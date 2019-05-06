Госзакупки: сайт для аэропорта, фрукты на 148 миллионов и ремонт казанских дворов на миллиард

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана перед майскими праздниками

1. Дворы и проезды Казани за миллиард рублей

«Главтатдортранс» собирается потратить на ремонт дворовых территорий в Казани без малого миллиард рублей — а точнее, 995 млн рублей. Это следует из четырех тендеров, сумма каждого из них составляет 248,75 млн рублей. О закупках стало известно 26 апреля, заявки будут приниматься до 14 мая, а аукцион состоится 17 мая. Напомним, в 2018 году общая сумма, на которую были отремонтированы дворы, оказалась примерно такой же.

В Советском районе ремонт коснется 44 объектов (дороже всего — ремонт на улице Мира, 30, 32, 34 и Халезова, 19 и 21 — 17,7 млн рублей), в Кировском и Московском районах — 46 объектов (дороже всего — до 22,4 млн рублей — будет стоить ремонт на Химиков, 37, 39, 41, 43, 45, 45а). В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах будет проведен ремонт 41 объекта, самый дорогой из них — дворы на Адоратского, 28, 30, 32 и Чуйкова, 71, 73, 75, 77, 79. В Вахитовском и Приволжском районах отремонтируют 48 объектов, дороже всего будет стоить ремонт участка от улицы Даурская вдоль домов 16 и 16а — до 15,1 млн рублей. Срок выполнения работ — 14 ноября.

2. Груш и яблок на 148 миллионов для Департамента продовольствия

Казанский Департамент продовольствия собирается закупить фруктов на довольно крупную сумму — 148 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзаказа 26 апреля. Заявки на участие принимаются до 13 мая, рассматривать их будут 14-го и 15-го, а итоги подведут 16 мая.

Поставка товара должна осуществляться по заявкам до 31 мая 2020 года. Всего Департаменту продовольствия понадобится лишь два вида фруктов — груши и яблоки. Груш нужно будет 200 тонн, стоимостью до 120 рублей за килограмм, яблок — 2 тысячи тонн, до 62 рублей за килограмм. Неделю назад, напомним, Департамент продовольствия объявил о закупке кухонного инвентаря.

Всего департаменту продовольствия понадобится лишь два вида фруктов — груши и яблоки. Фото Максима Платонова

3. Охранять мост за 16 миллионов рублей

ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» готовится потратить на охрану моста через Каму у села Сорочьи Горы. Сумма, которая будет выделена на эти услуги, — 16,4 млн рублей. О закупке стало известно 26 апреля, она будет осуществлена у единственного поставщика. Отметим, что год назад охрана моста стоила дороже — 29 млн рублей.

Имя единственного поставщика, как и подробности закупки, в документации не раскрываются. Известно, что основание для заключения договора — план-график закупок на 2019 год от 25 апреля. Финансирование будет осуществлено из федерального бюджета. Услуги должны оказываться в течение всего 2019 года (причем уже с 1 января).

4. «Кино за семь дней» для Министерства культуры

Министерство культуры Татарстана готово выделить 12,9 млн на организацию и проведение проекта «Кино за семь дней». О закупке стало известно 26 апреля, заявки на участие будут приниматься до 12 мая, а аукцион состоится 16 мая. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны до 9 сентября. Обеспечение места проведения форума, проживания и питания будет стоить до 4,8 млн рублей. Заявленное количество участников — 39 человек. Проезд участников обойдется еще в сумму до 1,6 млн рублей, в том числе четырем участникам должны быть куплены авиабилеты из Риги, Санкт-Петербурга и Москвы, а также обратно. Помимо этого, не более чем за 2,5 млн рублей подрядчик должен будет создать фирменный стиль, организовать сайт на двух языках, обеспечить присутствие переводчиков и трансфер, предоставить оборудование для создания фильмов, сдать 7—10 короткометражных фильмов, оформить для них прокатные удостоверения.

Технопарк «ИТ-Парк» собирается взять в лизинг шесть серверов за 11,1 млн рублей. Фото Максима Платонова

5. Серверы Dell для IT-Парка

Технопарк «ИТ-Парк» собирается взять в лизинг шесть серверов за 11,1 млн рублей. Информация об этом появилась 26 апреля. Закупка осуществлена у единственного поставщика. Им стало АО «Ак Барс Лизинг».

Как указано в решении о закупке, в связи с реализацией проектов, связанных с деятельностью дата-центра, возникла необходимость закупки оборудования. Для этого, с целью увеличения доходности и обеспечения потребности клиентов, «ИТ-Парку» понадобилось шесть серверов. На основании проведенного сравнения и анализа рынка было решено, что целесообразна покупка оборудования производителя Dell, так как на него предложена минимальная цена.

