«Спартак» ведут под снос: у садоводов хотят отнять земли под школы и детсады

Члены СНТ «Спартак» отправили мэру Казани петицию с требованием оставить их сады в покое

69 членов садоводческого товарищества «Спартак», раскинувшегося в зеленом местечке неподалеку от озера Средний Кабан, подписали коллективную петицию в адрес мэра Казани против возможного сноса их дачных домиков из-за предстоящей застройки микрорайона Борисково. Больше всего они опасаются тихой и скоропостижной ликвидации, так как СНТ «Спартак» не включено в список товариществ, которые подлежат сносу в связи с инфраструктурным проектом по «закольцовке» Большого Казанского кольца. «Спартак» не попал в «список мэра», потому что маршрут прокладки БКК и не проходит по его территории, а разрезает близкие к нему садовые общества «Меховщик» и «Энергетик». Казалось бы, несчастье с изъятием земли не грозит, но опасность пришла с другой стороны. Подробности — в материале «Реального времени».

«Они повесили эту бумажку в феврале, когда нас нет»

БКК обошло СНТ «Спартак» стороной, однако это обстоятельство все равно не уберегло товарищество от посягательств муниципалитета. Еще 13 февраля мэр Казани подписал постановление о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории «33 военный городок», который входит в «орбиту БКК». По словам владельцев садовых участков, на их землях казанские власти хотят построить целый комплекс объектов социальной инфраструктуры, которые дополнят будущий жилой комплекс на 20 тысяч человек. Впрочем, точной и достоверной информации о том, ради чего у них хотят изъять участки, сохранившиеся с советских времен, и будут ли их точно изымать, у членов «Спартака» до сих пор нет.

— Знаете, как с нами поступили? Как с быдлом! К нам отнеслись, как к стаду баранов, — негодует член товарищества Валентина Автономова, владелец садового участка в «Спартаке» во втором поколении. — Оказывается, в эти дни решается судьба нашего товарищества, но нас даже не оповестили о проведении публичных слушаний. А ведь данные о каждом члене нашего товарищества есть в реестре и всегда можно позвонить.

По ее словам, садоводы узнали о назначении публичных слушаний абсолютно случайно. «Они повесили эту бумажку на территории сада в феврале, когда здесь никого не бывает. Вторую повесили на троллейбусной остановке. Но, повторяю, мы же в это время здесь не бываем», — утверждает садовод. Впрочем, сигнал тревоги челны товарищества получили именно от тех, кто постоянно живет в дачных домах «Спартака». «Вот они и увидели эти объявления и срочно позвонили Юрию (глава СНТ). Он экстренно созвал собрание, на котором мы составили петицию, — рассказала Автономова. — Но если вы хотите что-то с нами делать, то поставьте нас в известность. А они решили вот так с нами поступить. Это хорошо?»

БКК обошло СНТ «Спартак» стороной, однако это обстоятельство все равно не уберегло товарищество от посягательств муниципалитета. Фото dispute.kzn.ru



Зачем «Спартак» вписали в «33 военный городок»

Проект планировки территории «33 военный городок» опубликован и размещен на официальном сайте dispute.kzn.ru. Из него следует, что территория от Фермского шоссе до Балашовской улицы будет охвачена жилищным строительством, и, кроме того, здесь будет размещен комплекс социальных учреждений. Можно сказать, это будет центр жизни Борисково. В частности, здесь предполагается построить огромную школу на 1 224 мест, сразу четыре детских сада — два на 220 мест и два — на 50. Кроме того, тут же возведут две поликлиники — взрослую и детскую — и комплекс объектов инженерных сооружений (названия зашифрованы). Планировка охватывает половину территории СНТ «Спартак».

Но, как считает Валентина Автономова, если хотя бы один дом пойдет под снос, за ним последуют и остальные. «Это будет начало конца «Спартака», — уверена она. Садоводы особо подчеркивают, что сады товарищества находятся на возвышенности относительно транспортной магистрали — на уровне 300 метров. И подниматься на такую высоту в школу и детские сады будет неудобно, да и подъездной дороги к ним нет. Более того, здесь, по их словам, проходит газопровод высокого давления, что может стать ограничением для социального строительства.

