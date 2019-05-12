Самое обидное поражение Билялетдинова и чертова дюжина сбоев «Красной машины»

Больше всего хоккейной сборной СССР досаждали чехословаки

Шесть лет назад хоккейная сборная России омрачила праздник Победы, уступив на чемпионате мира французам — 1:2. Руководил той командой Зинэтула Билялетдинов, для которого это поражение стало одним из самых обидных в тренерской карьере. 9 мая! От французов! Не для реабилитации легенды «Ак Барса», а справедливости ради «Реальное время» напоминает о 13 случаях, когда даже советская «Красная машина» давала сбои.

1960 год. Поражение в Долине индианок



Олимпиада-1960. СССР — США — 2:3.

Осло-1952 мы пропустили, начав соревноваться с летней Олимпиады того года в Хельсинки. В Осло, кстати, в качестве демонстрационного вида спорта был хоккей с мячом, в котором соревновались только три державы. Наши зимние олимпийцы дебютировали на Олимпиаде 1956 года в Италии, где хоккеисты одержали победу. Олимпиада в Скво-Вэлли стала второй для Советского Союза.

Но в Долину индианок, как переводится Скво-Вэлли, советская сборная ехала с грузом поражения на предыдущем чемпионате мира, где мы остались вторыми, уступив Канаде. Причем взять реванш на Олимпиаде представлялось невозможным, поскольку в те годы «кленовые листья» под флагом сборной отправляли на международные турниры команды, выступавшие во второй по значимости лиге после НХЛ и побеждавшие в местном Кубке АВКО, аналоге Кубка Стэнли. Таким образом, чемпионат мира-1959 для них выиграли «Бельвиль Макфарландз», а на Олимпиаду-1960 приехали «Китченер Ватерлоо Датчмен», которые также обыграли нашу сборную — 8:5.

Но олимпийское золото мы проиграли, уступив ранее сборной США — 2:3. Причем у американцев была настоящая студенческая команда. К примеру, в ней выступали два брата Билл и Бобби Клири из университета Гарварда, причем Билл вначале отыграл за эту команду, потом стал в ней вторым тренером и вырос до главного, отработав 20 лет. Основной вратарь Джон МакКартен совмещал хоккей с бейсболом, Юджин Грация приехал в США из Италии, играя там, в местном «Милане» и за сборную Скуадры Адзурры.

Спустя год советская сборная «отомстила» Америке за поражение, обыграв ее на чемпионате мира 1961 года со счетом 13:2. Но из олимпиоников в той сборной были только второй вратарь Ларри Палмер и полевые игроки Джон Мейасич и Пол Джонсон. Джонсон затем «от греха» ушел в профессионалы, став единственным игроком НХЛ из олимпийского состава, а американец с хорватскими корнями Мейасич продолжил любительскую карьеру, и ему еще раз «прилетело» от русских. На чемпионате 1969 года он числился играющим тренером, и ему было вдвойне обидно от разгрома — 2:17(!).

Правда, и у американцев в составе сборной на ЧМ-1961 был человек с хорошей памятью. Звали его Херб Брукс…

Канадцы выиграли его — 3:0, забросив решающую шайбу за полминуты до конца основного времени. Фото wikipedia.org

Семидесятые годы. Суперсерия

Суперсерия-1972. СССР — Канада — 5:6.

В составе сборной Канады на Олимпиаде 1960 года играл Гарри Синден, который возглавил сборную страны на знаменитой Суперсерии 1972 года. И поначалу ему пришлось испить горечь поражения, поскольку по итогам четырех матчей в Канаде звезды НХЛ уступали — 1-2 при одной ничьей, а в Москве усугубили свое положение, проиграв пятый матч Суперсерии. Для Канады это была катастрофа, сродни национальному трауру. В отличие от СССР, у «кленовых» было не так много поводов для гордости благодаря победам в других видах спорта.

Надо было срочно спасать положение. Тогда канадцы выиграли два матча в Москве, сравняв общий счет, но по ходу восьмого, последнего, уступали — 3:5. Однако последний период перевернул ход матча и поменял итог Суперсерии. Канадцы выиграли его — 3:0, забросив решающую шайбу за полминуты до конца основного времени. Так был выигран матч — 6:5, а с ним и Суперсерия — 4-3 при одной ничьей.

