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Росводресурсы решили снизить сброс воды на Куйбышевском водохранилище для предотвращения обмеления рек

13:40, 08.05.2019
Росводресурсы решили снизить сброс воды на Куйбышевском водохранилище для предотвращения обмеления рек
Фото: ru.wikipedia.org / Olegivvit

Федеральное агентство водных ресурсов России (Росводресурсы) приняло решение снизить темпы сброса воды на Куйбышевском водохранилище.

«На сегодняшний день попуск воды из водохранилища с каждым днем уменьшается и за период с 8 мая до 21 мая 2019 года будет сокращен с 18 тыс. кубических метров в секунду до 4 тыс.», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

В ведомстве уточнили, что сброс будет производиться только для обеспечения нужд выработки электроэнергии, что вместе с притоком воды около 12—14 тыс. кубических метров в секунду позволит перевести Куйбышевское водохранилище в режим наполнения, передает ИА «Татар-информ».

В этом году падение уровня воды Волги и Куйбышевского водохранилища произошло из-за аномально высоких температур этой весной, а также попуска воды для сельскохозяйственных и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по Волге.

Напомним, что в Татарстане с 25 апреля вступил в силу нерестовый запрет на ловлю рыбы.

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