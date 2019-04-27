Видеоопрос: «Вы поддерживаете запрет на продажу алкоголя в Рамадан?»
Президента Татарстана попросили «запретить продажу алкогольных напитков» в республике во время священного для мусульман месяца Рамадан. С такой инициативой выступили Шура аксакалов Татарстана, Всетатарский общественной центр и организация мусульманских женщин «Муслима», которые распространили открытое письмо в адрес Рустама Минниханова.
«Как вы относитесь к запрету продажи алкоголя во время месяца Рамадан?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.
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