Назойливые чехословаки

ЧМ-1972. СССР — Чехословакия — 2:3.

ЧМ-1974. СССР — Чехословакия — 2:7.

Приз «Известий» 1974—1975. СССР — Чехословакия — 1:6, 3:9.

Свято место пусто не бывает. Когда не было Канады, главным соперником нашей сборной становилась мастеровитая сборная Чехословакии. В 1972 году она стала чемпионом мира на родном льду, обыграв сборную СССР. Это был ее третий чемпионский титул, но первые два чехословаки завоевали, когда еще не было нас, в 1947 и 1949 годах. После чего побед не было. Поначалу вмешались трагические события: в авиакатастрофе 1948 года разбились шесть игроков сборной, а в 1950 году костяк команды был арестован. А потом в хоккей пришла сборная СССР.

К 1972 году сборная ЧССР вернулась в число фаворитов и дома, наконец-то, стала чемпионом, обыграв советскую команду — 3:2.

Помимо естественного стремления к победе, чехословаки еще желали отомстить «красным» за Пражскую весну 1968 года. Невзирая на стремление политического руководства СССР и Чехословакии сгладить напряжение между странами.

Перед этим они сотоварищи нанесли сборной СССР одно из самых крупных поражений в рамах официальных игр — 7:2 (!) на финском льду, где проводился чемпионат мира — 74. Сыграй чехословаки весь турнир так же убедительно, как со сборной СССР, быть бы им снова чемпионами. Но они только одной Финляндии уступили дважды, правда, после одного из поражений в крови финского голкипера Стига Ветцеля обнаружили допинг, процедуру выявления которого проводили впервые в истории хоккея, и сборной Чехословакии присудили победу.

Чехословаки нанесли сборной СССР еще одно обидное поражение. Случилось оно в рамках турнира на приз «Известий», но в том сезоне, 1974—1975 годов, турнир проходил по новой формуле. Четыре команды-участницы провели аж 18 матчей на своем и гостевом льду. Вот чехословаки дома и разгромили СССР — 6:1 и 9:3. Обидные поражения были нанесены в течение трех дней — 18 и 21 марта. Между ними, 19 марта, произошло еще одно — 2:4, не такое обидное, судя по счету, но это уже означавшее неприятную тенденцию, поскольку в том розыгрыше «Известий» чехословаки нанесли сборной СССР четыре поражения при одной ничьей. Именно за счет преимущества в очных встречах команда ЧССР завоевала главный трофей.

Самое обидное поражение в истории сборная СССР потерпела от команды Польши. Фото Bengt Dobrin / Kamerareportage

Национальный праздник хоккейной Польши

ЧМ-1976. СССР — Польша — 4:6.

ЧМ-1977. СССР — Швеция — 1:5, 1:3.

Самое обидное поражение в истории сборная СССР потерпела от команды Польши. Казалось бы, на чемпионат мира 1976 года в Катовице наша сборная приехала, будучи воодушевленной победой на Олимпиаде. А тут какие-то поляки. Предполагая легкую прогулку в матче с ними, главный тренер сборной Борис Кулагин выставил второго вратаря Александра Сидельникова. И в первом периоде тот пропустил дважды: от Мечислава Яскерского и Ричарда Новинского. «Красная машина» завелась, мы отыграли один гол в начале второго периода, однако Веслав Йобчик и тот же Яскерский довели счет до разгромного — 4:1. И вот она, примета: в красной форме в том матче были поляки, мы играли в белом. Мы отыграли одну шайбу, но Йобчик довел разницу до трех шайб, забивая уже самому Третьяку. Мы сделали счет 5:3, но за 20 секунд до конца матча Йобчик оформил хет-трик: 6:3. Через пятнадцать секунд забил уже Валерий Харламов, но и 4:6 от поляков выглядели катастрофой…

Нашим этот проигрыш не помешал. Заняв второе место, советская сборная отстала от чемпионов — чехословаков на целых шесть очков, но расстроил сам факт поражения от Польши, которую даже такая победа не спасла от вылета из Высшей лиги.

Следующий чемпионат мира подвел черту под карьерой в сборной Кулагина. После второго места в 1976 году мы скатились на третье. Виновником этого была сборная Швеции, а конкретно ее голкипер Ёран Хегюста, ставший проклятием для наших нападающих. Но обо всем по порядку.

