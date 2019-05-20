Госзакупки: вечный ремонт М-7, концерт на День России и изучение архивного дела в Китае

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Почти 5 миллиардов на трассу М-7 от границы с Чувашией

В Татарстане продолжат активно реконструировать федеральную трассу М-7. Недавно, напомним, была окончательно расширена с двух до четырех полос часть дороги между Казанью и Набережными Челнами. А на неделе объявлен тендер на реконструкцию М-7 с 735-го по 753-й километр — это участок от границы Татарстана и Чувашии до поворота на Свияжск. Заказчиком выступает федеральный «Волго-ВятскУпрАвтоДор», из федерального бюджета будет выделено 4,85 млрд рублей.

Работы планируется проводить с 2019 по 2022-й, основной объем средств (3,2 млрд рублей) будет выделен в 2022 году. О конкурсе стало известно 13 мая, заявки будут приниматься до 29-го числа этого же месяца, аукцион состоится 3 июня.

2. Учебников на 188 миллионов для Министерства образования

Министерство образования и науки Татарстана собирается потратить сумму в 187,8 млн рублей на учебники. Об этом стало известно благодаря закупке, обнародованной 13 мая. Она будет осуществлена у единственного поставщика — АО «Издательство «Просвещение», зарегистрированного в Москве.

В списке 87 разных учебников общим количеством в 491 тысячу экземпляров. В среднем каждый будет стоить 382 рубля. Больше всего — 32 тысячи — будет закуплено учебников по литературе в двух частях для 9-го класса. Также много (около 28 тысяч экз.) понадобится учебников по русскому языку для 9-го класса, 27 тысяч учебников по геометрии для 7—9-го классов, 26 тысяч учебников по английскому языку для все того же 9-го класса.

Во время капитального ремонта проведут внутренние отделочные работы, монтаж светодиодных экранов, модернизацию освещения и звукового оснащения Большого зала. Фото wikipedia.org

3. «Баскет-Холл» ждет основательный ремонт

Главный строительный заказчик региона — «Главинвестстрой» — задумался о реконструкции комплекса «Баскет-Холл». Информация о капитальном ремонте появилась 8 мая. Ведомство готово выделить сумму в 86 млн рублей. Заявки будут приниматься до 24 мая, аукцион состоится 27-го. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Во время капитального ремонта проведут внутренние отделочные работы, монтаж светодиодных экранов, модернизацию освещения и звукового оснащения Большого зала, монтаж медиакуба, кондиционеров, системы оповещения и управления эвакуацией, зенитных фонарей, охранной сигнализации. Также потребуется заменить стеклопакеты, отремонтировать гранитное покрытие входных групп, спортивный паркет, фасад, благоустроить территорию. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2019 года.

4. Освещение 14,5 км татарстанских дорог и один светофор

«Главтатдортранс» готовится выделить 59,1 млн рублей на обеспечение безопасности дорожного движения, устройство искусственного освещения и светофорных объектов. Информация о закупке появилась 8 мая, заявки будут приниматься до 24-го, аукцион проведут 27 мая.

Всего в рамках контракта должно быть устроено искусственное освещение на 14,5 километра дорог и установлен один светофорный объект. Самый длительный участок с освещением появится в Введенской Слободе на дороге к трассе М-7 — 4,3 километра. Также освещение устроят на трассах Аксубаево — Федоровка, Среднее Балтаево — Кукшум, Новошешминск— Новотроицкое, Базарные Матаки — Болгар и других. Светофор появится на пересечении трассы Кукмор — Шемордан» и восточного обхода Кукмора. Все работы должны быть выполнены до 14 ноября 2019 года.

Реставрация фасадов собора должна быть завершена до 20 сентября 2020-го, реставрация кровли, проемов и навесов – до 1 июля того же года. Фото Олега Тихонова

5. 40 миллионов на реставрацию Петропавловского собора

Федеральная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации выделит 40 млн на продолжение реставрации Петропавловского собора. О конкурсе стало известно 13 мая, заявки будут приниматься до 4 июня, а рассматривать их будут 4 и 10 июня. Реставрация будет профинансирована из федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены до конца октября 2020 года. Реставрация фасадов собора должна быть завершена до 20 сентября 2020-го, реставрация кровли, проемов и навесов — до 1 июля того же года. И до 30 октября должен быть подготовлен и сдан акт приемки выполненных работ.

