Анатолий Антонов: «Две трети разводов в России происходит по инициативе женщин»

Социолог Анатолий Антонов — о причинах разводов, высокой мужской смертности и феминизме

В России мужчины живут в среднем на 12 лет меньше женщин. В чем причины такой ранней смертности мужчин? Почему Россия лидирует по количеству разводов в мире? Почему женщины чаще всего становятся инициаторами развода и не хотят еще раз выходить замуж? На эти и другие вопросы во второй части интервью «Реальному времени» ответил социолог Анатолий Антонов (1).

— Анатолий Иванович, что можно сказать об уровне смертности в РФ?



— Только что по двум полам Россия вышла на среднюю ожидаемую при рождении продолжительность жизни 73 года (67 лет — мужчины, 79 — женщины), что соответствует среднему показателю по населению мира. Это удалось сделать за 20 последних лет за счет двукратного снижения младенческой (до года) смертности (5,1%) и в меньшей степени за счет увеличения сроков дожития людей пенсионного возраста. Именно на рост этих сроков должно быть направлено самосохранительное поведение прежде всего мужчин, где очень высокой остается преждевременная смертность в трудоспособных возрастах (отставание от женщин составляет 12 лет!).

— В чем причины ранней смертности мужчин и что с этим можно сделать?

— Следует расширить финансирование выборочных социологических исследований негативных аспектов самосохранительного поведения мужчин, начиная с детских лет. Надо понять склонность мужчин к повышенному риску (и тем самым к травматизму, несчастным случаям и др.) в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и к суициду, а также понять, что именно полезное для себя находят люди в наркомании, токсикомании, алкоголизме, курении, которые ведут к преждевременной смерти.

К сожалению, нынешняя статистика событий, ведущих к смерти, свидетельствует о том, что в рамках видовой продолжительности жизни человека 98+-2 лет мы посредством прямых действий, связанных с суицидом, практикуем массу косвенных действий, ведущих к постепенному ухудшению здоровья и снижению личных сроков жизни. Получается, что во имя сиюминутных выгод разного рода мы закрываем глаза на неизбежные в ближайшем и отдаленном будущем бедствия для себя лично. И тут женщин спасает в отличие от мужчин атрибутивная функция материнства. Для большинства женщин личная жизнь включает в себя жизнь своих детей. И это желание жертвенно жить не только за себя, но и как мать своих детей, удваивается и возводится в наивысшую степень при рождении нескольких детей. Эта высшая математика наглядна при рассмотрении таблиц смертности женщин и мужчин.

«Только что по двум полам Россия вышла на среднюю ожидаемую при рождении продолжительность жизни 73 года (67 лет — мужчины, 79 — женщины), что соответствует среднему показателю по населению мира». Фото Дмитрия Резнова



Таким образом демографическая политика, направленная на минимизацию преждевременной смертности мужчин и женщин и на продление личных сроков жизни в старших возрастных группах, должна строиться с учетом особенностей человеческой потребности в самосохранении себя как части социума, социальной структуры, в самосохранеии своего Я, своей Я-концепции и, наконец, в самосохранении своей телесной целостности, своего здоровья, но не одномоментно, а на протяжении всего жизненного цикла до ста лет.

«Конкуренция мужчин и женщин в сфере труда переносится внутрь семьи»

— Почему Россия лидирует в мире по количеству разводов?

— В советское время тотальная занятость женщин (из-за заработка) в общественном внесемейном производстве вела к конкуренции с мужчинами в мире профессий (феминизация школ и детсадов, медицинских учреждений, ряда отраслей промышленности и так далее). Навыки существования в мире профзанятости переносились на межличностные и семейные отношения. Плюс к этому росту разводимости добавляется нехватка жилья и возможность улучшения жилусловий через развод.

Кстати говоря, сплошная занятость женщин (кроме инвалидов) в общественном производстве и ликвидация домашних хозяек как класса (начиная с раскулачивания, то есть с разрушения крестьянской семьи) явилась одной из причин разрыва соцсвязей в советском обществе и развала СССР.

Кроме того, сверхзанятость женщин в советской стране и тем самым их якобы «равенство» — причина популярности феминизма (как составной части марксистского учения о земном рае) в капстранах, боровшихся с коммунистическим лагерем. Современный капитализм, эксплуатирующий семью через беззастенчивое внеденежное присвоение результатов семейного производства (новой рабочей силы), нуждается в отвлечении внимания от этого грабежа института семьи, и потому поддерживает феминизм, переключающий недовольство капиталистическим порядком на недовольство индивида семьей, якобы подавляющей его своеволие.

«Низкий престиж семейного образа жизни проявляется в выборе женщинами одиночества после развода как более предпочтительного существования в сравнении с проживанием вдвоем» Фото Олега Тихонова

В настоящее время жесткая конкуренция мужчин и женщин, наемных работников на рынке труда переносится на внутрисемейные отношения и связана с новой противоречивой интерпретацией внутрисемейных ролей жены-мужа, матери-отца. При низкой ценности семьедетности ведущее значение приобретают супружеско-сексуальные отношения, а не родительские. То есть те, что являются принципиально заменимыми в контексте новых норм рождаемости.

Две трети всех разводов осуществляются в РФ по инициативе жен (с очень низкой перспективой повторного вступления в брак), что ведет через 10 лет к распаду половины браков через развод. Низкий престиж семейного образа жизни проявляется в выборе женщинами одиночества после развода как более предпочтительного существования в сравнении с проживанием вдвоем. Результаты микросоциологических измерений ролевых отношений в брачных парах показывают, что формулой развода являются такие взаимоотношения, когда во всех семейных ситуациях партнеры завышают значение своего Я и занижают Я другого, не подтверждая самооценок друг друга.

— А как это сказывается на детях?

