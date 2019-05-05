Куда пойти в Казани: праздник Победы, этап Кубка мира по плаванию и «Гриль-фест»

Афиша мероприятий с 6 по 12 мая

Фото: Олег Тихонов

Главным событием следующей недели станет праздник Победы, вокруг которого будут сосредоточены все активности. Всего в Казани пройдет 120 мероприятий, посвященных этому дню. Центральными станут — торжественный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют. Из спортивного стоит посетить этап Кубка мира по плаванию. В уикэнд можно будет научиться правильно мариновать мясо и жарить шашлык на «Гриль-фесте». Подробности — в обзоре.

В «Московском» покажут фильм о подвигах татарстанцев во время войны

6 мая в культурном центре «Московский» пройдет показ ленты о подвигах жителей районов Татарстана в годы Великой Отечественной войны. Показ приурочен к празднику Великой Победы. Здесь же пройдет концерт.

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На Кремлевской набережной сыграют музыку победы

8 мая жителей и гостей Казани будут ждать на Кремлевской набережной. Здесь пройдет праздник «Музыка победы на Кремлевской набережной» и флешмоб «Мы помним».

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9 мая в честь празднования 74-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне в Казани пройдет более 120 мероприятий. Фото Максима Платонова

Праздничный парад и шествие «Бессмертного полка»



9 мая в честь празднования 74-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне в Казани пройдет более 120 мероприятий. Главным событием станет парад Победы. Вход для зрителей будет осуществляться со стороны метро «Кремлевская». Участниками станут более 1 400 человек — творческие коллективы, воспитанники кадетских классов. Также в параде пройдет колонна военной техники.

Шествие «Бессмертного полк» в этом году стартует в 15.00 от остановки Толстого. Маршрут пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка Черное озеро, по Кремлевской до площади Тысячелетия.

Завершит праздничный день салют в 22.00.

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В парке Победы воссоздадут атмосферу победного мая

9 мая в казанском парке Победы воссоздадут атмосферу победного мая 1945-го года. В парке прозвучат танцевальные мелодии 30—40-х годов в исполнении военного духового оркестра, которые играли в городах в мае 1945 года.

Программа начнется в 18.00.

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С 10 по 12 мая Казань в пятый раз примет этап мировой серии FINA по прыжкам в воду. Фото Максима Платонова

Казань примет этап Кубка мира по плаванию

С 10 по 12 мая Казань в пятый раз примет этап мировой серии FINA по прыжкам в воду. Соревнования можно будет посмотреть во Дворце водных видов спорта.

В этом году в столицу Татарстана съедутся 82 спортсмена из 15 стран мира. Среди них — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира.

Начало в 10.00 (все три дня). Стоимость билетов — от 250 до 300 рублей.

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В Качаловском прозвучат ретро-хиты

10 мая в театре имени Качалова пройдет ретро-концерт «Когда зажгутся фонари». На Малой сцене прозвучат песни начала ХХ века.

Начало в 18.00, стоимость билетов — 700 рублей.

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В «Татнефть Арене» — Tarkan и Баста

11 мая в «Татнефть Арене» даст концерт турецкий поп-исполнитель Tarkan.

Начало в 19.30, стоимость билетов — от 1,9 тыс. до 7 тыс. рублей.

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12 мая в «Татнефть Арене» выступит рэпер Баста.

Начало в 19.30, стоимость билетов — от 950 до 3,8 тыс. рублей.

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11 и 12 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет парковый фестиваль барбекю «Гриль-фест». Фото Олега Тихонова

Казанцев научат жарить шашлык

11 и 12 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет парковый фестиваль барбекю «Гриль-фест». Гости праздника смогут попробовать блюда более 15 ресторанов Казани. Именитые шеф-повара города проведут мастер-классы о том, как правильно мариновать и жарить мясо, подбирать соусные комбинации, оформлять блюда, а также поделятся советами, как выбрать мясные продукты в магазинах.

Начало в 12.00, вход свободный.

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В филармонии споет Гела Гуралиа

11 мая в казанской филармонии пройдет концерт российского и грузинского певца, финалиста телепроекта «Голос» Гелы Гуралиа. В репертуаре исполнителя произведения российских, грузинских, американских композиторов.

Начало в 18.00, стоимость билетов — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

12+

На стадионе «Казань Арена» пройдут автосоревнования

12 мая на стадионе «Казань Арена» пройдут автосоревнования Kazan Unlim Day. Его участниками станут лучшие пилоты России и зарубежья. Автоспортивный праздник впервые пройдет в России.

Пилоты должны будут пройти трассу с препятствиями за минимальное время с максимальной скоростью. Также на всем пути участники будут выполнять сложные элементы ралли, дрифта, дрэг-рейса, с вращением на 360 градусов и базовыми заносами.

Начало в 09.00, за вход нужно будет заплатить 700 рублей.

12+