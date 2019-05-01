Алексей Мастрюков: «Первые пять команд ВХЛ не слабее последних пяти в КХЛ»

Интервью молодого старожила тольяттинской «Лады»

Хоккейная «Лада» на минувшей неделе завершила сезон товарищескими играми с казанским «Барсом» и самарским ЦСК ВВС. Первый год в ВХЛ после КХЛ у команды вышел, можно сказать, комом — после удачно проведенного регулярного чемпионата команда вылетела в первом же раунде плей-офф еще в марте. Корреспондент «Реального времени» встретилась с нападающим тольяттинцев Алексеем Мастрюковым, расспросив его о том, как играется в Высшей лиге после Континентальной, о кризисе на хоккейном рынке, супруге-гандболистке и отношении к религии.

«После поражения минут 30—40 просто сидели и смотрели в пол»

— Правда ли, что у «Лады» в раздевалке висит плакат с надписью «Ты здесь, чтобы вернуть команду в КХЛ»?

— Да, это так, он висит с начала этого сезона. Наверное, кто-то из руководства повесил его там, чтобы новеньким и молодым было куда стремиться. Он бросается в глаза, игроки читают, смотрят на него, думают…

— Часто ли в команде обсуждается тема выхода в КХЛ?

— Нет, мы все взрослые и объективные люди. Все понимают, что выход в КХЛ зависит не только от того, покажем мы высокий результат или нет. Многое решается на другом уровне. Я думаю, все зависит от людей выше, от Самары и губернатора. Вот у нас в этом году в «вышке» выиграла казахстанская «Сарыарка», но вряд ли она будет играть на следующий год в КХЛ.

У нас есть ВХЛ и есть задачи, которые мы тут должны выполнять. Что-то вышло по итогам сезона, что-то нет. Глобальных разговоров о КХЛ не было.



— Сколько еще «Ладе» придется играть в ВХЛ, на ваш взгляд?

— Как найдется хороший спонсор, так и будем играть в КХЛ. У нас в команде есть люди, которым по силам там выступать.



— Как восприняли год назад известие, что команду исключают из КХЛ?

— Об этом я слышал и знал еще в течение сезона. Было понятно, что в любом случае будет ВХЛ, как ни крути. Поэтому шока не было, воспринимали нормально.

— Говорят, чтобы совершить большой шаг вперед, нужно сделать два шага назад — можно сказать, что это про «Ладу»? Или в том, что команду исключили из КХЛ, нет совершенно ничего хорошего?

— То есть получается, что у нас уже второй шаг назад идет… Вообще, я не считаю правильным то, что КХЛ сокращает российские клубы. Играет китайский клуб, на матчи которого не могут собрать даже сектор зрителей, потому что хоккей там неинтересен. А такие клубы, как новокузнецкий «Металлург» и «Лада», исключают — деньги не те, и то не так, и это. А интересы болельщиков никого не волнуют.



Наверное, кто-то из руководства повесил его там, чтобы новеньким и молодым было куда стремиться. Он бросается в глаза, игроки читают, смотрят на него, думают…



— Почему у «Лады» получилась такая успешная регулярка и такой провальный плей-офф?

— Хороший вопрос, но на него я, как и многие, не отвечу. Да, сезон сыграли хорошо, а вот дальше, может быть, как-то расслабились. Тем более что все игры в первом раунде у нас были дома (соперник «Лады», красноярский «Сокол», не мог играть дома из-за того, что арена в Красноярске была занята под Универсиаду, — прим. ред.). Наверное, подумали, что все выиграем. Но в итоге сыграли плохо. Может, у кого-то в голову и закрадывалась мысль, что дома мы однозначно сильнее, и по регулярке это было видно — мы почти все домашние игры выиграли.

— Какие эмоции были у команды, когда она, будучи фаворитом, вылетела из плей-офф?

— Никаких эмоций не было. Мы минут 30-40 просто сидели и смотрели в пол. Никто не мог поднять глаза. И никто не понимал и не верил, что это произошло так быстро. Понятно, все ждали большего результата.



— Что с посещаемостью в КХЛ и ВХЛ? Сильно уменьшилась аудитория после смены лиги?

— Нет, спасибо большое нашим болельщикам. Город живет хоккеем, здесь его очень сильно любят, все ходят на матчи. По четыре тысячи зрителей на игре стабильно бывает. «Лада» — лидер ВХЛ по посещаемости.



