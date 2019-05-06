Алексей Потапов: «Статья о том, что я отравлял атмосферу в «Ак Барсе»? Такая у людей работа»

Откровенное интервью с новичком «Авангарда»

Новичок «Авангарда» Алексей Потапов, перешедший в стан «ястребов» из «Ак Барса», в казанской команде с первых дней стал настоящей душой коллектива, делал его чуточку добрее и интеллигентнее. И в первый же год своего пребывания в Казани выиграл с клубом Кубок Гагарина. Однако ближе к окончанию минувшего сезона на страницах одного из казанских изданий хоккеиста выставили чуть ли не главной причиной разобщенности в коллективе. Стало понятно, что вскоре нападающий покинет «Ак Барс». «Реальное время» расспросило Алексея о его новой команде и причинах ухода из «старой».

«Переход в «Авангард» — новый вызов и приключение для меня»

— Дня начала расскажи, с какими чувствами переходишь в «Авангард»?

— Прежде всего хотелось бы поблагодарить город, руководство, тренеров и ребят, с которыми я играл. Я ухожу с самыми приятными чувствами — эти два года в Казани были незабываемыми. Это первый город, в котором я играл вне дома, и он меня встретил довольно-таки приветливо. Успешно прошел первый год, неплохим в целом был и второй, но немного смазанной получилась концовка.

А что касается перехода в «Авангард», то это для меня новый вызов и приключение. Здесь поставлены самые высокие задачи, и самое интересное, что я практически никого в этой команде не знаю, только еще одного новобранца Грачева.

Так что, с одной стороны, мне немного грустно, а с другой, я полон оптимизма и эмоций от этого перехода.

— Что самое главное уже отметил для себя в новом клубе?

— Самое главное, мне интересно поработать с североамериканским специалистом. В каждой лиге он старается выиграть кубок. Плюс город Балашиха находится недалеко от Нижнего Новгорода, это удобно для семьи.

Самое главное, мне интересно поработать с североамериканским специалистом. В каждой лиге он старается выиграть кубок. Фото hawk.ru



— Я бывал на тренировках «Авангарда» — они разительно отличаются от занятий «Ак Барса». Там мало двусторонок, зато много движения и индивидуального подхода — Хартли чуть ли не конек игроку переставляет. Как сам считаешь — такой формат тебе подойдет больше, чем наша школа?

— Для меня всегда приятно и интересно открывать новое. Я этого не боюсь.

— У «Авангарда» довольно обширная сеть школ — вот и в Москве открылась еще одна. Не подумываешь перевести туда сына из академии «Торпедо»?

— Нет. Думаю, он продолжит выступать за «Торпедо».

«Есть несколько причин, которые привели к такому результату в прошедшем сезоне. Но вы о них не узнаете»

— Спустя два месяца после окончания сезона есть понимание, что случилось? Почему и в «регулярке» шли так неровно, и в плей-офф легко вылетели?

— Не могу сказать. Как я уже говорил в разных интервью ранее, нет какой-то конкретной причины. Много мелочей, которые привели к такому результату. Но вы о них не узнаете.

— Знаю, что ты очень уважаешь Зинэтулу Билялетдинова, называл его профессором Билялетдиновым. Я правильно понимаю, что ты принял окончательное решение уйти после того, как стало известно, что Билл покидает клуб?

— Ну, во-первых, не Билл, а Зинэтула Хайдярович, а во-вторых, это человек, благодаря которому мне удалось выиграть Кубок Гагарина. С большим уважением отношусь к нему. И действительно, его уход стал одним из факторов моего переезда.

— В своем комментарии для официального сайта «Авангарда» ты сказал такую фразу: «Мало просто играть — хочу побеждать». Имел ли ты в виду, что перед «Ак Барсом» уже не стоит таких высоких задач, а у «Авангарда» на сегодня больше возможностей?

— Нет, я всего лишь имел в виду, что мне уже 30 лет и хочется победить еще. До перехода в Казань я играл и отдавался полностью, но до кубка добраться не удалось. А благодаря «Ак Барсу» я испытал это и теперь хочется испытывать как можно чаще.

Ну, во-первых, не Билл, а Зинэтула Хайдярович, а во-вторых, это человек, благодаря которому мне удалось выиграть Кубок Гагарина. С большим уважением отношусь к нему

— А у «Ак Барса» с новым тренером есть шансы на победу?

— Это претендент номер один. Как и всегда. Новая команда, новый тренер, будет любопытно посмотреть, как изменится «Ак Барс».

