Новостройки Казани: Илья Вольфсон готов построить ЖК в «казанском Сити», а «Ак Таш» — многоэтажки на Минской

Обзор новых девелоперских проектов Казани

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» проанализировало сборник документов Казанского исполкома в период с марта по май и выделило наиболее крупные девелоперские объекты, которые могут появиться в Казани в ближайшие годы. Один из них — жилой комплекс на Портовой и Меховщиков от «СМУ-88». Его построят на прибрежной зоне, которая входит в территорию будущего Казанского финансового центра. Застройщик не раскрывает подробностей проекта, но отмечает, что будет опираться на мировой опыт по реновации портовых зон. Среди других крупных девелоперских проектов можно назвать многоэтажки на Минской от «Ак Таш-инвест», новостройки на Шаляпина, новый коттеджный поселок от связанного с «Унистроем» My corner. Кроме того, «Реальное время» выяснило, учитываются ли электронные замечания граждан к проектам планировок.



Реновация портовой зоны от «СМУ-88»

До 1 апреля 2020 года должен быть подготовлен проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Портовой, Меховщиков, Магистральной и Лесная Гавань. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов на сайте Казанского исполкома. Оно было принято после обращения ООО «Строительно-монтажное управление 88».

На карте обозначены и границы проекта планировки — судя по всему, территория будет входить в так называемый Казанский финансовый центр. Напомним, мастер-план «казанского Сити» разработала малазийская компания APUDG. Согласно ему, в Ново-Татарской слободе под строительство жилья и офисных центров должно быть отдано 656 га. Территория, которую планируется размежевать к следующему году, включает береговую линию, которую во время презентации проекта Казанского финансового центра Линар Якупов называл «недокапитализированной» из-за того, что на ней складировался песок и прочие материалы.

Гендиректор «СМУ-88» Илья Вольфсон подтвердил, что его компания планирует осваивать данную территорию, но подробностей раскрывать не стал, сославшись на то, что проект планировки еще не утвержден. По его словам, не вся земля в рамках проекта планировки принадлежит «СМУ-88».

На карте обозначены и границы проекта планировки — судя по всему, территория будет входить в так называемый Казанский финансовый центр. Фото kzn.ru

— Да, у нас там есть земли. Но проект пока очень сырой, ему максимум полгода, работа только началась. Предстоит еще много согласований, это далекая перспектива. Мы будем заниматься проектом планировки, но там точно не все земли наши, много собственников, — рассказал Илья Вольфсон.

Он отметил, что реновация старых портовых территорий — тенденция, распространенная во всем мире. И прежде чем приступить к созданию собственного проекта, застройщик изучил и мировой опыт.

— Мы ездили, смотрели, теперь хотим предложить свою идею. Если наша идея понравится, будем ее реализовывать. Тратим деньги на творчество — хотим сделать интересную вещь в городе, — отметил Илья Вольфсон.



Сначала дома, проект планировки — потом

Отметим, что в сборнике документов исполкома Казани удалось найти несколько постановлений мэра Казани, касающихся проектов «СМУ-88». Одно из них — об утверждении проекта планировки и межевания территории «Волжский бриз», второе — о назначении общественных обсуждений по этому же проекту. Речь идет о территории, которая ограничивается проезжей частью улицы Приволжской, жилым комплексом «Волжская гавань», акваторией и территорией береговой полосы Куйбышевского водохранилища. Согласно проекту планировки, площадь застройки многоквартирными домами составит 8 570 кв. м, планируемая численность населения — 1 747 человек. Разрешенная высотность — 6—10 этажей.

Отметим, что «СМУ-88» уже начало застраивать данную территорию — в частности, здесь возводится жилой комплекс Richmond. Согласно отчету, опубликованному на сайте девелопера, параллельно строится семь домов: если в первом доме уже на 100% готов монолит, то в седьмом только близятся к завершению свайные работы.

Мы отправили в Казанский исполком запрос о том, можно ли назначать публичные слушания по проекту планировки, если эта территория уже застраивается без всякого одобрения со стороны местных жителей. В пресс-службе исполкома ответили, что никакого нарушения нет и что собственник земельного участка не привязан к проекту планировки. Там пояснили, что для начала работ достаточно иметь разрешительную документацию, а строительство должно вестись в соответствующей для этого зоне. Проект же планировки нужен для дальнейшего развития территории.

Добавим лишь, что публичные обсуждения завершились 8 мая. Их результаты будут опубликованы в следующих сборниках Казанского исполкома.

«СМУ-88» уже начал застраивать данную территорию — в частности, здесь возводится жилой комплекс Richmond. Фото richmonddom.ru

«Учитывать нецелесообразно»



Напомним, градус напряжения на публичных слушаниях в Казани заметно снизился после того, как обсуждения полностью перешли на интернет-площадку. Чаще всего в заключениях по итогам публичных обсуждений значится, что замечаний и предложений не поступало. Хотя в тех случаях, когда действительно затрагиваются интересы казанцев, они проявляют активность, пусть даже в интернет-пространстве.

К примеру, при обсуждении проекта планировки «33-й военный городок» более десятка замечаний поступило от членов садоводческого товарищества «Спартак». Как уже писало «Реальное время», собственники опасаются, что их садовые домики снесут, чтобы построить на этом месте объекты социальной инфраструктуры. Садоводы были возмущены тем, что никто не сообщил о публичном обсуждении, где решалась судьба их СНТ.

