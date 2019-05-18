Анатолий Антонов: «Институт семьи в России давно разрушен»

Социолог Анатолий Антонов о падении рождаемости, материнском капитале и контрацепции

Фото: Анатолий Антонов

В России низкая и сверхнизкая рождаемость. Люди вступают в брак все позже, и две трети российских семей имеют или хотят иметь только одного ребенка. Все это происходит из-за антисемейной направленности современной цивилизации, считает социолог Анатолий Антонов. С середины 90-х по настоящее время под его руководством на кафедре социологии семьи и демографии МГУ осуществлено свыше 30 выборочных исследований, всероссийских и региональных опросов населения и несколько исследований ценностей семейного образа жизни и образа семьи в литературе (в прозе и поэзии) и в фольклоре (сказках, частушках, анекдотах). О результатах этих исследований семьи и своих наблюдениях Антонов рассказал в интервью «Реальному времени».

«70 процентов нынешних семей — это однодетная и многоразводная имитация семейности»



— Анатолий Иванович, какие проблемы сегодня существуют с институтом семьи в России?

— Институт семьи не выполняет демографических функций, его уже нет и нет семейной социализации детей. Государство борется с социальной патологией, умножая ряды борцов за поддержку семьи, то есть создается экономика и социальная сфера чиновничества, жирующего на упадке семьи. 70 процентов нынешних семей — это однодетная и многоразводная имитация семейности. В атмосфере антисемьизма процветает охалтуривание семейного бытия. Суррогатное счастье Я-одиночеств.

— Вы имеете в виду изменение ролей мужчин и женщин?

— Поголовная профессиональная занятость женщин и мужчин во внесемейном производстве делает их конкурентами друг друга на макроуровне и на микроуровне семьи. Если все станут психологами — специалистами по профилактике семейных конфликтов, разводов станет еще больше, чем сейчас. Когда в семейном МЫ взаимно дополняют друг друга роли отца-матери и жены-мужа, возникает когнитивная и эмоциональная совместимость, сплоченность семьи. Когда же каждое Я завышает себя, принижая другое Я, получается то, что сегодня слывет семьей. Никакой самотрансценденции. Плюс к этому натравливание феминизмом женщин на мужчин, хотя и те и другие задавлены вмешательством власти в семейную приватность. Эксплуатация семьи прикрывается фиговым листом возбуждения агрессивности женщин против мужчин.

«Работник с четырьмя детьми не должен получать одинаковую зарплату с однодетным»

— Вы сказали об антисемейной направленности современной цивилизации. В чем это выражается?

— Апелляция к рыночной экономике прикрывает хищническую суть вовсе не гуманного социального порядка, социального строя. По-человечески работник с четырьмя детьми не должен получать одинаковую зарплату с однодетным, но кто-то (кто?) придумал платить по результатам лишь фабричного труда. И это со времен Адама Смита. И это не экономика, а социология дискриминации родительского труда. Это капитализм с человеческим лицом шакала. Мы все живем в странном сюрреализме, кричим о социальной справедливости, любви к ближнему, о социальном государстве и его заботе о семье, но вот рождается ребенок, и по счетам ЖКХ надо платить больше. И мы смирились с этим бешенством заботы о рождаемости. Уменьшается душевой доход, зачем рожать? И мы кричим рожающим: «Уроды, на кой плодите нищету?». Арифметика на уровне отдельных человеков — против рождаемости. Высшая математика на макроуровне национального хозяйства гласит, что при сокращении рождаемости уменьшается средняя зарплата работников. И кому-то это выгодно.Так давайте поставим под контроль душевой доход семьи, чтобы он не опускался при деторождении ниже границ бедности. Нельзя, алкоголики затопят мир размножаемостью. Нельзя, нельзя... Ну а если мы живем при рыночном капитализме, где за все полагается платить, почему тогда результат труда семьи (миллионы новой рабочей силы) ежегодно присваивается государством и корпорациями в духе средневекового патернализма? Вот такая цивилизация заботы о семье получается...

