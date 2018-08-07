В Казани за семь лет отремонтировали две тысячи дворов

С 2011 года в Казани отремонтировали 2 тысячи дворов. Об этом стало известно в ходе осмотра дворов после ремонта по ул. Академика Глушко и ул. Джаудата Файзи.

Всего в этом году будут отремонтированы 430 дворовых территорий общей площадью 457 тыс. кв. м. Стоимость работ составит 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что в ходе капитального ремонта дворовых территорий в Казани было организовано 1,5 тысячи парковочных мест. Всего по итогам благоустройства дворов с 2011 года с учетом текущего количества их станет больше на 29 тысяч.