание по заявлению внешнего управляющего КЗСК о признании завода банкротом и введению конкурсного управления.

«Спурт»: «Судом была констатирована возможность и необходимость восстановления платежеспособности должника»

По мнению «Спурта», ВЭБ не имел права созывать собрание кредиторов с заявленной повесткой — в частности, с рассмотрением вопроса о введении на заводе конкурсного управления вместо внешнего. Такой вопрос должен решаться именно на первом собрании кредиторов, которое по закону имеет особый статус и повестку: на нем принимают решение об обращении в суд с ходатайством о введении финансового оздоровления либо конкурсного производства, образуют комитет кредиторов, определяют кандидатуру арбитражного управляющего.

В «Спурте» видят и другую причину не рассматривать вопрос о введении конкурсного производства на собраниях кредиторов: это противоречит уже существующим судебным актам.

— В первую очередь я говорю об определении суда о введении в отношении должника процедуры внешнего управления. В нем была констатирована возможность и необходимость восстановлении платежеспособности должника. Этот вывод был подтвержден в дальнейшем вышестоящими судебными инстанциями. В части постановки вопроса в выборе следующей процедуры в виде конкурсного производства собрание и соответствующее решение по вопросу неправомочно, — заявил представитель «Спурта».

Также в «Спурте» считают, что ВЭБ злоупотребил своим правом самого крупного кредитора.

— Он единственный голосовал за перенос собрания кредиторов в Москву. С нашей точки зрения, большая часть активных кредиторов, как следует из реестра кредиторов, находится в Республике Татарстан. Решение проводить собрание в Москве отвечает интересам единственного кредитора, Внешэкономбанка. Им удобнее проводить собрания у себя в офисе, интересы остальных кредиторов их не интересуют, — констатировал представитель «Спурта».

В «Спурте» считают, что ВЭБ злоупотребил своим правом самого крупного кредитора. Фото sarbc.ru

В Казани для кредиторов не нашлось электричества и бумаги

Шевела отмечает, что внешний управляющий за время работы так и не провел именно первого собрания кредиторов с решением присущего такому собранию перечня вопросов. Собственно, такое собрание долгое время и не могло проводиться: 20 августа 2018 года суд наложил мораторий на проведения первого собрания кредиторов в качестве обеспечительной меры до тех пор, пока внешний управляющий не включит требования «спурта» в реестр кредиторов. После снятия моратория внешний управляющий так и не провел первое собрание, несмотря на требования ВЭБа, поэтому банк счел правомерным провести альтернативное собрание с решением вопросов, которые обычно выносятся на первое собрание.

На аргумент о том, что большинство кредиторов находятся не в Москве, Шевела замечает: эти кредиторы находятся и не в Казани рядом с КЗСК (где предлагает проводить собрания «Спурт»), и все равно будут нести транспортные расходы в связи с участием. Кроме того, Шевела посетовала, что на КЗСК нет достойных условий для проведения собрания.

— Мы уже столкнулись с тем, что в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств [у КЗСК] существуют определенные сложности с финансированием текущих расходов. С этим связаны перебои подачи тепла и электроэнергии. Мы сами участвовали в собрании, которое проходило в декабре месяце, и были достаточно некомфортные условия проведения собрания. Отсутствует даже техническая возможность проведения собрания: оргтехники нет, проблемы с бумагой. Это все надо везти нам из Москвы. Я считаю, что основания для переноса собрания есть, — заявила Шевела.

Напомним, что однажды ВЭБ вынужден был проводить альтернативное собрание кредиторов в специально подогнанном к территории КЗСК автобусе, ссылаясь на то, что их не пускали в здание заводоуправления.

— Заявление ПАО АКБ «Спурт» обусловлено тем, что они не согласны с решениями, принятыми на собрании. Но это не является основанием для признания решений недействительными, — резюмирует представитель ВЭБа.

Суд решил отложить рассмотрение заявлений «Спурта» на неделю. Фото Максима Платонова

На собрания позвали не всех

На суде также присутствовал представитель временного управляющего КЗСК, Ольги Рушицкой, однако сформированной позиции по вопросу легитимности решений собраний кредиторов у него на заседании не было. Кроме того, на заседание пришли еще трое представителей кредиторов: ПАО АКБ «Акибанк» (требования на сумму 233,8 млн рублей, или 4,43% от общей суммы кредиторской задолженности), ПАО «Банк «Йошкар-Ола» (113,9 млн рублей, или 2,15%), а также обанкротившееся предприятие ООО «СК-Дзержинск» (77,47 млн рублей, или 1,58%), одним из кредиторов которого является АКБ «Спурт». Все они поддержали позицию «Спурта».

Представитель «СК-Дзержинск», кроме того, отметил, что не получал уведомления в установленный срок ни об одном из двух спорных собраний кредиторов — ни по адресу предприятия, ни по адресу конкурсного управляющего. Такую ситуацию он счел нарушением своих прав как кредитора. Юлия Шевела отметила, что ВЭБ рассылал уведомления всем кредиторам из реестра и проверял при этом адреса по ЕГРЮЛ, но оперативно найти информацию об отправлении данному кредитору не представилось возможным. В связи с этим суд решил отложить рассмотрение заявлений «Спурта» на неделю.

Решающая битва впереди

Как отмечает руководитель гражданской практики юридического агентства «ЮНЭКС» Юлия Майорова, довод «Спурта» о нарушении требований кредиторов при переносе заседания из Казани в Москву не является значимым — на собраниях все решает ВЭБ большинством голосов. Однако у «Спурта» все же есть теоретическая возможность отменить «продавленные» ВЭБом на собрании кредиторов решения. «Никто же не запрещает писать жалобы и отменять [решения собрания]. И суд будет решать, какие именно [права кредиторов] нарушены, что они не учли».

Основной же вопрос о конкурсном управлении так или иначе будет решаться за рамками этого процесса, и «Спурту» предстоит доказать, что в данный момент внешнее управление для кредиторов будет предпочтительнее.

— По поводу того, чтобы перейти к конкурсному управлению, — тут уже нужно смотреть по делу, по действиям управляющего, какие основания есть для перехода к конкурсному управлению. Такие вещи не решаются простым собранием. Нужно смотреть, как «Спурт» обоснует суду, в чем именно незаконность введения конкурсного производства именно сейчас и чем оно может нарушить права кредиторов, — комментирует ситуацию Майорова.

Рассмотрение этого вопроса не за горами, и у ВЭБа будет в рукаве довольно сильный козырь: план финансового оздоровления КЗСК до сих пор не принят ни на одном собрании кредиторов. В свою очередь, «Спурт» сможет опираться на то, что КЗСК имеет статус стратегического предприятия, на банкротство которого существует запрет. Сегодняшний же процесс вполне может свидетельствовать о том, что «Спурт» сдавать КЗСК без боя не намерен.