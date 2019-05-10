С «огненным» составом, но не без проблем: Овечкин и Ко стартуют на хоккейном ЧМ

Россия — главный фаворит

Ранний вылет из Кубка Стэнли практически всех топовых команд НХЛ подарил россиянам возможность впервые увидеть свою сборную в том составе, о котором они мечтали с уже далекой Олимпиады в Сочи. Да и с группой для России все сложилось идеально — из основных конкурентов только шведы, а разогнаться можно будет на норвежцах и австрийцах. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд — последний Евротур показал, что проблем у этой дрим-тим предостаточно. А уж статус главного фаворита турнира нашим командам обычно только мешает. Спортивная редакция «Реального времени» прикидывает состав сборной России и представляет все расклады стартующего сегодня чемпионата мира в Словакии.

Швеция стоит троих. Чего ожидать от группового этапа?

Если взглянуть на состав группы, становится очевидно, что выход из нее не должен стать большой проблемой для сборной России: здесь лишь одна мощная сборная — Швеции. Правда, ее внушительного бэкграунда хватит на всех остальных фаворитов турнира — именно «Тре Крунур» брали золото на последних двух чемпионатах мира, обыграв в финале 2017 года канадцев и неожиданно — швейцарцев в решающем матче года прошлого.

Под руководством Рикарда Гренборга, вызывающего уже неподдельный интерес в НХЛ, в Братиславе сыграют сразу 15 чемпионов мира прошлых годов. Чего стоит только имя голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лунквиста! Помимо короля Нью-Йорка, в столице Словакии будут выступать Элиас Линдхольм из «Калгари», Оливер Экман-Ларссон и Марио Кемпе из «Аризоны», Оскар Линдблом из «Филадельфии» и Патрик Хернквист из «Питтсбурга». А также 20-летний вундеркинд из «Ванкувера» Элиас Петтерссон. Состав более чем чемпионский.

Да, у шведов в этом году немало и отказов. Такие титаны, как Никлас Бэкстрем, Виктор Хедман, Мика Зибанежад и Филип Форсберг решили не ехать в Словакию с испорченным от сезона в НХЛ настроением. Но шведы без проблем могут собрать сразу несколько составов, способных бороться за победу — хоккейный ренессанс, который сегодня переживает Швеция, дает свои плоды.

Шведы без проблем могут собрать сразу несколько составов, способных бороться за победу. Фото facebook.com/iihfhockey

Кроме шведов традиционно опасными для России остаются чехи с тремя Якубами — Коваржем в воротах и нападающими Враной из «Вашингтона» и Ворачеком из «Филадельфии», а также Ондржеем Палатом из «Тампы».

Доставить неприятности команде Ильи Воробьева способны и латвийцы, которые тоже в последние годы переживают подъем на уровне сборной. Под руководством великолепного Боба Хартли Латвия в прошлом году серьезно пошумела, выйдя из группы Б и уступив лишь в четвертьфинале России в очень упорном матче со счетом 4:5. Теперь же старина Боб, будучи тренером «Авангарда», знает российский хоккей изнутри, и это чревато некоторыми сюрпризами.

Энхаэловцы — не гарант побед. Евротур оголил множество проблем

Что же до российских сборников, то состав у нашей команды действительно подбирается «огненный» — такого раннего вылета почти всех «топов» в НХЛ не было давно, так что практически все российские звезды могли заказывать билеты в Братиславу еще в апреле.

Итак, после первого раунда Кубка Стэнли Воробьев получил такой десант из-за океана:

Вратари — Андрей Василевский («Тампа») и Александр Григорьев («Рейнджерс»); защитники — Никита Зайцев («Торонто»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Иван Проворов («Филадельфия»), Михаил Сергачев («Тампа»); нападающие — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов «(Вашингтон»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Кучеров («Тампа»).

Правда, не сказать что неожиданно, но к этой команде не присоединились ни Артемий Панарин после вылета его «Коламбуса», ни Радулов, выбывший со своим «Далласом» во втором раунде Кубка Стэнли. Первый ссылается на проблемы со спиной, хотя всем очевидно, что форвард не хочет рисковать здоровьем, не имея на руках подписанного контракта с новой командой (ну или продленного — со старой). Ну а Радулов не выступал за национальную команду на крупных турнирах еще с сочинской Олимпиады. Александр утратил интерес к играм за сборную после конфликта с Олегом Знарком и, видимо, больше не находит мотивации к возвращению.

Российская сборная проиграла шведам и финнам, но выиграла у чехов в последней игре перед ЧМ. Фото fhr.ru

Впрочем, прошедший прямо перед чемпионатом мира заключительный этап Евротура, как мы и предсказывали, показал, что с таким составом может возникнуть больше проблем, чем если вовсе обойтись без звездной подмоги из-за океана.

Российская сборная проиграла шведам и финнам, но выиграла у чехов в последней игре перед ЧМ. И стройной игры даже у крутейшего сочетания нападающих планеты прямо сейчас — Овечкина и Кучерова — не отмечалось. Что-то более-менее осознанное стало проявляться лишь в матче с Чехией.

Перестроения в звене Овечкина, когда Капризов разбавил «вашингтонскую химию» Ови и Кузнецова, дали первые плоды. А сам Кузнецов стал находить свою игру после провального плей-офф в НХЛ.

Вот только у россиян остается одна неприятная загвоздочка — в сборной много крайних нападающих, но очень не хватает «центров». Плюс ко всему неубедительно смотрелась и оборона нашей команды. Слабо играл Блажиевский, не впечатлил и Нестеров. А особенную настороженность вызывает игра в меньшинстве. Именно она «принесла» в ворота россиян большую часть шайб. Причем добрую долю их команда пропускала с добиваний и подправлений с близкого расстояния, когда защитники на пятаке действовали так, словно пришли смотреть хоккей, а не играть в него.

Будем надеяться, что тренерский штаб поработал над проявившимися недочетами, а после игр с Норвегией и Австрией окончательно отработает игру для более серьезных противников.

Ничего не меняется в нашем царстве-государстве. Сборная вновь состоит из энхаэловцев и армейцев

Кстати, пару дней назад, аккурат после вылета «Коламбуса», из сборной России поступили сообщения об изменениях в ее составе к чемпионату мира. Расположение национальной команды покинули защитник «Аризоны» Илья Любушкин, экс-форвард «Авангарда» (а ныне — «Торонто») Илья Михеев и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Таким образом, к предстоящему чемпионату продолжили готовиться 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги, из которых только Александр Елесин представляет не «армейские» команды. Остальные 11 хоккеистов — из СКА (четыре игрока) и ЦСКА (семь).

Состав у нашей команды подбирается «огненный». Фото fhr.ru

В расположении сборной остались Илья Сорокин, Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Иван Телегин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов — и тот самый Елесин из ярославского «Локомотива».