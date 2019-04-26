Минус «Вашингтон» и «Вегас» для Кубка Стэнли — плюс Овечкин и Гусев для сборной

Плей-офф НХЛ продолжает удивлять. А ведь позади только первый раунд

Закончился лишь первый раунд Кубка Стэнли, а любители высокосортного хоккея уже лишились абсолютно всех победителей дивизионов «регулярки» (первый случай в истории) — зато отличное подкрепление получили национальные команды на чемпионат мира в Словакии. Спортивная редакция «Реального времени» продолжает отслеживать развитие событий в Кубке Стэнли — 2019 и рассказывает, как Овечкин потерял возможность вновь искупаться в фонтане, почему «Торонто» так не везет с «мишками» и что за блокбастер сотворили мстительные «акулы» из Сан-Хосе.

Кузнецов не выручил «Кэпиталз»

Боль российских болельщиков после скоропостижного вылета Евгения Малкина и его «Питтсбурга» усилилась после окончания серии «Вашингтона» и «Каролины». Причем закончилась она не так уж и неожиданно — ведь никто еще в середине серии не мог быть уверен, что дальше обязательно пройдет действующий обладатель «чашки» (даже когда «Кэпиталз» разрывал «ураганов» 6:0). «Вашингтон», в котором Овечкин делал все возможное (он «вырубил» Свечникова, набрал 8 очков в шести встречах и грозился впечатать в борт всех, кто попадется на пути, но оказался тем самым одним, который в поле не воин), вполне предсказуемо «отстегнул» десант звезд для российской сборной еще в апреле.

Нет, «Вашингтон» как команда вовсе не выглядел балластом героя Овечкина, остальные вполне помогали — частенько партнеры Ови результативно завершали его пасы, как, например, Бретт Коннолли, и не переставали восторгаться его умением не только точно «положить» из своего «офиса» (круга вбрасывания), но и выдать ювелирную «на крюк».

«Он потрясающий хоккеист. Мне надо было только открыться. Мне кажется, что его умение играть в пас недооценивают», — говорил Конноли об Александре для сайта НХЛ после пятой игры серии (6:0).

Но всего этого не хватило, чтобы пройти хотя бы не хватавшую с неба звезд «Каролину». А все почему? Потому что «Вашингтон» — это не только Ови, это еще и Евгений Кузнецов и все остальные «столичные».



Вот только Кузнецов совершенно растворился в нынешнем плей-офф (да и в регулярном сезоне несколько померк). Овечкину действительно серьезно не хватало огневой поддержки своего соотечественника. Евгений все реже выдавал такие передачи, которых от него ждали, и практически не решал моменты в одиночку, как он это умеет.

Всего одна шайба и пять передач за семь игр плей-офф в играх против «Каролины» — на самом деле, как насмешка над монстром, каким был «Кузя» ровно год назад. Тогда Евгений не единожды спасал и вытягивал матчи едва ли не в одиночку, набирая по 3—4 очка за игру и позволяя своей команде продолжить путь к Кубку. На этот раз такой подмоги у сокрушительного Овечкина не оказалось.

Так что оба россиянина теперь могут смело присоединяться к Ковальчуку на Еврочелленджах и выигрывать у Латвии и Германии. На чемпионате мира на бумаге такая поддержка России действительно пригодилась бы, вот только поедут ли в Словакию Овечкин и Кузнецов? Что-то подсказывает, что это тот случай, когда отсутствие демотивированных игроков будет полезнее, чем их присутствие.

«Акулы» расписали еще одну страницу в истории НХЛ

Однако даже несмотря на отсутствие играющих россиян (Никита Гусев не в счет — он так и не смог дебютировать за «Вегас» в оставшихся трех играх) самым захватывающим в седьмых встречах стало противостояние «Сан-Хосе Шаркс» и «Золотых рыцарей». Эта «пушечная» серия, а в особенности решающий матч выделялись даже на фоне всего далеко не скучного первого раунда.

Такой блокбастер с зубодробительным сюжетом никогда не забудется. «Вегас» вел 3:0 в седьмом матче за 10 минут до финальной сирены, а менеджеры команды уже готовились заказывать коробки шампанского с пиццей в гостевую раздевалку, но тут случилось непоправимое, а вслед за ним и невозможное. Коди Икин с Полом Штястны зачем-то повалили на лед капитана «Акул» Джо Павелски, в результате чего тот сильно травмировал голову.

