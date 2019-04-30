Госзакупки: Сабантуй на весь мир, видеостена для ГБУ «БДД» и 200 млн на кухонную утварь

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

1. Сотня спортплощадок для городов и районов

В населенных пунктах Татарстана будет создано чуть более ста универсальных спортивных площадок. На их строительство «Главинвестстрой» потратит 357,5 млн рублей. 19 апреля появилась информация о том, кто стал победителем этого тендера — это ГУП Татарстана «Татлизинг».

Из контракта следует, что всего будет сооружено 105 спортплощадок в более чем 40 районах региона и двух городах республиканского значения. Все работы должны быть выполнены до 1 декабря. Устанавливаемые спортивные площадки будут семи видов — их стоимость варьируется от 996,3 тысячи до 11,1 млн рублей. В Казани появится 15 спортивных площадок, самая дорогая — в лагере «Искра» Казанского училища олимпийского резерва.

2. Ремонт трассы М7 в Челнах за 336 миллионов

В Набережных Челнах отремонтируют восемь километров трассы М7. Об этом стало известно 22 апреля, заявки будут приниматься до 13 мая, а аукцион состоится 17 мая. Заказчиком выступает Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона, так что средства в размере 335,6 млн рублей для оплаты ремонта поступят из федерального бюджета.

Работы будут проведены на участке федеральной трассы с 1053-го до 1061-го километра (речь, похоже, идет об участке Мензелинского тракта — от Казанского проспекта, а также Металлургической улицы — до поворота федеральной трассы). Фрезерование нынешнего покрытия должно быть завершено до 15 сентября, восстановление нижнего слоя — до 20 сентября, а верхнего — до 25 сентября. До 30 сентября должны быть укреплены обочины, засеяна травой разделительная полоса, а также устроена термопластиком со светоотражающими частицами дорожная разметка. В среднем ремонт километра дороги обойдется в 42 миллиона рублей. В августе, напомним, обсуждались планы об обходе трассы М7 вокруг Набережных Челнов.

Известно, что речь идет 2 434 единицах кухонного инвентаря. Фото Максима Платонова

3. Почти 200 миллионов — на кухонный инвентарь для «Департамента продовольствия»

Казанское АО «Департамент продовольствия и социального питания» совершит очень крупную закупку кухонного инвентаря. Общая его стоимость — 195,5 млн рублей. Информация о закупке появилась 22 апреля, однако договор с единственным поставщиком был заключен еще 17 апреля.

В целом информация о закупке, несмотря на ее сумму, крайне скудная. Имя этого единственного поставщика в документах обнаружить не удалось, равно как и конкретного списка закупаемых товаров. Известно, что речь идет о 2 434 единицах кухонного инвентаря, но что это конкретно — из описания закупки не понятно.

4. Для КВЗ — 108 миллионов на кредит «на финансирование расходов»



Казанский вертолетный завод потратит 107,5 млн рублей на привлечение кредита на финансирование расходов. Такая информация появилась 19 апреля. Закупка была осуществлена у единственного поставщика, договор был подписан еще 16 апреля.

Как и в случае с предыдущим тендером, на странице закупки не содержится практически никаких сведений о самой закупке и никаких документов. Известно, что протокол по результатам закупки был составлен еще 5 апреля. Договор действует с момента подписания «до полного исполнения обязательств». Напомним, недавно сообщалось, что Казанский вертолетный завод может передать сборку фюзеляжа вертолета «Ансат» «Кумертаускому авиационному производственному предприятию».

Казанский вертолетный завод потратит 107,5 млн рублей на привлечение кредита на финансирование расходов. Фото Максима Платонова

5. Почти сотня новых машин для «Безопасности дорожного движения»

Тем временем ГБУ «Безопасность дорожного движения» собирается купить сразу 87 легковых автомобилей на общую сумму в 56,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 24 апреля, заявки будут приниматься еще достаточно долго — до 20 мая. Аукцион состоится 24 мая. Профинансирована закупка будет из бюджета Татарстана.

Учреждению понадобится 45 автомобилей по 520,6 тысячи рублей, 35 — по 846,6 тысячи рублей, пять — по 458,6 тысячи и две машины по 624,9 тысячи рублей. Конкретные модели в документации не указаны, но известно, что самая массовая модель, которой понадобится 45 штук, будет полноприводной, с мощностью не менее 80 л. с., гидроусилителем руля, не менее чем тремя дверьми, с цветографической схемой «Полиция». Судя по цене и характеристикам, речь может идти о модели Lada 4x4, больше известной как «Нива». Вторая по количеству заказанных экземпляров модель — хэтчбек с мощностью не менее 114 л. с., двумя подушками безопасности, системами помощи при трогании на подъеме и курсовой устойчивости. В машине также должны быть кондиционер, аудиосистема, также предусмотрено нанесение цветографической схемы.