— Какие еще принципиальные различия отметили для себя за прошедший год?

— Понятно, что КХЛ — это главная лига нашего хоккея. По уровню игроков есть принципиальные различия. Например, те же легионеры. Но первые 5 команд ВХЛ не слабее последних 5—6 в КХЛ. В любом случае, мы могли бы дать бой и если не выиграть, то сыграть на равных.

«Поиграть в КХЛ еще удастся»

— Как сильно изменились выезды? Раньше летали чартерами, теперь стали чаще ездить поездами?

— Такое есть, да. Но не поездами ездим, а даже автобусами, потому что все на расстоянии примерно тысячи километров. В Рязань вот один раз добирались на поезде, но мне понравилось. Был новый двухэтажный поезд, даже VIP-класса, что вообще замечательно. А на дальние расстояния — в Красноярск и Ангарск — у нас были чартеры. В Китай вот сутки добирались, тяжеловато было. Но регламент одинаков для всех команд, не жалуемся.



— Вы — воспитанник «Лады», играете здесь почти всю карьеру. Нет такого чувства, что засиделись?

— Нет, не чувствую такого. Где родился, там и пригодился. Дом всегда в приоритете, и тут лучше, чем где-либо. Если ехать куда-то, то нужны стабильные условия, чтобы была возможность перевезти всю семью.

Где родился, там и пригодился. Дом всегда в приоритете, и тут лучше, чем где-либо. Если ехать куда-то, то нужны стабильные условия



— Почему вы лично провели такую результативную регулярку — 18 шайб, а в плей-офф отыграли по нулям?

— Плей-офф я откровенно провалил. Да, были моменты, но я не забивал. Только на себя могу обижаться. Это ни с чем не связано, просто стечение обстоятельств. Скажем так, не хватило везения в каких-то моментах.

— Что лучше: сидеть на лавке в КХЛ или достойно играть в ВХЛ? И большой ли разрыв в зарплатах в этих лигах?

— Тут много разных нюансов. Для любого игрока попасть в КХЛ — это здорово. Будешь ты там играть или нет, это уже от тебя зависит. Шанс тебе в любом случае предоставят. А в целом, сидеть или не сидеть… Не знаю, я бы предпочел играть. Игровая практика нужна, ты же занимаешься своим любимым делом.

А зарплата зависит от агента, на какую сумму он договорится, на такую и будешь играть. В любом случае, в КХЛ денег прилично больше, чем в ВХЛ, это понятно. Но чтобы игрок переходил из ВХЛ в КХЛ и получал прямо космическую зарплату… Не думаю, что такое есть. Только если очень хороший агент и он вовремя подсуетился.

— Вы самостоятельно ездили на просмотр в нижегородское «Торпедо» прошлым летом, но все равно остались в «Ладе».

— Да, но я поехал туда только на просмотр. Не знаю, сколько бы там дали денег. Посовещался с семьей, руководством «Лады» и решил остаться дома. Семья в любом случае всегда на моей стороне. Куда я — туда и они. Поэтому ключевым вопросом был контракт.



— Что думаете о своем будущем в КХЛ? Удастся ли там еще поиграть в другом клубе или будете ждать, пока вернетесь в лигу вместе с «Ладой»?

— Поиграть в КХЛ, конечно, удастся. Надо же на все смотреть оптимистично. Нужно все доказывать от сезона к сезону. В любом случае, шанс еще будет. Очень хочу верить в то, что буду играть в КХЛ вместе с «Ладой».

Чистов, российский хоккейный рынок, «АвтоВАЗ»

— Именитый Станислав Чистов действительно стал для команды неким наставником?

— Да, у Стаса многому можно поучиться, он и в НХЛ поиграл, и в КХЛ, у него большой багаж опыта. Мы подсматриваем, прислушиваемся, что он говорит. Старших слушают, в любом случае. Он даже не ругается особо, просто тебе подсказывает. И если молодой парень с головой, он не будет воспринимать эти подсказки в штыки, а будет делать правильные выводы. Я думаю, что он положительно влияет на команду.