Это была фатальная ошибка. Во-первых, Икин ушел со льда на 5 минут, и тут понеслась. «Акулы» в большинстве побежали мстить, не щадя никого на своем пути. Точными бросками Логана Кутюра (2), а также Томаша Гертла и Кевина Лабанка «Сан Хосе» перевернули игру верх дном — 4:3. Но не тут-то было! «Вегас» сумел собрать волю в кулак (хотя Галлан почему-то так и не воспользовался тайм-аутом), и Джонатан Маршессо на пятаке сыграл в своем стиле, практически из идеальной позиции расстреляв ворота «Шаркс». Повод для «Сан-Хосе» опустить руки, ведь чудо, которое они сотворили за какие-то считанные минуты, не происходит дважды. Но и тут черта с два! В овертайме «Акулы» все-таки закончили начатую месть и похоронили все надежды Галлана на второй финал Кубка Стэнли подряд. Решающий удар в сердце «рыцарям» «Шаркс» нанесли на исходе первого овертайма — Баркли Гудроу стал тем, кто поставил точку.

Более того, «Сан-Хосе» не просто спасся по ходу игры — он сотворил чудо и большего масштаба, когда вернулся в серию, уже зависнув на краю самой пропасти: еще на прошлой неделе южане уступали 1:3, их сильно лихорадило по ходу серии, и уже никто не верил в их спасение. Но бородачи «Шаркс» сотворили историю и могут рассчитывать на как минимум еще одну серию — против «Колорадо». Главное, чтобы она была такой же невероятной.

Your browser does not support iframes.

Проклятие «Торонто» продолжается — не помогает и звездопад «листьев»

Еще одной парой, где было не так уж много русских, но противостояние которой по уровню интереса вполне могло бы претендовать на финал Восточной конференции, были «Торонто» и «Бостон», которые вновь доигрались до седьмого сражения. Из россиян — разве что Никита Зайцев, проваливший нынешний Кубок Стэнли, и он тоже отправляется под начало Воробьева в Новогорск: в его «активе» «-3» полезности. Впрочем, как и у звездного Тавареса.

Хотя не один Зайцев разочаровал своих болельщиков, которые из года в год мечтают, что их нашпигованная звездами команда наконец разорвет порочный круг и пройдет этот проклятый «Бостон Брюинз». «Мишки» Бостона уже не раз выносили вперед ногами «листьев» в первых раундах Кубка Стэнли, причем как бы издеваясь — именно в седьмых матчах серий. И неважно, есть у них в составе Джон Таварес или Патрик Марло или нет — все равно «Бостон» остается самым неудобным для «Торонто» соперником в плей-офф.

«Брюинз» уже оставляли самую популярную канадскую франшизу НХЛ без второго раунда в Кубке Стэнли — 2013. Тогда «Мэйпл Лифс» не сумели пройти дальше, ведя 4:1 в третьем периоде. Так было и в прошлом году, когда «Брюинз» разнесли «листьев» в третьем периоде седьмой встречи. И вот это случилось вновь. Хотя перед решающей встречей наставник канадцев Майк Бэбкок как мог отмахивался от напоминаний неудачной статистики встреч. «Я не сторонник того, чтобы жить прошлым, и вообще не вспоминаю о том, что было раньше», — говорил он.

А ведь канадцы могли заканчивать серию уже в шестом поединке, ведя в ней 3-2, но уступили дважды, так и не усвоив уроки прошлого. Что ж, судя по всему, у Канады тоже будет неплохой состав на словацкий чемпионат мира — Макдэвид и Таварес уже свободны.

«Огненный» состав сборной — не гарантия чемпионства

Что же касается российских сборников, то состав у нашей команды действительно подбирается «огненный» — давненько такого не было, что практически все российские звезды вылетали со своими топ-командами уже в первом раунде.

Итак, что мы получаем из-за океана:

Вратари — Андрей Василевский («Тампа») и Александр Григорьев («Рейнджерс»). Защитники — Никита Зайцев («Торонто»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Иван Проворов («Филадельфия»), Богдан Киселевич («Виннипег Джетс»), Михаил Сергачев («Тампа»). И нападающие — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов «(Вашингтон»), Илья Ковальчук («Лос-Анжелес»), Никита Гусев («Вегас»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Кучеров («Тампа»).

На бумаге все выглядит действительно здорово. Однако не стоит поддаваться всеобщей эйфории и уже сегодня называть нашу команду главным претендентом на золото.

Во-первых, как мы уже писали выше, канадцы тоже получили неплохое подкрепление после первого раунда Кубка Стэнли (не забываем и о не попавшем в плей-офф «Монреале» с Кэри Прайсом, Джонатаном Дуэном и Бренданом Галлахером, и о «Вегасе», где полсостава — канадцы (в том числе Марк-Андре Флери). Приняли своих бойцов после сражений и шведы (Бэкстрем и Хагелин из «Кэпиталз» и Нюландер из «Торонто»).

Во-вторых, большинство хоккеистов, выбывших уже после первого раунда, приедут, что называется, «разобранными». У них не сложился сезон, так что переключиться на национальные сражения в Европе будет предельно сложно — уже не раз Александр Овечкин приезжал ЧМ рвать и метать, но на льду был только помехой.