6. Еще 20 миллионов на Азимовскую мечеть

Федеральная «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» собирается потратить 20,3 млн рублей на продолжение реставрационных работ на объекте «Азимовская мечеть». Заявки на участие принимаются с 23 апреля по 22 мая, рассматриваться они будут 22 и 28 мая.

Как известно из данных закупки, работы будут профинансированы из федерального бюджета. Согласно условиям контракта, они должны вестись до 30 октября 2020 года. Сам контракт при этом будет действовать до 31 декабря 2020 года. Напомним, фасад мечети был поврежден в 2016 году в результате реставрации.

Всего понадобится 129 видов запчастей. Фото Владимира Васильева

7. На запчасти для автобусов — 12 миллионов

МУП ПАТП №4 собирается потратить сумму в 11,9 млн рублей на запчасти для автобусов. Об этой закупке стало известно 22 апреля, заявки принимаются до 30 апреля, в этот же день рассмотрят и первые части заявок. Итоги закупки подведут 6 мая.

Товары должны поставляться партиями, по заявкам заказчика, в течение 24 часов с момента получения заявки. Поставляться запчасти будут в срок до 30 апреля 2020 года. Документацией предусмотрена покупка 129 видов запчастей. Дороже всего будет стоить головка блока цилиндра — 142 тысячи рублей, коленчатый и распределительный валы (примерно по 93 тысячи). Больше всего понадобится втягивающих реле стартера — 150 штук, по 2,2 тысячи за каждое.

8. Для Мининформсвязи — 800 «планшетников»



А вот Министерство информатизации и связи готовится закупить 800 планшетных компьютеров по 13,2 тысячи рублей за штуку. Заявки на участие принимаются с 19 апреля до 8 мая. Аукцион состоится 16 мая. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.

Поставка должна быть осуществлена в течение шести недель с момента заключения госконтракта. Конкретная модель в документации не указана, но известно, что планшеты должны быть диагональю не менее 20 см (примерно 8 дюймов) с разрешением не менее 1 280 на 800 пикселей, поддержкой 4G и встроенной памятью не менее 16 Гб. Объем оперативной памяти должен быть не меньше 2 Гб, тыловая камера должна быть с разрешением не меньше 5 мегапикселей. В комплекте должны быть чехол, стилус и защитное стекло.

Сабантуй будет проведен в 67 зарубежных городах. Фото Олега Тихонова

9. Сабантуй прошагает по планете

Региональное Министерство культуры готово потратить 8,9 млн рублей на обеспечение участия артистов в праздновании Сабантуя в странах ближнего и дальнего зарубежья. Закупка была обнародована 22 апреля, заявки принимаются до 8 мая, а сам аукцион состоится 13 мая.

Должно быть приглашено не менее 138 человек — лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов, заслуженных и народных артистов Татарстана. Непосредственно на выступления будет потрачено лишь около миллиона рублей, еще 6,7 млн рублей потратят на обеспечение проезда.

Сабантуй будет проведен в 67 зарубежных городах. Среди них — города стран ближнего зарубежья (Семей, Уральск, Шымкенти и Актобе — в Казахстане, Джалал-Абад — в Киргизии, а также Душанбе, Бухара, Минск и Баку), Европы (литовский Висагинас, испанский Аликанте, итальянская Болонья, а также Париж, Прага, Женева, Вена, Рим, Лейпциг, Лондон, Стамбул, Анталья, Будапешт, Гданьск и София) и других континентов (Филадельфия, Сан-Франциско, Монреаль, Торонто, Аделаида). Напомним, скандальный Сабантуй в Париже в 2017 году обошелся в 19 миллионов рублей.

10. Оборудование для видеостены почти за 9 миллионов

ГБУ «Безопасность дорожного движения» собирается потратить 8,7 млн на оборудование для модернизации видеостены. Об этом стало известно 22 апреля, заявки принимаются до 8 мая, аукцион состоится 17 мая.

Поставка товара должна быть осуществлена до 1 августа. Оборудование включает в себя семь ЖК-панелей диагональю не менее 176,6 см (70 дюймов) и разрешением не менее 1 920 на 1 080, ИК-приемник, пульт ДУ, комплект горизонтальных опор, модульное настенное крепление с микрорегулировками, комплект межблочного кабеля и соединителей.