Новостройки Казани: брату Исхакова срезали этажи, экспансия «Унистроя» на Ноксе и земля инвесторам «ФОНа»

Публичные слушания в новом формате: теперь без жарких дискуссий и личного участия

В Казани прошли публичные обсуждения будущих новостроек. Заявки рассмотрели в новом формате — через интернет, и, вероятно, по той же причине замечаний практически не было. Впрочем, многие застройщики учли их еще на предыдущих очных этапах обсуждения. Так, ЗАО «ИтильТехноСервис» под руководством Габдрашида Исхакова прислушался к градозащитникам и снизил на пару этажей свой жилкомплекс на ул. Деловой. «Унистрой» захватывает новые территории вдоль Ноксы: помимо анонсированного микрорайона «Лето», практически удвоится «Весна». Проходит перезонирование инвестиционный участок в Аракчино — 17,7 га для спасителей строек «ФОНа» и «Свея», а в центре Кояшлы появится дом отдыха. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минус два этажа ради дома Лукницкого

Строительная компания брата экс-мэра Казани Габрашида Исхакова — ЗАО «ИтильТехноСервис» возводит в исторической части Кировского района жилой комплекс из двух пятиэтажных домов с подземной парковкой. Новый ЖК вырастет на площади в 4,55 га в «квадрате», ограниченном улицами 25 Октября, Лукницкого, Деловой и сквером на 1 Мая. В проекте планировки также детсад и два административных здания. Изначально, по словам градозащитников, дома планировались семиэтажными, но девелопера убедили снизить высоту ради исторического строения по соседству — дома Лукницкого. В итоге два этажа срезали, а садик «переехал» в отдельное здание.

— На территории планировался ЖК со встроенным детским садом. Мы убираем жилой дом и остается территория только под детсад на 55 мест — это делается, чтобы уменьшить нагрузку на квартал. Там памятник культуры — здание дворянского собрания XIX века, мы исключаем давление на него высокого объекта, — еще весной объяснял на градсовете представитель компании разработчика концепции АКБ «БиПлан».

Сегодня в ТРО ВООПИиК подтверждают, что изменения в проект внесены и объекту культурного наследия ничего не грозит:

— Сохраняется дом Лукницкого (командир Казанского порохового завода) на 1 Мая. Мы за него боролись, он сначала не учитывался при проекте. Это выявленный объект культурного наследия. Удалось сохранить не только его, но и территорию. Мы с пристрастием к нему подходили. Изначально по проекту участок с этим домом урезался, становился просто игрушечным. Мы показали ценность объекта. Это жилой дом, где жили директора завода, и Лукницкий тоже. Что касается данного жилкомплекса, то он перепланировался трижды, этажность изначально была чуть ли не семь этажей. Сейчас все учли, проект делали профессионалы, у них все в соответствии, — пояснила «Реальному времени» зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

Впрочем, другие эксперты обращают внимание на иную проблему — плотность застройки:

— Особых замечаний к проекту не было, многое, что звучит, субъективное. Объект ничего не нарушает. Есть другая проблема — нехватка школ, детских садов. Для школы место не запланировано, и это серьезная проблема, которая не решается, — посетовал в свою очередь завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Публичные слушания перешли в интернет

По проекту планировки территории уже прошли общественные обсуждения. Как и положено, в новом формате, утвержденном 6 июня. Теперь прийти на публичные слушания в Управление архитектуры и градостроительства, как раньше, уже нельзя. Если есть замечания, казанцы могут отправлять их в электронной форме.

— В соответствии с федеральным законом поменялась процедура обсуждения с населением проектов муниципальных правовых актов. Решением Казгордумы утвержден порядок организации и проведения публичных и общественных слушаний, — пояснили в пресс-службе мэрии.

— Теперь личных встреч, как раньше, не будет, сейчас новый порядок. Все можно найти на сайте по общественным обсуждениям или прийти самим в управление. По поступившим заявкам составляется заключение, — добавили в Управлении архитектуры и градостроительства Казани (УАиГ).

Так, все оповещения о начале обсуждений публикуются в сборнике мэрии, после чего материалы в указанные сроки можно найти на электронной площадке или непосредственно в УАиГ либо на месте ожидаемых изменений. Замечания и вопросы можно оставлять на электронной площадке или в управлении.

