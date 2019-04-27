Возвращение «длинных ковшей»: «Деньги у исполкома появляются — начинают сами сносить»

Мэрия Казани устроила «показательный» демонтаж незаконного летнего кафе, призвав владельцев самовольных торговых построек не дожидаться судебных приставов

Фото: Лейсан Набиева

В Казани началась новая волна «длинных ковшей» — город продолжает активную борьбу с незаконными торговыми постройками. Всего в планах на этот год — демонтировать более 50 самостроев. Сегодня рядом с ТЦ «Проспект» снесли один из них — летнее кафе. Собственник Рамис Байрамов признает, что не получал разрешения на постройку, при этом уверяет, что получил решение суда только накануне. Чиновники же говорят о том, что суд постановил демонтировать незаконную постройку еще в сентябре 2018 года и что Байрамов обещал убрать объект самостоятельно в марте. Подробности — в материале «Реального времени».

Сотни тысяч за услугу исполкома

В кафе работали только сам Рамис Байрамов и его жена. Поскольку разрешения на постройку не было, компенсации не будет, напротив, после сноса по решению суда определят размер возмещения затрат, которые исполком понес при демонтаже этого объекта. По примерным оценкам начальника отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка исполкома Наиля Исхакова, это будет стоить Байрамову сотни тысяч рублей: «Только аренда экскаватора стоит 20 тысяч. Они все снесут, увезут, утилизируют».

Байрамов не отрицает, что объект был построен незаконно: «Разрешения не получил. Просто построил, пока бегал туда-сюда, пока обжился. Не успел». Байрамов сообщил корреспонденту «Реального времени», что документы из суда забрал только вчера: «В течение месяца, вчера начал, а вот уже…» — сказал он, показывая на экскаватор, и направился к сотрудникам исполкома.

— Вы сказали — в марте. Сейчас у нас что? — ответили они ему.

— Вы мне позавчера сказали, чтобы я начал, говорили, чтобы я убрал, — возразил Байрамов.

— У вас было два дня. Вы могли имущество забрать. Но все стоит на месте. У вас есть 20 минут — до 11, чтобы забрать, что для вас ценно. У вас было два дня.

В кафе работали только сам Рамис Байрамов и его жена. Поскольку разрешения на постройку не было, компенсации не будет, напротив, после сноса по решению суда определят размер возмещения затрат, которые исполком понес при демонтаже этого объекта

Начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка исполкома Казани Наиль Исхаков пояснил «Реальному времени», что постройка сносится по решению суда, поэтому к демонтажу привлекли судебных приставов.

— Данный объект признан решением суда в сентябре 2018 года незаконным в связи с тем, что самовольно занял муниципальный земельный участок. И также на данный объект отсутствуют правоустанавливающие документы, поэтому он сносится. Судебными приставами-исполнителями в феврале текущего года возбуждено исполнительное производство, поручено исполкому снести этот объект, — рассказал председатель комитета Руслан Фазылянов.

— Собственник утверждает, что ему якобы суд дал месяц, говорит, что ему вроде отменили заочное решение — просто его даже не стали рассматривать. С его позиции, его в апреле предупреждали, чтобы он начал самостоятельно разбирать. Дурака включает: «я не знал, не понимал». Это незаконный объект, установили собственника, писали запрос в управление — это все началось в 2016 году, — пояснил Исхаков.

Снос деревянного кафе

Запланированный на 11 утра демонтаж начался на полчаса позже — некоторое время Байрамов продолжал забирать свое имущество, сотрудники исполкома ждали. Позвали электрика, который проверил, не осталась ли внутри проводка. Снесли только деревянное летнее кафе площадью около 70 кв. м, примыкающее к кирпичному помещению, на которое разрешение есть, — его оставят на месте.

Запланированный на 11 утра демонтаж начался на полчаса позже — некоторое время Байрамов продолжал забирать свое имущество, сотрудники исполкома ждали

По словам Фазылянова, на территории города осталось еще порядка 50 подобных объектов, которые исполком планирует снести. «На данный момент порядка 21 млн взыскано за 3 года», — уточнил он. Собственники пользуются загруженностью исполкома и отсутствием средств на снос, добавил Исхаков: «Знают, что у нас денег нет, — продолжают стоять. Деньги у исполкома появляются — начинают сами сносить».



С начала года уже снесено порядка 20 построек, но количество незаконных объектов уменьшается, уверил корреспондента «Реального времени» Фазылянов. Он указал на ближайший «очаг» незаконной торговли: «Там торговая точка стоит — с ней боремся постоянно, штрафуем, но их это, видимо, не беспокоит — возможно, здесь окупается, трафик хороший, из-за этого они там стоят и не теряют деньги. Боремся, каждое лето они вылезают».

После сноса подаются иски о взыскании денежных средств с владельцев незаконных построек, добавил Исхаков. «[Самовольные постройки] — это нечестно по отношению к тем, кто получает разрешения, покупает участок, соблюдает нормативы пожарной безопасности. «Адмирал» сгорел — не было разрешений. Будь разрешение, такого бы, наверное, не случилось. [Это кафе], конечно, не «Адмирал», поменьше, но тем не менее — из этой же серии. Загорится — пожар распространится на законный объект, который стоит рядом».

Планы по демонтажу

В сборнике документов исполкома Казани, вышедшем 25 апреля, приводится девять движимых объектов, подлежащих демонтажу. На добровольный демонтаж отведено 4 дня (с 26 по 30 апреля), а если собственники ничего не предпримут, исполком, привлекая подрядчика (с которым был заключен муниципальный контракт на 18 млн рублей на этот год, как пояснил нашему изданию Исхаков), будет демонтировать объекты с 1 мая по 24 июля — соответствующие сроки приводятся в документе.

Снесли только деревянное летнее кафе площадью около 70 кв. м, примыкающее к кирпичному помещению, на которое разрешение есть, — его оставят на месте

Собственники почти всех объектов не установлены (за исключением торгового навеса к зданию по улице Шаляпина). Это павильоны по улице Адоратского, вблизи дома №12, по Шаляпина, рядом с домом №19/82, на Беломорской, вблизи дома №69/3, Х. Мавлютова — вблизи дома №16, два торговых киоска по улице 25 Октября, рядом с домом №20/8, а также павильоны по Декабристов (рядом с домом №103) и Восстания (рядом с домом №83).