«Дайте нам поиграть, сволочи». В женском волейболе – судейский скандал

Бывший игрок «Динамо-Казань» вышла на тропу войны

В женском волейболе разразилась одна из главных скандальных историй сезона. Случайно или нет, но в ней вновь фигурирует саратовская команда «Протон». Ну а огласку спорная ситуация получила благодаря опытнейшей волейболистке нижегородской «Спарты», экс-игроку «Динамо-Казань» Регине Мороз. О том, как хрупкая девушка противостоит судейскому корпусу и какие еще скандальные ситуации возникали в чемпионате России этого сезона, — в материале «Реального времени».

Проблемный «Протон» и боевая «Спарта»

Сезон в женской Суперлиге закончился на прошедшей неделе очередной победой московского «Динамо», которое уверенно переиграло в финале новичка чемпионатов России калининградский «Локомотив». «Динамо-Казань» заняло обидное четвертое место, уступив в матче за третье место «Уралочке» из Екатеринбурга. Но эти встречи — формально не последние в уходящем игровом году. Двумя неделями ранее завершился плей-офф в Высшей лиге А. И по нынешнему регламенту чемпионата России, победитель «вышки» должен был оспорить путевку в Суперлигу на следующий сезон с командой, которая заняла последнее место по итогам плей-аута этой самой Суперлиги. Именно во время этой серии переходных матчей между двумя лигами и разгорелся большой скандал.

Явный аутсайдер Суперлиги, «Протон» из Саратова, в 22 играх регулярного чемпионата не одержал ни одной победы. Клуб засветился в некрасивых историях, связанных с долговыми обязательствами, а также внезапно возникшими визовыми проблемами у сербской легионерки Сладжаны Эрич. Правда, в плей-ауте — турнире, который играют клубы, не попавшие в плей-офф, саратовские волейболистки приободрились, одержали три победы, но все равно заняли последнее, 12-е место.

В свою очередь, нижегородская «Спарта» стала своеобразным лучом света в темном царстве женского волейбола, с которым в России в последние годы, прямо скажем, далеко не все ладно. Подопечные сербского тренера Слободана Радивоевича финишировали вторыми в регулярном чемпионате Высшей лиги А, пропустив вперед только «Северянку» из Череповца. А вот в плей-офф «Спарта» преподнесла настоящий сюрприз, выиграв финальную серию со счетом 3-0 (две победы были одержаны в гостях). Но положительным эмоциям нижегородок не было суждено держаться долго, их ждал новый вызов — игра в Саратове за право выйти в Суперлигу.

Нижегородская «Спарта» стала своеобразным лучом света в темном царстве женского волейбола. Фото sparta-nn.ru

«Я впервые кричала: «За сколько родину продали?»

За нижегородский клуб играет одна из самых титулованных действующих волейболисток России, блокирующая Регина Мороз. В казанском «Динамо» она провела свои лучшие годы, выступая в звездном коллективе из Татарстана с 2009 по 2014 годы (в это время в команде были Гамова, Ларсон, Кошелева и многие другие звездные игроки). Мороз стала пятикратной чемпионкой России (последний раз уже не в Казани, а в 2016 году в составе московского «Динамо»). В 2017-м она уже вроде как завершила карьеру и перешла на тренерскую деятельность, но, как сама позже выразилась: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Большой спорт так просто Регину не отпустил, и прошлым летом она стала игроком «Спарты».

Первые матчи с «Протоном» за право играть в Суперлиге были назначены на 4—5 мая, сама серия длится до трех побед. В день первой игры Мороз в своем аккаунте в Instagram с опаской сообщила, что трансляция этой игры не запланирована вообще. «Видимо, нам готовят неприятный сюрприз», — резюмировала спортсменка.

Первый сет нижегородки проиграли разгромно и по делу — 12:25. Вторая партия также осталась за хозяйками из Саратова — 21:25. А вот дальше началось самое интересное. «Спарта», к удивлению многих в игровом зале «Протона», не просто не бросила играть, но и выиграла два последующих сета (25:21, 29:27). О том, что происходило по ходу пятой, решающей партии, Мороз поведала сразу по окончании игры в своих многочисленных «сториз» в Instagram и в отдельном посте:

— Это был ад. Волейбольно-судейский ад. Первую партию мы пролетели — не могли подать, не могли принять. Потом все расслабились, и началось самое интересное. Это было ужасно. Я впервые кричала: «За сколько родину продали?» К нам подходили болельщики Саратова и говорили то же самое.

Например, при счете 12:10 в нашу пользу нам свистят касание блока, когда мяч пролетает в полуметре от наших рук. То есть никакого касания и близко не было. Или вот пример: я играю переходящий мяч, а мне говорят, что он был на чужой стороне. То есть я, как Майкл Джордан, выпрыгиваю, хватаю мяч на другой стороне и кидаю в ноги. Гениально! Не спорю, у нас тоже были огрехи, но их видели сразу. У нашей команды было штук 20 касаний сетки, 15 точно, а у команды напротив — ни одного. Даже когда люди нагло залазили руками в сетку. Я никогда такого не видела…

Регина Мороз: «Это был ад. Волейбольно-судейский ад». Фото sparta-nn.ru

«Позорные медали»

Мороз в комментарии к ее записи поддержали многие действующие волейболисты и волейболистки Суперлиги. Например, одной из первых ей написала либеро казанского «Динамо» Екатерина Кабешова: «А судьи кто? Предлагаю сразу на доску позора…» Далее подключилась Елена Юрьева из московского «Динамо»: «Я просто в шоке от такой безнаказанности».