6. 9,7 миллиона на «Безопасное колесо»

Тем временем ГБУ «Безопасность дорожного движения» готовится потратить почти 10 миллионов на проведение финала Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Такая информация была обнародована 8 мая. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика.

Никаких подробностей, впрочем, в документации обнаружить не удалось. Известно лишь, что услуги должны быть оказаны в срок до 10 июня, а финансирование будет осуществлено из бюджета Татарстана.

Управление культуры Казани собирается потратить 9,5 млн рублей на культурные мероприятия, посвященные Дню России. Фото Максима Плотонова

7. Концерт на День России за 9,5 миллиона

Управление культуры Казани собирается потратить 9,5 млн рублей на культурные мероприятия, посвященные Дню России. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 мая, а аукцион состоится 27 мая. Услуги будут оплачены из бюджета города.

Из техзадания известно, что мероприятие должно пройти на Кремлевской набережной на площади не меньше 4 тысяч кв. м. Понадобится 20 мобильных туалетных кабин, предоставление звукового и светового оборудование, оформление сценического комплекса. Помимо этого, нужно будет организовать концертную программу продолжительностью не менее трех часов с «выступлением звезды российской эстрады».

8. Почти 5 миллионов на изучение архивного дела в Китае

Институт развития образования вновь отправит татарстанских управленцев в Китай. Учреждение готово потратить 4,8 млн рублей на программы повышения квалификации в форме стажировки «Лучшие практики архивного дела в провинции Сычуань» для управленческих кадров Татарстана по данному профилю. О закупке у единственного поставщика стало известно 16 мая. Исполнителем стал Казанский федеральный университет.

Услуги должны оказываться с 18 по 24 мая в Казани и городе Чэнду провинции Сычуань. В программе примут участие 20 человек, ее продолжительность — 36 академических часов. Слушатели начнут с вводной лекции «История Китайской Народной Республики» (в Казани), далее их ждет 10 мероприятий в Сычуаньском университете. Среди них — лекция «Управление электронными документами», практическое занятие на рабочем месте в архиве Чэнду, организация шоу-рума планирования академгородка Чэнду. Напомним, осенью прошлого года в провинцию Сычуань отправляли 19 управленцев, чтобы они изучили лучшие практики территориального развития. Повышение квалификации тогда обошлось в 6,2 млн рублей.

Исполнитель должен будет организовать культурную программу на площадке «Майдан» продолжительностью не менее шести часов. Фото Олега Тихонова

9. Бугульминский Сабантуй за 2,5 миллиона

Празднования ждет не только Казань и не только в честь Дня России. Исполком Бугульминского района готов потратить 2,5 млн рублей на проведение мероприятий к Сабантую. Об этом стало известно 16 мая. Заявки будут приниматься до 24 мая, аукцион состоится 27 мая. Финансирование будет обеспечено из бюджета Бугульминского района.

Исполнитель должен будет организовать культурную программу на площадке «Майдан» продолжительностью не менее шести часов. В ней примут участие 200 человек из детских коллективов, 10 солистов-вокалистов, 10 представителей вокально-хореографических ансамблей. Центральные улицы города и площадка для празднования должны быть оформлены, а для победителей соревнований необходимо предусмотреть подарки. Также потребуется обеспечить работу выставки «Народные ремесла».

10. Праздник социального работника за 1,6 млн рублей

Министерство труда, занятости и соцзащиты Татарстана готовится потратить 1,58 млн на еще одно торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника. Об этом стало известно 8 мая, заявки принимались до 17-го, а аукцион состоится 23 мая.

Подрядчик должен будет организовать и провести концертную программу и церемонию награждения, изготовить дипломы, поставить канцелярские товары и буклеты, организовать выставку, поставить букеты и подарочные карты для призеров конкурсов номиналом в 10, 20 и 30 тысяч рублей, по 12 штук каждой. Мероприятия должны пройти в Казани в срок до 21 июня 2019 года.