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Видеоопрос: «Вы поддерживаете запрет на продажу алкоголя в Рамадан?»

07:00, 27.04.2019 1
Видеоопрос: «Вы поддерживаете запрет на продажу алкоголя в Рамадан?» Фото: Роман Хасаев

Президента Татарстана попросили «запретить продажу алкогольных напитков» в республике во время священного для мусульман месяца Рамадан. С такой инициативой выступили Шура аксакалов Татарстана, Всетатарский общественной центр и организация мусульманских женщин «Муслима», которые распространили открытое письмо в адрес Рустама Минниханова.

«Как вы относитесь к запрету продажи алкоголя во время месяца Рамадан?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей города.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:32
    Во первых у нас пока светское общество и не надо в него вклинивать религию.Во вторых половина жителей в республике других конфессий и у них никаких запретов на спиртное не прописано.И в третьих самое главное.Правоверный мусульманин если от таковой по сути а не для галочки и сам должен просто игнорировать наличие спиртного в магазинахЗапрет же на торговлю спиртным подвергает сомнению стойкость мусульман к спиртному.Истинный верующий должен стойко переносить все искушения .
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