— Разводы сегодня для всех членов семьи — несчастье. Но для детей это наибольшая беда: родители всегда незаменимы для детей. Выход на первый план в современных семьях сексо-сожительских отношений (а не детско-родительских) в системе преобладающей однодетности делает для супругов заменимыми и детей, и сожителей. Тут психологические истоки многоразводности, когда затрудняются контакты с кровными родителями и актуализируются контакты с отчимами/мачехами и их детьми от предыдущих браков. Уменьшается влияние семейно-домашней социализации детей, усложняется их готовность в будущем к стабильной семейности, к полноценным ролям мужа-жены, отца-матери, брата-сестры.

«Нынешнее матриархальное государство поддерживает не семью, а матерей-одиночек, выталкивая отцов из семьи»

— Вы сказали, что с помощью феминизма женщин настраивают против мужчин. Как это происходит?

— Феминизм показывает «неравенство» в сфере оплаты труда, игнорируя факт материнства после родов, пропуска работы из-за болезни детей, что уменьшает зарплату. Нагнетается репрессивность семейного воспитания, осуждается то, что мальчиков нужно воспитывать мужчинами и отцами, а девочек — женами и матерями. Говорится, что это нарушает свободу выбора гендерной идентичности самими детьми. Преувеличиваются факты насилия над женщинами в семье и на работе. Например, в семье в 80-е годы я проводил исследования вместе с финнами по финской программе, где был вопрос для женщин «сколько раз в год, в месяц, в неделю вас насиловал ваш муж» (имеется в виду коитус без согласия жены по хотению мужа).

«В деградирующей семье, состоящей из суммы трех Я, сподручнее всего оказалось лидерство жены, тем паче, что нынешнее матриархатное государство поддерживающее не семью, а матерей-одиночек, выталкивает отцов из семейного поля». Фото Олега Тихонова

Происходит переопределение понятий: взамен бездетности, которая звучит негативно, вводится новый термин, в котором акцентируется внимание на позитиве, на свободе и свободном выборе — чайльд-фри. Появилась новая трактовка репродуктивного здоровья как свободы выбора контрацепции, то есть ограничения рождений, а не выбора рождения ребенка.

Есть два факта, неприятных для российского феминизма. Первый — эксплуатируемые мужскими шовинистами женщины живут на 12 лет дольше мужчин. Второй — лидирующая роль женщин в большинстве российских семей, которая проявляется не только в инициативе разводов, но и в продуцировании других семейных событий. Фамилисты относятся к этому спокойно, в этом проявляется особенность современной семьи, и никто не плачет по поводу захвата власти в семье женщинами. Просто в деградирующей семье, состоящей из суммы трех Я, сподручнее всего оказалось лидерство жены, тем паче, что нынешнее матриархатное государство поддерживающее не семью, а матерей-одиночек, выталкивает отцов из семейного поля.

«Примерно 30—40 процентов российских семей тратят на питание 70 процентов своего бюджета. Это свидетельство нищеты»

— Как государство вмешивается в семейную приватность?

— Перехват неспецифических функций семьи государством ведет к низкой рождаемости и влечет за собой появление массы работников, которые кормятся на упадке семьи — служащих в дошкольных учреждениях, в школах, интернатах разного рода, в секциях самодеятельных и спортивных (это называется огосударствлением семьи). Появились также контролеры за деятельностью родителей по воспитанию детей (ювенальные службисты). Отдельные факты злоупотребления родителями своей властью над детьми возводятся в правило, что все родители такие и за ними необходим жесткий надзор. При этом госорганы закрывают глаза на то, что примерно 30—40 процентов семей тратят на питание 60—70 процентов семейного бюджета, что является свидетельством не бедности, а нищеты.

Много примеров тому, как чиновники вынуждают членов семьи постоянно обращаться в госорганы за получением разного рода бюрократических бумажек, в которых восхваляется «забота государства о семье». Если бы институт семьи был везде в мире суверенным и автономным, тогда резко изменился бы поток охраняющих семью действий, и сами чиновники шли бы к порогу семьи и просили высказаться по поводу нужд и требований семьи. Но этого нет, как нет в РФ нормального семейного бизнеса, основанного на совместной деятельности родителей и детей. Фамилисты требуют приватизации семьи, освобождения ее от тотального контроля государства над всеми семейными отправлениями. В конце концов семья — единственный посредник между личностью и государством, смягчающий их антагонизм. И именно семья может сделать их более респонсивными друг к другу.

«Семья сегодня — не автономный, а закабаленный государством институт. Все кричат о правах человека и мало кто настаивает на правах семьи». Фото Максима Платонова



— Как оценивают вашу консервативную позицию коллеги из научного сообщества?

— Я отношусь к ничтожному меньшинству научного сообщества — и мирового, и российского. Я занимаюсь альтернативной социологией и демографией, известен как ретроград и реакционер. По словам лидера одной из научшкол, я «реваншист семейно-демографического фундаментализма», то есть пронаталист и фамилист. И не стесняюсь этого. В демографии я не признаю теории демографического перехода: всю эту историю перехода от ужасного прошлого к прекрасному настоящему и роскошному будущему. Сегодня в социологии центром анализа социума является индивид, а не семья. Индивидоцентризм — это вульгарный материализм и оголтелый социализм: каждый волен творить что угодно, но за последствия расплачивается общество в целом. Семья сегодня — не автономный, а закабаленный государством институт. Все кричат о правах человека и мало кто настаивает на правах семьи. Все возмущаются деспотизмом семьи и с радостью эксплуатируются госмашиной: престижнее быть верноподанным тоталитарной системы. Семья — бастион свободы и диссидентства, многообразие человеческих Я формируется семьей, а одномерное убожество, охотно сбивающееся в покорную толпу — продукт внесемейного плюрализма.