"Денис Баранцев, двукратный обладатель кубка Гагарина в «Динамо». Из нашего года осталось-то 3—4 человека, кто играет в хоккей: я, Баранцев, Максим Томкин и Никита Лукин. Все. Остальные кто судьями работает, кто чем-то другим занимается". Фото hctorpedo.ru



— Действительно ли исключение сразу двух клубов КХЛ в прошлом году («Югры» и «Лады», — прим. ред.) изменило ситуацию на российском хоккейном рынке? ВХЛ в каком-то плане стала посильнее?

— Да, много людей осталось без работы. Кто-то даже уехал играть в Европу. ВХЛ, наверное, слабее, чем Европа, но здесь тоже зависит от того, в какую европейскую лигу ехать. А так, человек 70—80 остались без работы. Это очень большой удар по российскому хоккею, такого еще не было, чтобы столько хоккеистов оказались на трансферном рынке.

ВХЛ, конечно, тоже стала посильнее. Много игроков пришли сюда из КХЛ. И у кого двусторонние контракты, ездят то сюда, то туда, и имеют какой-никакой опыт выступлений в КХЛ.

— Почему в прошлом сезоне вы провели несколько матчей за самарский «ЦСК ВВС»?

— У меня как раз был двусторонний контракт. Отправили поиграть и помочь команде. Съездил, почти помог (смеется). Но команда тогда ничего не добилась, увы.

— Были ли вы задрафтованы какой-то командой НХЛ?

— Нет. Почему? Наверное, слабый игрок. У всех хоккеистов одна цель и одно желание — заиграть в НХЛ. Вопрос в другом, выполнима ли эта цель для меня. Да, я не выдающаяся звезда, но попробовать поиграть можно. А там как пойдет. На данный момент к НХЛ я точно не готов, если мыслить здраво.

— Кто из хоккеистов вашего 1992 года рождения из Тольятти добился пока наибольших успехов?

— Денис Баранцев, двукратный обладатель кубка Гагарина в «Динамо». Из нашего года осталось-то 3—4 человека, кто играет в хоккей: я, Баранцев, Максим Томкин и Никита Лукин. Все. Остальные кто судьями работает, кто чем-то другим занимается.



— Команда как-то контактирует с «АвтоВАЗом»? Вас зовут на экскурсии? Или, может, родные там работали?

— Бабушка работала на «АвтоВАЗе». А на экскурсии мы были один раз с командой, когда еще играли в КХЛ. Нам показывали, как собираются машины.

Самара, фигурное катание

— В целом переход «Лады» в ВХЛ сильно ударил по уровню хоккея в области?

— Думаю, что да. Давайте возьмем один из последних турниров: «Лада-2008» ездила на «Кубок Газпром нефти» — три игры и три поражения. Не знаю, может просто именно этот год не показывает результатов, но уже сейчас очевидно, что таким школам, как у «ЦСКА» и Питера, они проигрывают под ноль — 0:6, 0:5. Так что, думаю, да, уровень упал.

Особого напряжения нет. Просто говорят, что это областное дерби, две команды из соседних городов. Ничего такого, просто обычный матч



— Если «Лада» выйдет в КХЛ, то уровень поднимется? Зависит ли это от основной команды?

— Здесь все зависит от развития самой школы, селекции и так далее. Я просто не знаю, как сейчас занимаются с детьми. Например, когда я был маленьким, то тренировался для того времени относительно много. И на льду по два раза в день, и на земле по два раза. Еще у нас постоянно были «подкатки», ОФП всякие. Да много всего было.

— А вам вообще нравилось тренироваться?

— Первое время — нет, я очень уставал и не хотелось идти на тренировки. А потом уже начало что-то получаться и стало интересно.

— Как, собственно, пришли в хоккей?

— Меня привела бабушка. Сначала я ходил на фигурное катание. А после наших фигурных тренировок приходили малыши-хоккеисты. Я на них посмотрел и решил, что хочу к ним. Так и прошел всю школу с «Ладой».

— Есть ли у «Лады» принципиальное противостояние в матчах с самарским ЦСК ВВС?

— Особого напряжения нет. Просто говорят, что это областное дерби, две команды из соседних городов. Ничего такого, просто обычный матч.



— Как считаете, лучше сосредоточить все спортивные клубы области в Самаре или разбросать их по региону? Как удобнее спортсменам в этом плане?

