«Ростеху» поставили дедлайн: назначена дата слушаний о банкротстве КЗСК

ВЭБ добился изъятия из повестки голосования плана внешнего управления, подготовленного Минпромторгом РФ

Внешэкономбанк не идет на попятную и продолжает настаивать на наихудшем варианте завершения процедуры финансового оздоровления многострадального Казанского завода синтетического каучука. Отчетное собрание кредиторов КЗСК, созванное вчера исполняющим обязанности внешнего управляющего Павлом Медведевым, проголосовало за введение конкурсного производства, отказавшись принимать план внешнего управления предприятием, подготовленный Минпромторгом РФ. ВЭБ не оставляет времени на раздумья: на 9 апреля назначены слушания о банкротстве компании и в этот же день в стенах Минпромторга РФ должны быть достигнуты окончательные договоренности с «Ростехом». А может, торги с молотка выгодны обеим госкорпорациям? Подробнее о новых раскладах в ситуации вокруг КЗСК — в материале «Реального времени».

План федерального Минпромторга отвергнут

Схватка федеральных столпов национальной экономики за контроль над Казанским заводом синтетического каучука, оставшимся единственным в стране производителем герметиков и тиоколов, продолжается. ВЭБ не отступает от изначально избранной жесткой стратегии — банкротить и продавать, а «Ростех», считающийся наиболее вероятным интересантом КЗСК, не выходит «из тени» и затягивает развязку кредитного бремени завода.

Ожидалось, что выход из предбанкротного лабиринта откроется с утверждением плана внешнего управления, который кредиторы не могли принять с августа прошлого года (начало введения процедуры внешнего управления КЗСК, — прим. ред.). Но, похоже, ему так и суждено остаться в черновиках арбитражного управляющего: подготовленный Минпромторгом РФ план спасения компании кредиторы сняли с повестки голосования, даже не заслушав его.

Подготовленный Минпромторгом РФ план спасения КЗСК кредиторы сняли с повестки голосования. Фото companydirectory.ru



ВЭБ приехал на собрание Медведева

Отчетное собрание кредиторов КЗСК, созванное и.о. внешнего управляющего Павлом Медведевым, должно было рассмотреть 10 организационных вопросов. Были опасения, что ВЭБ может проигнорировать собрание Медведева, но уполномоченный представитель госкорпорации Андрей Белоглазов все-таки прибыл. Его явка обеспечила кворум, необходимый для признания решений собрания легитимными и правомочными. Напомним, что банку принадлежит 73,8% общей кредиторской задолженности КЗСК, или 2,9 млрд рублей, и он владеет правом решающего голоса при принятии решений.

Понимая важность повестки, на собрание КЗСК прибыли и представители остальных кредиторов. Им заранее заготовили пакет бюллетеней для голосования по всем 10 вопросам. Среди них — утверждение отчета временного управляющего по итогам финансового аудита, утверждение плана внешнего управления до 2020 года и др.

Но перед началом заседания и.о. внешнего управляющего сообщил собранию, что ВЭБ внес в повестку два дополнительных вопроса — о введении конкурсного производства и о переносе места проведения собрания в Москву, что фактически предрешило исход голосования по остальным вопросам.

10-й пункт срезали из-за юридических ляпов

То, ради чего собрались кредиторы, — утверждение плана внешнего управления — почему-то было запрятано в самый хвост повестки. Он значился последним пунктом, но именно этот пункт стал мишенью для нападок представителя ВЭБа. Тут необходимо отметить, что без утвержденного плана санируемое предприятие-должник автоматически признается «трупом» и отправляется в «морг». Согласно законодательству, если в течение четырех месяцев программа не утверждается, то арбитражный суд вправе самостоятельно ввести процедуру банкротства.

Согласно законодательству, если в течение четырех месяцев программа не утверждается, то арбитражный суд вправе самостоятельно ввести процедуру банкротства. Фото Максима Платонова



Неудивительно, что Белоглазов придирчиво просматривал пакет для голосования и сумел обнаружить в 10-м пункте юридические ляпы. Он сообщил, что в бланке содержатся не стандартные четыре варианта для голосования, как того требует закон о банкротстве, а иные. «Прошу пояснить, почему этот бюллетень не соответствует ст. 107 закона о банкротстве. Она предполагает четыре варианта решения, а у нас только «утвердить», «отклонить» и «созвать собрание», — обратился он к Медведеву.

