«Деятельность экстрасенсов трудно охватить реестром — многие еще глубже уйдут «в подполье»

Почему Россия превращается в «центр оккультизма»?

После недавнего задержания в Москве банды экстрасенсов-мошенников из 12 человек в России вновь активизировалась дискуссия о регулировании сферы «оккультных услуг». Какие реальные меры можно противопоставить деятельности лже-экстрасенсов и нужен ли специальный закон для этой сферы, в интервью «Реальному времени» рассказал кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России Ильшат Миннегулов.

«Минздрав пришел к выводу, что охватить реестром деятельность экстрасенсов не может — они еще больше уйдут «в подполье»



— Ильшат Хамитович, почему экстрасенсы находятся вне правового поля до сих пор, ведь они занимаются этой деятельностью в России уже почти 30 лет?

— Так говорить нельзя, потому что еще в 2011 году был принят закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», и в нем имеются, правда, не совсем полные, ограничения для тех лиц, которые могут попасть под понятие «народные целители». Статья 50 этого закона говорит о том, что есть такое понятие — «народная медицина», но к ней не относятся оказание услуг оккультно-магического характера и совершение религиозных обрядов. Законодатель, как видите, акцентирует на этом внимание.

— Но немалое число нынешних экстрасенсов — это представители как раз оккультизма, а не народной медицины, и чаще всего это люди очень сомнительные. Почему у нас не создан реестр экстрасенсов для снятия многих вопросов в этой сфере?

— Перед принятием упомянутого закона звучали предложения о создании реестра целителей для осуществления государственного контроля за такими людьми. Разумеется, он нужен, потому что общественность должна знать, кто такие целители и экстрасенсы, а реестр эту информацию дает в полной мере. Люди могут увидеть, кто лечит травами, а кто работает как психолог. Это же услуги, и они должны быть понятны потребителям. За создание реестра особенно активно выступали медицинское сообщество и юристы, потому что у такой деятельности могут быть весьма отрицательные последствия, если не указывается конкретно, чем экстрасенсы могут заниматься и какой контроль может быть за ними со стороны государства.

Почему его не создали? Деятельность экстрасенсов и подобных им лиц закрытая, латентная, и Министерство здравоохранения пришло к выводу, что охватить ее реестром не сможет — многие просто еще больше уйдут «в подполье». К тому же многие люди обращаются к экстрасенсам лично, не желая, чтобы об их проблемах знал кто-то еще, да и сами экстрасенсы просто не желают открываться. Если реестр появится, то только в отдаленном будущем.

Фото Андрея Гуцкова (tvc.ru)

По моему мнению, Росздравнадзор и Роспотребнадзор должны, наконец, активно начать рассказывать через СМИ о последствиях деятельности экстрасенсов с точки зрения науки, а последствия, как вы знаете, неблагоприятные и для здоровья человека

— Реестра нет, но есть мошенничество, «Битвы экстрасенсов» и прочее, что создает проблемы финансового характера: люди могут лишиться денег в ожидании избавления от болезней, жизненных сложностей и так далее. Как сделать, чтобы это явление не разрасталось?

— В соответствии с законом подобная деятельность должна осуществляться Росздравнадзором, но этого недостаточно. В этих ситуациях активной должна быть позиция и Роспотребнадзора, которая вытекает из закона о защите прав потребителей. Все-таки эта структура прежде всего отвечает за качество платной медицинской помощи, а целители — это тоже сфера услуг. По моему мнению, Росздравнадзор и Роспотребнадзор должны, наконец, активно начать рассказывать через СМИ о последствиях деятельности экстрасенсов с точки зрения науки, а последствия, как вы знаете, неблагоприятные и для здоровья человека — люди могут испытывать психическое расстройство, опустошенность, страх, уныние, разочарование. Все это ведет к психозам, распаду сознания, и в итоге человек может совершить преступление.

Конечно, сообщество юристов и медиков очень огорчено, что за сферой деятельности экстрасенсов нет прокурорского надзора, а есть контроль лишь органов исполнительной власти. Прокуратура, на мой взгляд, должна быть в этом вопросе главным координатором органов исполнительной власти. У нее статус очень высокий, кроме того, она контролирует работу всех правоохранительных органов в части, связанной с работой медиков.

Кроме СМИ и госорганов, в такой работе должны принимать участие и конфессии. Как мы знаем, религия всегда боролась с магами и колдунами и грех оккультизма она ставит выше обычного греха.

А когда речь идет о рекламе, то есть о распространении той или иной информации, в том числе достоверной и недостоверной, то в таких вопросах должна подключаться Федеральная антимонопольная служба, которая осуществляет надзор за соблюдением закона о рекламе. И конечно, должны работать как общественные организации с общественным контролем, так и сами граждане.

«Запрещать «Битвы экстрасенсов» никто не будет — закон не нарушен»

— Ну вот граждане могут сколько угодно возмущаться программой «Битва экстрасенсов». Она антинаучна, она может заставить людей верить в экстрасенсов, а стало быть, повышает шансы нарваться на мошенников. Как быть? Многого ли добьются граждане через протест в том же интернете против программ с экстрасенсами, обещающими решение всех проблем за космические деньги?