Ретвит записи Мороз сделал в своем аккаунте самый активный человек из волейбольного мира в соцсетях Алексей Спиридонов, и лайки и комментарии полетели уже со всей страны.

Мороз отвечала в комментариях: «Если честно, у нас всем на все #####. Не надо недооценивать нашего противника, видимо, завтра судейство будет еще хуже». Под «противником» подразумевался судейский корпус и вся федерация в целом.

Любопытно, что даже в официальной группе саратовского «Протона» в соцсети «ВКонтакте» было сочувствующее сопернику настроение:

На матче «Протона» и «Спарты» 4 мая присутствовали региональный министр спорта Александр Абросимов и член президиума Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ), курирующий женский волейбол, Владислав Фадеев. Его дочь, Валерия Фадеева, была зачислена в состав саратовского клуба в 2018 году и даже сыграла несколько матчей. Но позже прекратила выступления по причине беременности.



Кстати, буквально на днях не только Регина Мороз, но и многие другие люди волейбола, уже раскритиковали ВФВ за качество медалей, которые вручались победителям и призерам Высшей лиги А.

— Это самая позорная из моих медалей, — прокомментировала этот казус все та же Мороз. — На ней даже не написано, за какое она место. И хрен бы с ней, мне и без нее есть чем любоваться, мне обидно за девчонок. Ведь у многих это первая серьезная победа. Нам дали кусок пластмассы с облупившимися буквами. Мне обидно и стыдно за нашу федерацию.

Фото instagram.com

Ну а к своему спичу в адрес судейства и федерации Регина добавила следующее:



— Когда проходили мимо тренера команды «Протон», я его спросила: «Вам не стыдно за такую победу?». Он ответил: «А у нас всегда так судят, это нормально». Может, все же наша федерация примет какие-то меры к судейству? Или все так и останется? Судьям же ничего не будет, им и сказать ничего нельзя, их не наказывают за это. Надо к этому какие-то меры принимать, а не говорить, что у нас всегда так судят и это нормально.

С таким судейством очень стыдно за нашу федерацию. Это было противно и мерзко. Смысла в таких играх я не вижу. Дайте поиграть, сволочи! Дайте поиграть, пожалуйста. Если вы там что-то заранее решили, скажите, что передумали. Не травите нас так.

Вторую игру «Протон» выиграл уже со счетом 3:0. Мороз сообщила своим подписчикам, что конкретно это поражение было по делу, но в Нижнем Новгороде команда продолжит бороться. Третий матч серии состоится на площадке «Спарты» 11 мая.

Сезон судейских скандалов

Отметим, что судьями скандального матча в Саратове были арбитры Сергей Бухало из Твери и Владимир Карпенко из Краснодара. Любопытно, что второй уже отметился в этом году небольшим скандалом в мужской Суперлиге. Осенью в матче «Факел» — «Динамо-ЛО» судейская бригада Шалыгин — Карпенко играла почти половину сета с неправильным счетом. И лишь когда на табло было 23:20 в пользу новоуренгойцев, судьи прислушались к мольбам команды из Ленинградской области и просто изменили счет на 22:20 в пользу «Факела».

Все бы ничего, но ровно в тот же день состоялся, пожалуй, самый громкий судейский скандал сезона в игре питерского «Зенита» и московского «Динамо». И там тоже судьи не уследили за счетом и просто не добавили одно очко гостям, завершив матч с неправильным счетом.

Алексей Спиридонов: «У нас судьям даже оценки не ставят после матчей. Я сейчас говорю про объективные оценки, а не те, которые бывают в волейболе, когда друг-инспектор рисует красивые цифры своему другу-судье». Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

В интервью «Реальному времени» доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов подробно разобрал этот эпизод:

— Все эти судьи виноваты. Их надо за это строго наказывать. Почему наша федерация штрафует за любую провинность? Я выйду играть в подтрусниках другого цвета — меня накажут. За красные карточки стали штрафовать. В «Енисее» я даже дисквалификации получал, неоднократные денежные штрафы. А вот судей как наказывают за их ошибки? Это ненормально. Все должны быть в равных условиях, и если что-то нарушили, то должны быть наказаны. И федерация за этот матч в Питере должна быть наказана.

Они сказали: «Протокол был подписан, значит, все хорошо». Молодцы. Все идет в одну сторону: инспекторы и судьи не несут строгого наказания, а игроки штрафуются за каждую провинность. Закон должен быть един для всех.

— Как решить проблему судейства в хоккее, волейболе, других видах спорта?

— Полностью переходить на видеоповторы. Чтобы машины решали, а не люди. А у нас судьям даже оценки не ставят после матчей. Я сейчас говорю про объективные оценки, а не те, которые бывают в волейболе, когда друг-инспектор рисует красивые цифры своему другу-судье. Нужна какая-то независимая коллегия, которая будет оценивать работу судей.



— Представим ситуацию, что на месте московского «Динамо» в том матче в Питере оказалась твоя команда.

— Это дело случая, не знаю, как повел бы себя на площадке. Я думаю, что наш тренер Владимир Романович Алекно просто-напросто не допустил бы такого беспредела. Эту ситуацию, которая даже в голове не укладывается, нужно только так и назвать: бес-пре-дел.