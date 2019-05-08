Росводресурсы решили снизить сброс воды на Куйбышевском водохранилище для предотвращения обмеления рек

Федеральное агентство водных ресурсов России (Росводресурсы) приняло решение снизить темпы сброса воды на Куйбышевском водохранилище.



«На сегодняшний день попуск воды из водохранилища с каждым днем уменьшается и за период с 8 мая до 21 мая 2019 года будет сокращен с 18 тыс. кубических метров в секунду до 4 тыс.», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.



В ведомстве уточнили, что сброс будет производиться только для обеспечения нужд выработки электроэнергии, что вместе с притоком воды около 12—14 тыс. кубических метров в секунду позволит перевести Куйбышевское водохранилище в режим наполнения, передает ИА «Татар-информ».



В этом году падение уровня воды Волги и Куйбышевского водохранилища произошло из-за аномально высоких температур этой весной, а также попуска воды для сельскохозяйственных и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по Волге.



Напомним, что в Татарстане с 25 апреля вступил в силу нерестовый запрет на ловлю рыбы.