— Конечно, такие программы демонстрируют псевдонаучное направление медицины. Агитировать против парамедицины мы имеем полное право, но в первую очередь это должны делать те федеральные структуры, о которых я сказал. К примеру, сейчас многие телепрограммы и фильмы маркируются возрастными метками «0+», «12+», «16+», и телеканалы также должны решать социальные вопросы, если они подняты обществом. В данном случае им уместно было бы несколько раз за программу пускать бегущую строку «Данная передача имеет антинаучный характер». Но, конечно, запрещать подобные программы никто не будет, потому что правовых оснований на данный момент нет. Закон они не нарушали.

Фото bitva-ex.ru

В данном случае им уместно было бы несколько раз за программу пускать бегущую строку «Данная передача имеет антинаучный характер». Но, конечно, запрещать подобные программы никто не будет, потому что правовых оснований на данный момент нет. Закон они не нарушали

— Органы надзора, общественники, допустим, могут отслеживать сомнительную рекламу экстрасенсов в СМИ, на популярных сайтах и так далее и начать контролировать этих людей. А как быть с теми «целителями», кому реклама не нужна? Возможен ли тут контроль?

— Такая проблема есть. Эти целители проживают в основном в глубинке, им реклама не нужна, и контролировать их практически невозможно — все уже здесь зависит от результатов и последствий их деятельности. Если совершено правонарушение в отношении жизни человека или его здоровья, то такой человек ставится на контроль. Если вреда нет, такой вопрос решать будет сложновато.

— Мошенников-экстрасенсов сложно привлечь к серьезной ответственности? Ведь многие люди не заключают с таковыми персонами каких-то договоров, юристы говорят, что для этого практически нет законодательной базы. И насколько возможно предупредить такое преступление?

— Уголовный кодекс уже предусматривает ответственность. Тут, например, можно применять статьи «Мошенничество», «Незаконная предпринимательская деятельность», «Неуплата налогов». А в предотвращении преступлений большая роль должна принадлежать надзорным органам и ФАС. Об этом мало кто знает, но именно эти структуры вправе рассматривать любые обращения граждан по поводу экстрасенсов: предложения ли это, жалобы или заявления.

«Центр оккультизма сместился в Россию»

— Я вернусь к вопросу принятия отдельного закона о деятельности экстрасенсов. Возможно ли его появление, в отличие от появления реестра целителей? Наверное, он многое бы решил?

— По данным Всемирной организации здравоохранения, народная медицина официально существует в 130 странах мира, то есть имеется мировая законодательная база, на основе которой может быть принят такой закон. И попытки его разработать были, но то же экспертное сообщество психологов и психотерапевтов предлагало на федеральном уровне принять и другой, не менее важный закон — «О психологической помощи гражданам России». Этот закон вносился в парламент страны, но отклонялся и отправлялся на доработку.

Работа в этом направлении ведется, но когда закон будет принят, я не знаю. Принятие его сильно отодвинуло бы многих граждан от целителей и шарлатанства — люди бы знали, что вопросы важной психологической помощи координирует конкретный закон, а кроме того, они бы знали, что им всегда есть куда прийти со своими проблемами и где им окажут бесплатную помощь.

— А как сделать так, чтобы психолог стал авторитетнее магов, целителей и знахарей?

— Такая тенденция уже есть. Во многих поликлиниках больных обязан принять психолог, а во многих учреждениях уже есть психологическая служба, особенно если речь идет о вопросах приема на работу, конфликтах на работе. Но магия присутствовала и присутствует в нашей жизни вне работы. Весь вопрос в регулировании проблемы, а это могут сделать только органы власти.

Фото krizis48.ru

Экспертное сообщество психологов и психотерапевтов предлагало на федеральном уровне принять закон «О психологической помощи гражданам России». Этот закон вносился в парламент страны, но отклонялся и отправлялся на доработку

— А какое значение вы придаете науке? Давайте сошлемся на опыт передовых стран, там, насколько я знаю, такой проблемы не стоит?

— Да, центр оккультизма уже сместился в Россию. В США работают крупные сообщества ученых против астрологии и прочего шарлатанства, во Франции есть «Союз разума». Эта организация ведет и борьбу против шарлатанства и в тоже время является центром исследований, по результатам которых научно обоснованно и аргументированно выдвигаются соответствующие предложения государству. И в России нужно создавать подобные организации по многим направлениям. Если речь идет об астрологии, то нужно создавать организацию с участием физиков, если речь о телепатии, то тут должны работать ученые в области психологии, психиатрии.

— Будут ли все-таки власти вводить более строгое наказание для мошенников-экстрасенсов? Ведь звучат предложения некоторых депутатов Думы отправлять таковых в тюрьму на 10 лет и назначать штрафы до миллиона рублей.

— Я думаю, что там скажут, что наше законодательство уже в полной мере регулирует этот вопрос. Вам напомнят и про мошенничество, и про неуплату налогов, и про незаконную предпринимательскую деятельность.