— Ближе к концу «регулярки» на страницах одного из казанских изданий пошел некий информационный вброс о том, что ты якобы отравляешь атмосферу в команде. Я прекрасно знаю, что ты за человек, и не понимаю, как и чем ты мог оказаться неугоден ее заказчику.

— Мне, если честно, все равно, что и кому не нравится. У меня в жизни все прекрасно.

— Ты с кем-то конфликтовал в команде? Может быть, отсюда ноги растут?

— Абсолютно нет, никаких конфликтов не было.

— Это ведь был заказ?

— Это так. Но эти люди всего лишь делают свою работу и получают за это деньги. Не будем им мешать.

— Ты как-то говорил, что посоветовал сыну: «Нужно прекращать быть хорошим парнем, пора выгрызать себе место в жизни. Никто за красивые глаза ничего тебе не даст». Это твой главный девиз «по жизни»?

— Мой девиз — всегда оставаться человеком. И жить в гармонии с совестью.

— Артем Лукоянов в этом году выдал свой лучший сезон — в паре с тобой. В чем тут секрет?

— Мы нашли друг друга.

— Можно сказать, что его высокая результативность — это и твоя заслуга?

— Это заслуга его лично и Артема Михеева. Мне кажется, взаимный успех появился благодаря тому, что каждый занимался своим делом

— И все-таки, тут ведь и твоя заслуга тоже?

— Нет, они меня вытащили.

И в Казани, и в Нижнем Новгороде был самим собой. И если это пригодилось, то я очень рад — что ребята и тренеры оценивают



«В «Авангарде» хочу просто стать своим и шутить в раздевалке с ребятами так же, как делал это в Казани»

— Ты успел побыть капитаном в обеих своих командах — «Торпедо» и «Ак Барсе». Где было сложнее?

— В «Ак Барсе» я не был капитаном как таковым. Им всегда был Саша (Свитов, — прим. ред.), я просто пару раз как старший и русскоговорящий игрок выводил команду на лед. Но мне было легко и там, и там.

Мы, кстати, разговаривали с Сашей, и я сказал ему: даже не думай о том, чтобы повесить коньки на гвоздь. Ты просто начал этот сезон без предсезонки, а теперь ты пройдешь ее, и будет гораздо легче. Где он продолжит карьеру, не знаю, но эти два года, которые я поиграл в «Ак Барсе», я находился просто в руках этого человека, который отвечал за все —за настроение, за душу, за общение. И его слово беспрекословно и обсуждению не подлежит, как в армии.

— Президент «Авангарда» Максим Сушинский отмечал твои лидерские качества, приводил в пример твое капитанство в «Торпедо». Это действительно твоя сильная сторона?

— Не знаю, я никогда не гордился тем, что был капитаном. Никогда специально что-то для этого не делал. И в Казани, и в Нижнем Новгороде был самим собой. И если это пригодилось, то я очень рад — что ребята и тренеры оценивают.

Но, повторюсь, что-то специально для того, чтобы мне пришили какие-то буковки на свитер, я не делал, а просто был самим собой. И даже напротив, могу сказать, что это дополнительная ответственность. Кто-то может с ней справиться, а кто-то не очень. Иногда она приятна, а иногда может задавить, если ты в определенный момент примешь неправильное решение.

Что касается «Авангарда», то там очень много ребят, которые играли и в НХЛ, и в разных клубах были на лидирующих позициях. Так что эта команда находится в надежных руках.

Я настоятельно рекомендую прочитать книгу «Медвежий угол» Фредрика Бакмана — особенно родителям детей-хоккеистов, потому что там описано очень много вещей, с которыми сталкиваются и дети, и родители, и хоккейное окружение. Фото imgoi.net

— Можешь представить себя в роли лидера в «Авангарде»? Или в роли ассистента?

— Даже не задумывался об этом. Это не самоцель, абсолютно. Хочется просто занять свое место в коллективе, наладить со всеми контакт и так же шутить в раздевалке со всеми, как я шутил с ребятами в «Ак Барсе».

Но также ни в коем случае я не забуду про казанских ребят, в частности, про Альберта (Яруллина) и Эмиля (Гарипова). Потому что мы сохранили с ними общение и будем его продолжать.

— И напоследок — что из книг взял с собой в отпуск?

— Я настоятельно рекомендую прочитать книгу «Медвежий угол» Фредрика Бакмана — особенно родителям детей-хоккеистов, потому что там описано очень много вещей, с которыми сталкиваются и дети, и родители, и хоккейное окружение. А за отпуск прочитал «Капитанскую дочку» Пушкина», «Портрет» Гоголя и вот сейчас начал «Бесов» Достоевского.