На чемпионат мира 1977 года вернулась Канада, поскольку ей разрешили усиливать команду игроками-профи. Но, как говорил о них Николай Озеров, «хваленые профессионалы» поначалу ничем не помогли Канаде. Достаточно сказать, что сборной СССР они проиграли дважды — 1:8 и 1:11. После Суперсерий сборных и клубов по Канаде наши к родоначальникам хоккея относились ровно. Разгромили советские хоккеисты и ЧССР — 6:1, и США — 8:2, казалось, уже расстелив себе ковровую дорожку к высшей ступени пьедестала почета. Но случились две осечки.

На групповом этапе мы были разгромлены шведами — 1:5! Матч не задался с самого начала, и единственную шайбу наши провели, уже уступая — 0:4. Но Бог бы с ним — однако следующий матч с чехословаками стал продолжением кошмара: в начале второй 20-минутки мы уступали с тем же счетом 0:4. Ускорившись, наша сборная забросила три шайбы за 10 минут, но в последующие полчаса не забил никто.

Как бы то ни было, судьба золотых медалей была в наших руках. Подсобили канадцы. Чехословакии необходимо было побеждать «кленовые листья» в последнем туре для завоевания золота, но в канадцев к концу турнира вселился хоккейный бес. Они отомстили шведам за раннее поражение — 8:0, и деклассировали чехословаков — 8:2. Последний матч чемпионата СССР — Швеция решал судьбу золота. И опять все кончилось в первые полчаса игры. За это время Швеция вышла вперед — 3:1, а затем Хегюста повесил на свои ворота воображаемый замок. Заслугу Ёрана признал даже вратарь сборной Чехословакии Владимир Дзурилла, который в благодарность за две победы над сборной СССР подарил ему победный поцелуй. Чехословакия — чемпион, шведы вторые, мы — третьи… Дебют канадских профессионалов на ЧМ завершился четвертым местом, окончательно развеяв миф об их непобедимости.

Дворец уж полон, ложа правительственная блещет очками завзятого болельщика Леонида Брежнева, а мы… с треском проигрываем сборной Чехословакии — 3:8. Фото ice-hockey-stat.com

Дебют Тихонова

Приз «Известий» — 1977. СССР — Чехословакия — 3:8.

Олимпиада-1980. СССР — США — 3:4.

Если не брать во внимание первый розыгрыш Кубка Канады 1976 года, поскольку наш состав тогда называли экспериментальным, то дебют во главе сборной Виктора Тихонова пришелся на сезон 1977 года. Первым официальным турниром для него стал домашний приз «Известий». Декабрь, Москва. Дворец уж полон, ложа правительственная блещет очками завзятого болельщика Леонида Брежнева, а мы… с треском проигрываем сборной Чехословакии — 3:8. Причем треск был еще более громким по итогам двух периодов — 0:5. Дома до той поры мы так не проигрывали никому. Судьба Тихонова повисла на волоске…

И висела она вплоть до последних секунд решающего матча ЧМ-1978 в Праге, когда для чемпионства нам надо было обыграть хозяев с разницей в две шайбы. Мы добились желаемого — 3:1. Уже в следующем году обыграли сборную НХЛ в очередной Суперсерии — 2-1 с разгромом 6:0 в решающем поединке. Проехались катком по соперникам на домашнем ЧМ-1979, обыграв Чехословакию, ставшую серебряным призером, — 11:1. Швецию — 11:3, Канаду — 9:2. Волосок, на котором висела судьба Тихонова, превратился в веревку. И ее не оборвала даже оглушительная неудача на олимпийском льду Лейк-Плэсида. Поскольку в 1981 году веревка, в свою очередь, превратится в канат после разгрома родоначальников хоккея на Кубке Канады — 8:1.

Канада ради успеха на ЧМ привозила команды, составленные из игроков НХЛ, но за три сезона ограничилась только одной бронзой. США, получив разрешение на комплектование профессионалами, везли на чемпионаты мира сборные из игроков клубов НХЛ и ВХА, которая прекратила существование в 1979 году, и из студенческого чемпионата. Саму олимпийскую сборную возглавил Херб Брукс, который ранее получил пощечину от сборной СССР на далеком ЧМ-1961 — 2:13 (см. выше).