— Не думаю, что нормально будет собрать все клубы в одном городе. Тольятти, например, не может без хоккея вообще. А в Самаре есть футбол. Но это не от нас зависит, если нам скажут играть где-то в другом месте, придется играть там. Мы же как солдаты, нам говорят — мы делаем. Вряд ли наше мнение воспримет кто-то наверху.

Перед глазами тот же пример с «Авангардом»: они переехали из Омска в Балашиху, и их поддерживало много людей. И те болельщики, которые болели за них в Омске, настоящие болельщики, присутствовали и на матчах в Балашихе. Это не помеха. Но лучше, конечно, оставить все как есть.

— Как проводите досуг в Тольятти? Нет ли соблазна больше времени проводить в Самаре, все-таки город гораздо больше?

— В Самаре только набережная красивая, а ездить туда только из-за нее нет смысла. Мне, честно говоря, Самара не нравится. Особенно автомобильное движение там. А Тольятти — спокойный город, и тут тоже можно погулять на той же Комсомольской набережной. А так — дом, семья, прогулки во дворе, вот и весь досуг. С нашей профессией особо не нагуляешь.

"Если бы она еще играла в гандбол, то было бы очень тяжело. Находились бы в разных городах, постоянные игры, разъезды. А выходных ведь очень мало. К тому же если бы она была в Краснодаре, то туда тоже не налетаешься…" Фото vk.com



Союз хоккеиста и гандболистки



— Как вы познакомились с вашей женой? Она ведь тоже спортсменка?

— Да, все верно, Екатерина играла в гандбол. Сначала мы общались в социальных сетях, она тогда играла в Астрахани. Вернее, раньше она играла в Тольятти, но мы не общались, а знали друг друга заочно, скажем так. Вот мы общались-общались, потом у меня закончился сезон, а у нее были финальные игры. Я смотрел трансляции и ждал, когда она приедет в отпуск. Она выиграла золотые медали, приехала и мы наконец-то встретились.

Потом она уехала в Краснодар на сезон. У нее были травмы и, подумав, мы решили, что ей надо бы заканчивать со спортом и быть дома.

— Трудно ли встречаться спортсменам, учитывая напряженные графики у обоих?

— Не знаю, у нас не было длительного расставания, чтобы мы друг друга долго не видели. Если бы она еще играла в гандбол, то было бы очень тяжело. Находились бы в разных городах, постоянные игры, разъезды. А выходных ведь очень мало. К тому же если бы она была в Краснодаре, то туда тоже не налетаешься…

— А она не скучает по спорту?

— Первое время скучала, а теперь, думаю, нет. Но когда ребенок болеет или сильно капризничает, то да, наверное, скучает и хочет пойти куда-нибудь на работу (смеется).

— Расскажите о сыне. Собираетесь отдать его в спорт?

— Его зовут Савелий, ему почти два года. Я не буду специально пихать его в какой-либо спорт. Пусть сам выберет, что ему понравится. У меня в голове нет такого, что сын обязательно должен быть хоккеистом. Да, мы сейчас показали ему клюшку, он бегает с ней, бросает шишки, мячики. Ему нравится с ней ходить. Захочет, в любом случае будет в спорте.

— Почти все спортсмены очень суеверны…

— Есть такое. У каждой команды, я думаю, свои приметы. Игроки все собираются в круг, и либо капитан говорит какие-то слова, либо вся команда. Крикнули, ударили друг друга по плечу и поехали. Если говорить обо мне лично, то я, когда иду на лед, всегда одеваюсь в одной и той же последовательности. Как начал лет 7 назад так одеваться, так и продолжаю. Ничего не меняю.

— Почему вы забросили «Твиттер»?

— Я поменял телефон и просто забыл пароль (смеется). Раньше как-то вел, мне нравилось. А потом просто смотрел там новости. Но вот поменял телефон и решил, что нет так нет. Обхожусь без «Твиттера».

— Судя по вашей страничке в социальной сети, вы религиозный человек. Это так?

— Если нравятся какие-то цитаты, то я публикую их у себя. Каждую неделю в церковь не хожу, но перед сезоном или после могу зайти поставить свечку, так как я — верующий человек. Все мы, спортсмены, так или иначе верим в Бога. Да, я думаю, что все.

— Помогает это в карьере?

— Тут скорее зависит от судьбы и везения. Повезет — забьешь. Как по судьбе должно быть, так и будет. Но Бог помогает тоже, в тех или иных ситуациях.