Фото Максима Платонова

Если мы живем при рыночном капитализме, где за все полагается платить, почему тогда результат труда семьи (миллионы новой рабочей силы) ежегодно присваивается государством и корпорациями в духе средневекового патернализма? Вот такая цивилизация заботы о семье получается...

— Чем демографическая ситуация в России отличается от ситуации в мире?

— Демографическая ситуация в России и в мире сложная в течение многих десятилетий. В РФ и в ЕС фактический уровень рождаемости лишь на одну треть реализует имеющийся у населения потенциал рождаемости, обусловленный состоянием здоровья и демографической структурой по полу и возрасту, и этот уровень далек от 2.1 и потому продолжается естественная убыль, которая частично компенсируется миграционным приростом. Демситуация в мире неравномерна, она различна в развитых странах и в развивающихся. Это ведет к превратным представлениям, предрассудкам и стереотипам.

В массовом сознании демографическая ситуация сводится, во-первых, к тенденциям численности населения, а не его воспроизводства. Редукция ситуации к росту населения, во-вторых, предполагает перспективу «перенаселенности», поскольку не учитывается постоянно снижающиеся темпы прироста населения. К примеру, в конце ХХ века общий коэффициент прироста мирового населения уменьшился с 16,6% (промилле) в 1980г. до 11,7% в 2010 г., причем в развивающихся регионах с 20,2 до 13,7%. Ярый мальтузианец Пол Эрлих безуспешно пугал в 70-е ужасными последствиями «перенаселенности» — голодом, эпидемиями, истощением ресурсов земли. В «перенаселенных» странах с самой высокой плотностью населения, как, например, в Японии, — самая высокая в мире средняя продолжительность жизни и высокий уровень благосостояния.

В-третьих, здравый смысл отождествляет рост численности населения с «ростом рождаемости» вопреки фактам повсеместного сокращения рождаемости. Такая мифология есть следствие запугивания людей «размножаемостью», которая якобы ведет к социальной патологии разного рода. Угроза «перенаселенности» нагнетается пропагандой, маскирующей неэффективность управления социальными и экономическими процессами.

В России, как и в других развитых странах, давно снижается рождаемость, что ведет к распространению низкой и сверхнизкой рождаемости (СКР, суммарный коэффициент рождаемости, ниже значения 2.1 детей на одну женщину репродуктивного возраста). Это рубеж простого воспроизводства населения, когда нетто-коэффициент равен 1.0, то есть если обеспечивается замещение родителей детьми, точнее матерей — дочерьми. Расширенный тип воспроизводства в случае превышения 1.0, суженный тип — при нетто-коэффициенте ниже 1.0. С середины 60-х годов в РФ сложился суженный тип воспроизводства, распространилась малодетность семьи, СКР варьировал в пределах 1.97 —1.90, а нетто-коэффициент был 0.90, и режим простого воспроизводства мог быть обеспечен лишь пятыми-шестыми рождениями. Эта ситуация предрекала скорое наступление депопуляции (естественной убыли населения), однако, принятые государством в 1981 году меры поддержки профессионально занятых матерей привели к временному повышению СКР до 2.01 в 1989 г. и отодвинули сроки депопуляции на 1992 г. «Шоковая терапия» постсоветской власти не создала убыль населения, а лишь закрепила ее на уровне СКР 1.17—1.30 в 1992—2006 гг.

Фото Олега Тихонова

Демографическая ситуация в России и в мире сложная в течение многих десятилетий. В РФ и в ЕС фактический уровень рождаемости лишь на одну треть реализует имеющийся у населения потенциал рождаемости, обусловленный состоянием здоровья и демографической структурой по полу и возрасту

«И ЕС, и РФ для повышения рождаемости нуждается в иммигрантах»

— А как же материнский капитал?

