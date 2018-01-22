Госзакупки: тесты 5G в Иннополисе, моцарелла для «Ривьеры» и дом для мэрии Казани

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Тендер недели: 300 миллионов за воду из Куйбышевского водохранилища

Главным тендером недели стал обнародованный казанским МУП «Водоканал» заказ на 293 млн рублей. Оператор водопровода собирается заплатить эти деньги за забор воды из Куйбышевского водохранилища. О тендере было объявлено 15 января.

Указанная сумма, судя по документации, будет выделена на срок до конца 2022 года. Отметим, что закупка будет осуществляться не в формате аукциона, а у единственного поставщика. Имя его, впрочем, не раскрывается. Да и в целом в документации к закупке присутствует только извещение — соответственно, никаких подробностей нет. Сам объект закупки при этом называется «услугами по очистке и подготовке воды для водоснабжения».

2. Кредит недели: 300 миллионов для «Водоканала»

Главным тендером недели, связанным с кредитами, стал заказ казанского водоканала, за который учреждение заплатит около 38 миллионов рублей. Поставщик был определен еще 26 декабря 2017 года — им стал крупнейший банк страны, Сбербанк. Информация об имени победителя появилась 17 января.

Как можно узнать из заключенного контракта, совокупный лимит кредитования составляет 300 миллионов рублей, а стоимость контракта в 38 млн рублей берется, исходя из процентной ставки в 8,45% годовых. Окончательное погашение полученных кредитов будет произведено не позднее 16 июля 2019 года.

Главным тендером недели, связанным с кредитами, стал заказ казанского «Водоканала»



3. Жилье недели: Казань закажет многоквартирный дом

Тем временем казанский МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» собирается потратить сумму в 107 млн рублей на строительство девятиэтажного жилого дома на 72 квартиры на улице Ютазинской в поселке Левченко Московского района Казани. Информация об аукционе появилась 12 января, заявки принимаются до 29 января, аукцион состоится 2 февраля.

Из технического задания можно узнать, что строительный объем составит 19 тысяч кв. м, в том числе подземная часть — 1,4 тысячи кв. м. Общая площадь здания жилого дома составит 4,7 тысячи кв. м, площадь застройки — 680 кв. м. В доме будет 29 однокомнатных квартир, 34 двухкомнатные квартиры и 9 — трехкомнатных.

Напомним, это уже не первый дом, который муниципальный заказчик строит на Ютазинской улице. В мае 2017 года сообщалось, что первый дом должен быть сдан уже в январе 2018 года, строительством занялась компания «Татглавинвест». Тогда высказывались предположения, что дома в Московском районе будут предложены должникам по коммунальным платежам.

4. Охрана недели: мост через Каму под присмотром

А вот Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана, также известное как ГКУ «Главтатдортранс», собирается заняться охраной моста через Каму у села Сорочьи Горы на дороге Казань — Оренбург, открытого к 30 августа 2016 года. На эти цели государственное учреждение собирается потратить сумму в 28,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась 12 января.

Закупка будет произведена у единственного поставщика, им стал Средневолжский филиал «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта России». Контракт заключается на весь 2018 год. Из технического задания можно узнать, что целью услуг является защита искусственных сооружений от противоправных посягательств. Всего на мосту должно быть выставлено 10 постов. Сотрудники постов должны будут в том числе осуществлять патрулирование, принимать меры против остановки автомобилей на мосту.

«Главтатдортранс» собирается заняться охраной моста через Каму у села Сорочьи Горы. Фото Олега Тихонова



5. Технология недели: тестирование сети с элементами 5G в Иннополисе

Главным «технологичным» тендером недели стал заказ московского ООО «Интерпроект», которое собирается заплатить 169 тысяч долларов (или 9,6 млн рублей) за организацию пилотной зоны широкополосного беспроводного доступа с элементами направления 5G (Massive MIMO) с организацией радиопокрытия на определенной территории Иннополиса. Информация о тендере появилась 18 января, закупка будет произведена у единственного поставщика — им станет ООО «Техкомпания Хуавэй».

Исполнитель должен будет предоставить оборудование для проведения его тестирования в течение года — с 28 февраля 2018 по 28 февраля 2019 года. Помимо этого, от «Техкомпании Хуавэй» понадобится провести монтаж и пуско-наладку, а также протестировать оборудование с выездом на площадку. Сеть должна быть готова к началу испытаний к 1 марта 2018 года.

Напомним, планы по открытию в Казани и Иннополисе сетей стандарта 5G были озвучены в сентябре 2017 года. Тогда предполагалось, что в Иннополисе сеть будет запущена в опытную эксплуатацию в I квартале 2018 года, а в Казани — к чемпионату мира по футболу 2018 года.

6. Реклама недели: промоактивность для телекома, вертолетчиков и аптекарей

На неделе появилось сразу несколько крупных и интересных тендеров, связанных с рекламой. В частности, крупнейший из них объявило ПАО «Казанский вертолетный завод». Он собирается заплатить сумму в 8 млн рублей за поставку сувенирной продукции. Информация об этом появилась 18 января, итоги будут подведены 7 февраля.

Из перечня доставки можно узнать, что «Казанскому вертолетному заводу» нужно 49 видов сувениров. Среди них — 100 мультиннструментов с персонализацией и 50 подарочных наборов, состоящих из многофункционального ножа и фонарика с персонализацией. Также завод хочет получить 100 термосов, 50 автомобильных наборов, 570 футболок, 15 наградных статуэток, 20 зарядных устройств, работающих от солнечных батарей, 2 тысячи значков, по 150 «вертолетов» в деревянном футляре и столько же зонтов-тростей.