— Постановление об утверждении проекта планировки вышло 4 октября, никто никаких замечаний и предложений не высказывал, никаких опровержений не было. Мы только заявили о небольшом изменении планировки, теперь это будет 141 квартира, изначально их было 138. Эскизный вариант фасада пока дорабатывается, — прокомментировал «Реальному времени» итоги обсуждений начальник отдела капстроительства «ИтильТехноСервиса» Евгений Иванов.

Стройку планируют начать до конца года на заемные средства, но сумму в компании не называют, ссылаясь на то, что окончательной сметы пока нет. С учетом площади жилой застройки — 9 700 кв. м и средней себестоимости строительства в РТ (42,8 тыс. кв. м, по данным Минстроя РФ на 2017 г.), сумма вложений составит не менее 415 млн рублей.

Земля для инвесторов строек «ФОНа» и «Свея», «Весна-2» и дом отдыха в Кояшлы

Объявлены общественные обсуждения и по участку в Старом Аракчино — 17,7 га, переданных президентом Татарстана на решение нужд обманутых дольщиков. Инвестиционная земля сначала попала в РФП, а теперь перешла Фонду поддержки дольщиков (ФПД). Для дальнейшего использования участок нужно перевести из коммунально-складской и рекреационно-ландшафтной зоны в зону многоэтажной жилой застройки в 3—10 этажей. Аналогичное перезонирование ждет еще 16 соседних участков меньшей площади (от одного до 4 069 кв. м). Заключение опубликуют 29 ноября.

«Унистрой» ( ООО «СК «УнистройДом») намерен и дальше осваивать земли вдоль Ноксы на улице Умырзая сразу за ЖК «Весна». Собственно, это и будет продолжением «Весны» — по сути, территория комплекса увеличится вдвое. Под эти цели компания приобрела 35,3 га, где возведет еще девять домов в 10 и 12 этажей.

— Приобретая данный земельный участок, мы заранее планировали использовать его, как продолжение ЖК «Весна». Этот комплекс – лидер по популярности и занимает долю в 40% в портфеле компании «Унистрой». С момента старта цены в ЖК выросли на 37%, поэтому проект привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Рабочее название нашего нового проекта – ЖК «Весна-2». Он будет реализован в сегменте комфорт-класса и нацелен, прежде всего, на проживание молодых семей с детьми, со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой, — сообщили «Реальному времени» в компании.

В «Весне-2» также запланированы три детсада на 510 детей, два паркинга на 2 087 мест, АЗС, фельдшерский пункт и почта. Кроме того, для обслуживания комплекса планируется протянуть мост через Ноксу в продолжение улицы Умырзая. Сначала построят жилье, инфраструктура — вторым этапом. Планируемая площадь жилой застройки — 130,455 тыс. кв. м. Если рассчитать по средней себестоимости строительства в Татарстане (42,8 тыс. кв. м, по данным Минстроя РФ на 2017 г.), затраты выльются минимум в 5,58 млрд рублей.

Напомним, недавно «Унистрой» анонсировал покупку земли за 225 млн рублей через дорогу от «Весны» — 9 и 16 га у поселка Константиновка (в границе улиц Ноксинской, Зирекле, Нежметдинова). Здесь застройщик планирует построить ЖК «Лето» и уже приступил к разработке концепции комплекса: «Два земельных участка были приобретены на торгах и продавались как имущество компании-банкрота, ранее земля принадлежала ООО „Лидер Плюс“, — добавили в пресс-службе застройщика.

Новостройка другого назначения — дом отдыха — появится в жилом массиве Кояшлы Приволжского района (вдоль Матюшинского тракта). Общественные обсуждения стартовали по заявке ООО «Центр недвижимости и оценки». Компания добивается разрешения на строительство объекта досуга в парковой зоне. Площадь участка 4,6 гектара. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», руководит фирмой Айдар Вафин, совладелец ликвидированной компании-застройщика обанкротившегося парка «Кырлай» (ЗАО «Паркстрой»). Учредителями «Центра недвижимости и оценки» значатся Сергей Смирнов (67%) и Алексей Стрельников (33%). Вопрос по обсуждаемой территории в Кояшлы уже поднимался 4 года назад. Тогда Казгордума утвердила границы поселения, и незастроенный участок не вошел в состав Кояшлы, при этом жилой массив огибает его почти по кругу.