— Политика «материнского капитала» и повышения детских пособий в 2006—2015 гг. привела к росту СКР до 1.8 в 2015 г. за счет улучшения условий реализации имеющейся у населения потребности семьи максимум в двух детях, но не за счет роста самой потребности в детях. Результаты выборочных опросов семей показали, что не произошло роста репродуктивных установок и ориентаций, напротив, ценность наличия детей в семье понизилась, а одобрение однодетности и добровольной бездетности повысилось. После полного удовлетворения потребности в одном-двух детях сразу в нескольких возрастных когортах женщин СКР вновь стал снижаться: в 2018 г. опустился ниже 1.6 (по предварительным данным). Предстоящее в ближайшую декаду сокращение репродуктивного контингента наполовину будет и далее понижать СКР до 1.3—1.4. Новые поколения вступают в законный брак все позже и с еще более низкими установками, и поэтому в 2030—2040 гг. увеличение СКР за счет увеличения численности браков (среди рожденных в 2006—2015 гг.) будет незначительным (в пределах 1.5—1.6, что неизбежно уменьшает население почти в два раза через 50 лет).



Продление действующих мер поддержки семей с детьми может повысить СКР до 1.7, но потребует дополнительных средств. Для справки: в странах ЕС тратится в 10 раз больше на детские пособия, но и там семей с тремя и более детьми примерно 15—18% (а надо 50% среди семей с детьми для простого воспроизводства, тогда как у нас 7%). В связи с убылью населения из-за низкой рождаемости, не компенсирующей смертность, и в ЕС, и в РФ настоятельной становится потребность в иммигрантах. Достижение СКР 2.1 долговременно заставляет повышать как-то ценность семейно-детногообраза жизни, нормы среднедетности (3—4 ребенка), то есть надо усиливать потребность семьи в детях, добиваться распространения потребности в трехдетной семье за счет усиления социальной мотивации деторождения.

«Доступность и надежность контрацепции привела к росту бездетных сожительств»

— А что касается семейной политики? Какова она в России и других странах?

— В странах ЕС, Северной Америки и в РФ нет семейно-демографической политики, направленной на массовое распространение потребности семьи в 3—4 детях. В ЕС есть огромный опыт социальной (помощи бедным и больным индивидам) и семейной (помощь неполным и неблагополучным семьям) политики. Здесь РФ сильно отстает от стран велфера — у нас расходы составляют 0,5% ВВП, а у них — 5%. К тому же в РФ был горький опыт антисемейной политики большевиков — разрушения семьи, основанной на церковном браке, и замены ее гражданским браком через регистрацию в ЗАГСах. После Великой Отечественной войны в 50-е и 60-е годы во время восстановления народного хозяйства и попыток сглаживания дисбаланса мужского и женского населения предпринимались меры в рамках социальной и семейной политики. Но эти меры нельзя считать направленными на стимулирование интенсивности рождений — они лишь способствуют более полному удовлетворению уже имеющейся у населения потребности в основном в двух детях. Сейчас две трети всех семей с детьми — это однодетные семьи, большая часть которых заблокировала потребность в двух детях, а меньшая часть хотела именно одного-единственного ребенка.

Далее надо сказать, что массовость норм малодетности в 70-е годы в связи с отменой табу на контрацепцию и аборты означала разрушение искусственной соединенности сексуального, брачного и репродуктивного поведения, отмену обязательности раннего и сплошного вступления в брак, отмену пожизненного брака и деторождения, отмену запретов на добрачные, внебрачные и сверхбрачные секссвязи.

Массовость норм малодетности в 70-е годы в связи с отменой табу на контрацепцию и аборты означала разрушение искусственной соединенности сексуального, брачного и репродуктивного поведения, отмену обязательности раннего и сплошного вступления в брак, отмену пожизненного брака и деторождения, отмену запретов на добрачные, внебрачные и сверхбрачные секссвязи

Хотелось бы подчеркнуть, что разговоры о сексуальной революции преувеличены. На самом деле снятие с рождаемости функции компенсации высокой смертности способствовало контрацептивной революции. В настоящее время мы пожинаем плоды развала старой тысячелетней системы социальных норм высокой рождаемости. Повышение доступности и надежности контрацепции привело не к «желанному детоцентризму», а к росту бездетных сожительств, которые в будущем станут уменьшать законную брачность.



Наталия Федорова