Согласно отчету в сборнике документов, поступило более десятка обращений от собственников «Спартака», в которых они выступают против проекта планировки «33-й военный городок», так как он затрагивает их садовые участки. Однако в рекомендациях почти ко всем этим обращением указано, что «учитывать нецелесообразно», потому что «предусмотреть размещение общеобразовательного учреждения в ином месте не представляется возможным».

«Ак Таш» построит многоэтажки на Минской

Еще один застройщик, который продолжает комплексную застройку в Казани — компания «Ак Таш-Инвест». В сборнике документов Казанского исполкома содержится постановление о том, чтобы разрешить «Ак Таш-Инвест» строить многоквартирные дома до 10 этажей на земельном участке на Минской с кадастровым номером 16:50:000000:18541 и площадью 7 273 кв. метра.

Отметим, что участок, где «Ак Таш-Инвест» планирует заняться возведением очередных многоэтажек, находится не так далеко от того места, где ООО «Ак Таш» вырубило 20—30 соток березовой рощи, чтобы построить на этом месте спортивную площадку для школы. Правда, тогда застройщик утверждал, что действовал не по своей инициативе, а по указанию городских властей. Понято, что такое решение не встретило одобрения со стороны казанцев.

Дабы избежать недоразумений, подчеркнем, что строительство нового «акташевского» дома будет вестись не на защищенной от вырубки берез территории и не на смежном с ней участке.

Участок, где «Ак Таш-Инвест» планирует заняться возведением очередных многоэтажек, находится не так далеко от того места, где ООО «Ак Таш» вырубило 20—30 соток березовой рощи, чтобы построить на этом месте спортивную площадку для школы. Фото Инны Серовой

Многоэтажки на Шаляпина

Общественные слушания Казанский исполком назначил по проекту межевания территории, ограниченной улицами Качалова и Шаляпина. Речь идет о земельном участке площадью 2 856 кв. метров. Как следует из материалов сборника, на данном участке могут быть построены многоквартирные жилые дома до 10 этажей с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, аптеки, банков и так далее.

Заявителем в данном проекте выступает Дмитрий Львович Забелин. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», за господином Забелиным числится лишь одна компания — ООО «Специализированный застройщик Шаляпина 15».

ЖК на Габишева, который строит мадам Дудинова

Еще одним постановлением Казанский исполком разрешает ООО «Торговая компания «Глобал сити» использовать два участка площадью 2 401 кв. м и 6 691 кв. м под строительство многоквартирных домов, офисов и паркингов. Речь идет об участках на улице Комиссара Габишева рядом со строящимся жилым комплексом «Мелодия».

Отметим, что «ТК Глобал сити» уже вовсю ведет строительство дома. На воротах висит и паспорт объекта, согласно которому строительство должно окончиться 31 января 2020 года.

Единственным учредителем ООО «ТК Глобал сити», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является Елена Михайловна Дудинова — однофамилица Евгения Дудинова, одного из совладельцев девелоперской группы «Сити строй». Директор фирмы — некий Булат Шафигуллин. Офис «ТК Глобал сити» зарегистрирован в одном из подвалов дома по адресу Тихомирнова, 19, где «Сити строй» в свое время построил ЖК «Ласточкино гнездо». Там же находится и основной офис «Сити строя».

Как рассказали в отделе продаж My corner, продажи в ParkLand еще не открылись. Но предварительная цена участков уже известна — 660 тыс. рублей за сотку. Фото mycorner.ru/parkland

Новый коттеджный поселок от «Унистроя»

«Унистрой» и близкие к нему компании продолжают развивать проект по строительству коттеджных поселков. Как указано в сборнике документов на сайте исполкома Казани, по заявлению управляющей компании «БизнесПрофТрейдинг» два земельных участка площадью 103,2 тыс. кв. м и более 50,9 тыс. кв. м были переведены из зоны специального назначения (ДЗ) в зону индивидуальной жилой застройки (Ж2). Речь идет об участках на Оренбургском тракте недалеко от СНТ «Ромашка».

Отметим, в компании My corner, работающей по франшизе «Унистроя», подтвердили, что здесь будет располагаться комплекс ParkLand. Как рассказали в отделе продаж My corner, продажи в ParkLand еще не открылись. Но предварительная цена участков уже известна — 660 тыс. рублей за сотку.

Кроме того, по заявлению «БизнесПрофТрейдинг» будет готовиться проект планировки части территории «Молодежный». Участок, о котором идет речь, находится между улицами Зирекле, Ноксинская, Натана Рахлина, Александра Курынова.

Зеленый свет для турецких застройщиков

До 1 января 2021 года исполком подготовит проект планировки части территории, ограниченной улицами Степана Халтурина, Краснококшайской, Большая Крыловка, старым руслом реки Казанка. С соответствующим предложением в Казанский исполком обращалось ООО «ИнСтрой», выступающее от лица турецкой компании ODAK.

Напомним, девелопер не сразу получил одобрение на строительство жилого комплекса на данной территории. На одной из комиссий по застройке в исторических поселениях вариант с возведением 18-этажных домов со стеклянными верхушками был отвергнут. По просьбе президента Татарстана Рустама Минниханова высотность домов снизили до 14 этажей. Кроме того, стеклянные башни дополнили композитными материалами. После внесения этих и других поправок проект наконец был одобрен на комиссии.

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