Говорят, что у США на Олимпиаде играли «студенты», но это не совсем так. Брукс начал формировать состав из студенческих команд и хоккеистов «минорных», любительских лиг. Зацепил Базза Шнайдера с ЧМ 1977 года, Кена Морроу с ЧМ-1978. Сам стал главным тренером США на ЧМ 1979 года, пригласив из того состава на Олимпиаду голкипера Джима Крейга, а также Билла Бейкера, Фила Веркоту, Марка Джонсона, Джека О’Каллахана, Роба Макклэнэхэна, Стива Кристофа и Эрика Стробела. Для поднятия командного духа подтянул Дейва Кристиана, чьи отец и дядя Билли и Роджер Кристиан выигрывали золото Олимпиады-1960. Десять игроков золотого состава на домашней Олимпиаде-1980 имели опыт выступлений на чемпионатах мира.

А превратить этот опыт в победный помогло, в частности, турне хоккеистов горьковского «Торпедо» и свердловского «Автомобилиста» по США в конце 1979 года. Тихонов затем вспоминал 9 февраля, когда его подопечные разгромили в товарищеском матче американцев — 10:3. Произошло это за две недели до злополучного матча в рамках Олимпиады, в котором мы уступили — 3:4. Вопрос в недооценке соперника? Нет. Вопрос в уверенности американцев в том, что можно обыгрывать русских, а пришла и окрепла она во время турне, когда они обыгрывали сборную наших клубов — 5:1, 4:2 и 10:3.

В 80-е годы было два катастрофических проигрыша. Фото historysport-ru.ru

Печальный уход Третьяка

Кубок Швеции. СССР — Чехословакия — 2:7.

ЧМ-1985. СССР — Канада — 1:3.

В 80-е годы было два катастрофических проигрыша. Оглушительной оплеухой стало поражение со счетом 2:7 от сборной Чехословакии на Кубке Швеции 1984 года. Казалось бы, только что выиграли Олимпиаду в Сараево, как нас с небес опустили на землю. Чехословаки использовали в том матче укороченные смены, выпуская против «наевшихся» советских игроков свежих противников. Только дубль Александра Кожевникова немного скрасил горечь от исхода этой игры, ставшей последней для Владислава Третьяка в составе сборной. Сезон сборной мы закрыли победой над Швецией — 7:3, но тогда ворота защищал Владимир Мышкин.

Однако и ему пришлось недолго радовать наших болельщиков надежной игрой. Провальный ЧМ 1985 года в Чехословакии завершил уже его карьеру в сборной. Причем в финальную часть того ЧМ мы выходили на щите: 5:1 с ЧССР, 9:1 с Канадой, 11:1 с США, которым мы долго не могли отомстить за поражение на Олимпиаде-1980. На Кубке Канады-1981 и ЧМ-1981 обыграли их скромно — 4:1 и 8:4 соответственно, после чего американцы на год вылетели из высшего дивизиона мирового хоккея. А тут оттянулись от души, благо в составе звездно-полосатых приехал Марк Джонсон из того олимпийского состава — 80.

Но в первом матче финального этапа советская сборная уступила Чехословакии — 1:2. А тот чемпионат между тем проходил по формуле, когда очки, набранные в группе, сгорали, и все приходилось начинать заново. Ранее у нас это получалось легко, а тут не прокатило, поскольку после поражения от Чехословакии мы еще проиграли Канаде — 1:3. Дубль в той игре сделал 19-летний Марио Лемье, которому еще только предстояло стать великим. Таким образом он повторил результат другого великого — Уэйна Гретцки, но превзошел тем, что его голы принесли Канаде победу над СССР на чемпионате мира.

Впервые за долгие годы, а точнее с Олимпиады-1980, наша сборная выходила на решающий матч чемпионата мира, лишившись шансов на золото. Ситуация была даже хуже — мы лишились шансов и на серебро. Раздосадованные перспективой получения бронзовых медалей, а с 1977 года в СССР даже успели забыть, что такие на свете существуют, мы опять оттянулись на американцах — 10:3. Где там Марк Джонсон, огребай за всю Монтану…