«Казанскому вертолетному заводу» нужно 49 видов сувениров. Фото Максима Платонова



Другое государственное предприятие — АО «Татхимфармпрепараты» — собирается заплатить 2 миллиона рублей за размещение плакатов и баннеров в торговых залах аптек и организацию промоакций. Об этой закупке было объявлено 12 января, произведена она будет у единственного поставщика, имя которого не указывается.

Нет в списке и конкретного перечня работ, однако известно, что исполнитель должен будет размещать плакаты и баннеры в торговых залах аптечных организаций, выкладывать определенные группы товаров в торговых залах в соответствии с планограммами, организовывать промоакции и тестировать отдельные виды товаров в торговых залах, консультировать потенциальных покупателей относительно свойств и качеств товаров.

Наконец, еще один «рекламный» тендер — это заказ «Таттелекома» на 222 тысячи рублей. Провайдер собирается найти исполнителя, который создаст креативную концепцию рекламной кампании и обеспечит ее реализацию для тарифного плана «Выиграл-Выиграл 2.0». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января.

Исполнитель должен будет, помимо реализации рекламной кампании, изготовить видео- и аудиоролики. Разработка креативной концепции должна включать написание креативного брифа, разработку идеи, слогана. Необходимо будет изготовить макеты плакатов и стикеров, а также лайтбоксов, флэш-баннера, перевести все тексты на татарский язык. Услуги должны быть оказаны уже в течение 14 дней с момента подписания контракта.

7. Автомобиль недели: микроавтобус Hyundai по «дешевке»

Главным «автомобильным» заказом недели стала закупка, объявленная ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр». Предприятие собирается купить автомобиль (микроавтобус) Hyundai H1 за 1,86 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 января 2018 года.

«Тулпар Эйр» Азата Хакима хочет приобрести этот микроавтобус в комплектации Active. Она подразумевает дизельный двигатель объемом 2,5 литра и мощность 170 лошадиных сил. Коробка передач должна быть автоматическая, пятиступенчатая. Также микроавтобус должен быть оснащен сигнализацией с автозапуском. Отметим, что, согласно данным официального сайта производителя, салон вмещает до 8 человек, а вот стоимость автобуса — от 1,97 миллиона. Таким образом, «Тулпар Эйр» ищет поставщика, который продаст Hyundai H1 по цене более низкой, чем официальная. Кроме того, если подробнее изучить сайт производителя, то окажется, что конкретно эта комплектация стоит как минимум 2,14 млн рублей.

«Тулпар Эйр» ищет поставщика, который продаст Hyundai H1 по цене более низкой, чем официальная. Фото Hyundai.ru



8. Продукт недели: моцареллы на 1,33 млн рублей для «Ривьеры»

А вот главным тендером недели, связанным с продуктами, стал заказ ООО «Казанская Ривьера». 18 января компания закончила принимать предложения по закупке сыра на сумму в 1,33 млн рублей. К сожалению, имя победителя тендера, равно как и цели закупки сыра, не раскрываются. Однако известно, что «Казанская Ривьера» в целом хочет получить 5 627 упаковок сыра «Моцарелла» по 215 рублей за штуку.

Компания зарегистрирована в Казани, на улице Амирхана, 1, что совпадает с адресом одноименного гостинично-развлекательного комплекса, а точнее, аквапарка в этом комплексе. Юрлицо принадлежит АО «Сувар Эстейт», при этом руководит ООО «Отель «Ривьера», «Океан Ривьера», «Аквапарк-Сувар», «Ривьера Тауэр».

9. Полеты недели: полмиллиона за ВИП-залы в аэропорту «Пулково»

А вот местный филиал газового монополиста — ООО «Газпром Трансгаз Казань» — не поскупится на полеты своих сотрудников. 18 января предприятие объявило о закупке у единственного поставщика услуг ВИП-зала в петербургском аэропорту Пулково за 500 тысяч рублей.

Договор заключен на срок до конца 2018 года, имя единственного поставщика не раскрывается. Обслуживание должно осуществляться по заявкам. Соответственно, указанные полмиллиона рублей являются максимальной ценой, которую «Газпром Трансгаз Казань» заплатит за услуги. Кто именно и как часто будет пользоваться ВИП-залом Пулково — также неизвестно.

Кто именно и как часто будет пользоваться ВИП-залом Пулково — неизвестно. Фото pulkovoairport.ru

10. Отдых недели: коврики для операторов АЗС за 462 тысячи

Топливная компания «ТранзитСити» собирается позаботиться о своих сотрудниках, а точнее — об их комфорте на рабочем месте. Для этих целей ООО «ТК «ТранзитСити» собирается заплатить сумму в 462 тысячи рублей за поставку ковриков против усталости. Соответствующий тендер был объявлен на неделе, предложения принимаются до 31 января 2018 года.

Согласно спецификации, компании понадобится 140 резиновых ковриков со специальной структурой, которые используются против усталости для рабочего места, на котором сотрудник стоит долгое время — для операторов автозаправочных станций. Общая высота коврика составляет 5—10 мм, ширина — от 50 см до 1 метра, длина — от 1 до 2 метров.

Отметим, что компания «Транзит Сити» работает в Татарстане, а также некоторых окрестных регионах под брендами Irbis и «Сибнефть».