6. «Наш выбор — спорт!» за 7,6 миллиона рублей

Федеральное учреждение «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» готово потратить 7,6 млн рублей на проведение Всероссийского фестиваля студенческого спорта «Наш выбор — спорт!». О закупке стало известно 29 апреля. Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 13 мая, тогда же и подведут итоги.

Мероприятие пройдет в Казани с 29 мая по 2 июня 2019 года. Планируется, что участников будет 1 250 человек. Проживание каждого обойдется не более 920 рублей в сутки. Оно должно осуществляться в одно-, двух-, трех— и четырехместных номерах с кроватями, письменными столами, стульями, шкафами для одежды. Душевые комнаты и санузлы должны быть в каждом номере или на этаже. Еще до 600 рублей в сутки будет стоить трехразовое питание. Ожидается, что завтраки, обеды и ужины будут включать не менее двух вариантов основных блюд. Должно быть предложено разнообразие гарниров и первых блюд.

Реклама должна быть оказана путем размещения логотипа НИИ на рекламоносителях во время соревнований этапа мировой серии ФИНА. Фото Максима Платонова

7. Семь миллионов на рекламу НИИ в соревнованиях по синхронному плаванию

АО «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии», базирующееся в подмосковном Сергиевом Посаде, заплатит 7 млн рублей ООО «Федерация синхронного плавания России» за услуги спонсорской рекламы. О закупке стало известно 26 апреля.

При этом реклама должна быть оказана путем размещения логотипа НИИ на рекламоносителях во время соревнований этапа мировой серии ФИНА, которые уже прошли 17—22 апреля 2019 года, а также во время кубка Европы с 10 по 12 мая 2019 года. Местом поставки указываются Санкт-Петербург и Казань. В Казани прошла именно мировая серия FINA.

8. Три с половиной миллиона на обновление сайта казанского аэропорта

Аэропорт Казани задумался об обновлении сайта. Он собирается заплатить 3,4 млн рублей за «разработку публичного сайта и расширение функционала нативного мобильного приложения». Информация о закупке появилась 26 апреля, заявки на участие принимаются до 13 мая. Итоги подведут тогда же.

В основном меню сайта должны содержаться разделы «Онлайн-табло», «Как добраться», «Услуги», «Схемы терминалов», «Паркинг». Сайт должен быть доступен на русском, английском и татарском языках. Мобильное приложение должно быть разработано для Android и iOS. Работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней с момента заключения договора.

Аэропорт Казани задумался об обновлении сайта. Фото Максима Платонова

9. Полтора миллиона за пять лет аудита

А вот холдинговая компания «Ак Барс» собирается потратить 1,4 млн рублей на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019—2023 годы. О закупке стало известно 29 апреля, заявки от потенциальных аудиторов будут принимать до 27 мая. Рассматривать и оценивать вторые части заявок собираются 31 мая.

Аудит финансовой отчетности за каждый год будет состоять из двух этапов: промежуточного, по итогам 9 месяцев (он должен проводиться в ноябре — декабре), а также за четвертый квартал, и аудита годовой отчетности — в феврале — марте. Аудиторское заключение должно предоставляться не позднее 30 марта. Договор будет действовать до конца апреля (указано, правда, почему-то 31-е число) 2024 года.

10. «Татспиртпром» едет в Сочи

«Татспиртпром», затеявший обширную экспансию за пределы Татарстана, собирается заплатить почти миллион рублей за участие в образовательном фестивале для представителей ресторанной отрасли под названием Gastreet. International Restaurant Show. Информация о закупке была опубликована 26 апреля.

Как известно из документации, мероприятие состоится в Сочи, в поселке Эсто-Садок с 27 по 31 мая. От исполнителя потребуется предоставить презентационную площадь для размещения рекламных объектов и конструкций на лужайке перед отелем «Панорама». Кроме того, подрядчик должен будет организовать пропуск на территорию проведения мероприятия 38 человек, предоставить шесть входных билетов, обеспечить техническую зону на оборудованной кухне, а также охранять территорию локаций. Помимо этого, «Татспиртпрому» должны будут обеспечить и рекламу: разместить логотипы на официальном сайте мероприятия и в мобильном приложении, разместить логотипы и рекламные модули, организовать три СМС-рассылки и одно push-уведомление. Отметим, что билеты на мероприятие продаются на официальном сайте по цене от 10 тысяч до 200 тысяч рублей.