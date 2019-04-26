В Казани снесли летнее кафе

Фото: Лейсан Набиева

Сегодня в Казани судебные приставы демонтировали летнее кафе рядом с торговым центром «Проспект» по адресу Проспект Победы, 50. Как пояснил собственник корреспонденту «Реального времени», он решил сначала построить объект, поскольку разрешение на постройку получить не успел, а после не стал это делать. По словам представителей исполкома Казани, собственник обещал самостоятельно организовать снос, когда растает снег, то есть еще в марте, но не сделал этого, поэтому к демонтажу привлекли УФССП по РТ. Теперь ему придется оплатить работы по демонтажу.

По словам председателя Комитета потребительского рынка исполкома Руслана Фазылянова, в этом году запланировано снести еще 50 объектов, не имеющих разрешения на строительство. С начала года снесено порядка 20 объектов.

Ранее «Реальное время» рассказывало о сносе гаражей в кооперативе «Жуковский» (микрорайоне Сипайлово).