Публичные слушания по застройке территории были объявлены 13 февраля с окончанием 28 марта. Взбудораженные неделю назад садоводы отправились выяснять, под какие нужды в проект планировки «33 военного городка» включили СНТ «Спартак». «Представители исполкома с нами не встречались. После этого мы сами организовались и пошли в Управление архитектуры и градостроительства на Груздева. И здесь мы не услышали ответа. Тогда мы оставили заявление о том, что мы против любого изъятия наших земель. Здесь выросли наши дети и внуки, и покидать сады мы не собираемся», — заявила Автономова.

Председатель СНТ «Спартак» Юрий Кондратьев добавил, что петиция была направлена не только мэру Казани, но в прокуратуру Казани и в Общероссийский народный фронт. «Ответа от городских властей мы не получили. Будут нас сносить или нет, а если будут, то когда — неизвестно. Надеемся, что после 28 марта мы получим ответ», — сообщил Кондратьев, отметив, что в зависимости от этого ответа будет действовать дальше.

Садоводы отправились выяснять, под какие нужды в проект планировки «33 военного городка» включили СНТ «Спартак»



Он также уверен, что разговоры об изъятии земель не связаны напрямую с дорожным строительством, так как от идеи расширения Фермского шоссе власти отказались из-за недостатка денег. Садоводы не исключают, что планы строительства школ и детских садов могут быть всего лишь предлогом для красивого изъятия их земель. Тем временем некоторые садоводы занялись подготовкой рыночной оценки своих участков для формирования справедливых компенсационных требований в случае их изъятия. Известно, что год назад участки торговались от 1 млн рублей.

«Ак Таш-Инвест» платить не будет

Главным бенефициаром проекта планировки территории «33 военный городок» является девелоперская компания «Ак Таш-Инвест». Как сообщил нам глава республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Иван Новиков, «Ак Таш-Инвест» готовится получить здесь земельный участок в качестве компенсации расходов на достройку двух объектов «Фона» — домов №1 и 2 в ЖК «Молодежный». «В данном случае применяется обычная схема, когда застройщик берет проблемные объекты, и ему выделяется участок земли для реализации своего проекта. У нас есть около 20 земельных участков, мы по этим участкам работаем с инвесторами, и вот «Ак Таш» заинтересовался им, с другими застройщиками работаем по другим участкам. Чтобы эти участки передать, необходимо провести рыночную оценку. Сейчас этим занимается МЗИО РТ, пока оценка не завершена, еще только подсчитывают», — сообщил он.

Однако глава фонда утверждает, что «те участки, на которые претендует «Ак Таш-Инвест», не охватывают СНТ «Спартак». «Если смотреть по карте, то их участок начинается от автозаправки вдоль Фермского шоссе, но до СНТ не доходит», — говорит он. Это значит, что казанскому девелоперу теоретически не придется выкупать земли у садоводов, а следовательно, предъявлять права на выкуп им останется лишь казанским властям.

В самом «Ак Таш-Инвесте» отказались от комментариев на эту тему. По неофициальной информации, застройщик готовится построить жилой комплекс на 20 тысяч жителей, который получит дополнительную привлекательность сразу после достройки БКК. Получается, что приближенный к правительству застройщик первым снимет сливки на новой магистрали.

«Ак Таш-Инвест» готовится получить здесь земельный участок в качестве компенсации расходов на достройку двух объектов «Фона» — домов №1 и 2 в ЖК «Молодежный». Фото vk.com/fon_molodejnii

Иван Новиков отметил также, что соглашение о предоставлении «Ак Таш-Инвесту» компенсационных земель под коммерческую застройку может быть подписано через 2—3 месяца, когда решение будет принято на инвестсовете. Окончательно оно будет закреплено указом президента РТ.

Как уже сообщалось, достройка двух домов жилого комплекса «Молодежный» возобновилась осенью прошлого года. Первый дом находится в высокой степени готовности, второй — в начальной (здесь стороны не согласовали стоимость завершения работ). Тем не менее городские власти заявили застройщику: ваша обязанность — ввести этот дом. Точные сроки подписания соглашения не называются, отметил Новиков.