Затянувшую паузу с перепроверкой норм закона прервала представительница УФНС по РТ. Она просто предложила снять этот вопрос с повестки, но предложила для этого другую, более мягкую юридическую аргументацию. Представительница УФНС заявила, что и. о. внешнего управляющего не вправе выносить на голосование внешний план. Остальные кредиторы молча согласились, да и сам Медведев не возражал. Таким образом, кредиторы легко сдали свои позиции.

Как и. о. внешнего управляющего уговаривал ВЭБ

После этого Медведев выступил с отчетом, в котором дал оценку возможности восстановления платежеспособности КЗСК.

«Вы знаете, у нас завод попал на банкротство, попал из-за стечения обстоятельств, хотя он долгое время держался на плаву и работал, — предварил он будущее оптимистичное заключение. — Проанализировав экономическое состояние предприятия, мы сделали следующие выводы. Имеется возможность восстановить работоспособность предприятия, но без субсидий со стороны государства и стороннего инвестора это сделать трудно. Если просто ничего не делать, то в сроки, которые установлены для внешнего управления, их не хватит, чтобы предприятие могло рассчитаться со всеми кредиторами».

Убеждая кредиторов голосовать за утверждение, Павел Медведев сообщил, что поиск инвестора ведется с самого начала процедуры оздоровления. «В этом вопросе мы подошли к финишной черте, — объявил он. — Заседание рабочей группы (Минпромторга РФ с участием «РТ-Капитал», — прим. ред.) должно было состояться 2 апреля, но в связи с переездом пройдет 9 апреля. Мы надеемся, что все вопросы будут окончательно разрешены», — заверил он кредиторов. По его словам, возможность восстановить работоспособность предприятия имеется, потому что сохраняются технологические цепочки и квалифицированный персонал.

Большинством своих голосов ВЭБ продавил избрание комитета кредиторов в составе трех человек. В него избрали трех представителей ВЭБа. Фото polit.info



Финансовой конкретики не звучало, да и вопросов не последовало. Отчет арбитражного управляющего был принят со странной формулировкой «воздержаться». Дальше голосовать по повестке дня стали еще быстрее. Большинством своих голосов ВЭБ продавил избрание комитета кредиторов в составе трех человек. В него избрали трех представителей ВЭБа. Изменили и место проведения собраний: отныне они будут проходить в Москве. «У нас здесь как-то неуютно», — признался Андрей Белоглазов. Действительно, вскоре административное здание КЗСК, где проходило собрание, отключат от тепла и даже, может быть, от электричества из-за долгов перед энергетиками.

После голосования по 10 вопросам повестки кредиторы перешли к дополнительным, внесенным ВЭБ. Опять-таки пользуясь большинством, банк добился принятия решения о введении конкурсного производства и смене арбитражного управляющего. Как заявил Белоглазов, ВЭБ предлагает передать бразды правления представителю СРО арбитражных управляющих «Развитие».

Как обойти запрет?

По большому счету, эти решения ничуть не удивили миноритарных кредиторов КЗСК. ВЭБ огласил их на альтернативном собрании, которое было созвано им 26 марта. То есть за 10 дней правительство Татарстана, Минпромторг РФ и «Ростех» могли бы найти окончательное решение, но его снова оттягивают и назначили теперь на 9 апреля. По стечению обстоятельств, как раз на этот день назначено и первое заседание о банкротстве компании. Как сообщил «Реальному времени» Белоглазов, решение о введении банкротства КЗСК было направлено сразу без промедления. «9 апреля мы ждем заседание», — сказал он.

Между тем остается непонятным, каким образом ВЭБ хочет обойти запрет на банкротство стратегических предприятий, каковым признан КЗСК. Или, может быть, торги с молотка выгодны и ВЭБу, и «Ростеху«? Впрочем, не исключено, что арбитражный суд зацепится за норму об этом запрете, и история с банкротством КЗСК пойдет по новому кругу, как сказка про белого бычка.