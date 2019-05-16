В казанском Кремле перечислили угрозы от падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище

В казанском Кремле видят три угрозы от падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище, сообщает ИА «Татар-информ».

Это сокращение биоресурсов и риски для судоходства, перечислила официальный представитель Кремля Лилия Галимова. Кроме того, один из рисков связан с тем, что высокая концентрация вредных веществ приводит к загрязнению водоемов. Галимова заметила, что президент Татарстана Рустам Минниханов еще в конце апреля направлял письмо федеральному министру экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой пересмотреть графики пуска воды в низовья Волги.

Напомним, в Казани после падения уровня воды в Волге нашли старинную мостовую, пролегавшую по дну реки Казанки. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

