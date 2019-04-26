С царского плеча: как ордынские ханы научили русских князей бить челом
Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 13
Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.
III. Влияние татар на торговлю, на промышленность и на развитие характера царской власти
3. Понятие о характере царской власти. Царский титул. Герб. Личная подпись царя. Пышность царского двора. Челобитье. Шубы с царского плеча. Форма обращения к царю. Посольский этикет
Вместе с усвоением себе нового титула московские князья заводят и новые порядки при своем дворе: появляются новые придворные должности; в придворной жизни устанавливается строгий порядок и формы обхождения с монархом; вырабатывается посольский обряд; в придворную жизнь вводится пышность и роскошь. Вот какими словами описывает двор Иоанна Грозного Валишевский: «Двор московского государя пышностью и численностью превосходил все, что иностранцы могли видеть в других землях. Множество придворных, в золоте и в драгоценных камнях, толпились в тесных палатах, в сенях, наполняли пространство вокруг дворца».
Карамзин, говоря о времени Грозного, о богатстве царской казны и роскоши царских пиров, добавляет, что «в торжественных выходах и выездах государевых все также представляло образ азиатского великолепия: дружины телохранителей, облитых золотом — богатство их оружия, убранство коней. Так, Иоанн 12 декабря обыкновенно выезжал за город видеть действие снаряда огнестрельного: перед ним несколько сот князей, воевод, сановников, по три в ряд». Венецианец Джерио, бывший в России в составе польского посольства, описывал торжественный въезд в Москву Иоанна в 1570 году следующим образом: «Царь въезжал при нас в Москву новою улицей, сделанной в четыре дни: для чего надобно было сломать множество домов. Впереди ехало 3 000 стрельцов; за стрельцами шут его на быке, а другой в золотой одежде; тут сам Иоанн (за спиною у него висел лук, а на шее коня была привязана собачья голова); назади 4 000 всадников».
Безусловно, эта азиатская пышность и роскошь создавались постепенно и не могли перейти к нам от татар, как говорит об этом Рихтер. Примером для подражания могли быть более поздние правители и владельцы, с которыми у нас установились дипломатические сношения еще при Иоанне III: в 1490 году был заключен дружественный союз с чагатайским царем, владевшим Хорасаном и Хивою; в 1496 году впервые установилась дипломатическая связь Москвы с Турцией. С тех пор дипломатические сношения с Турцией делаются довольно частыми. Можно думать, что великолепие московского царского двора не избегло турецкого влияния. В Турции роскошь в дворцовый обиход была введена четвертым турецким султаном Баязитом I Молниеносным (1389—1402).
После поражения турками европейских рыцарей при Никополе в 1396 году последние, возвратившись из плена домой, с удивлением рассказывали о блестящей султанской охоте, которой угостил перед отъездом своих невольных гостей султан: в охоте принимало участие 7 000 сокольников и 6 000 доезжачих, причем бесчисленные гончие собаки были покрыты атласными попонами, а на охотничьих барсах были надеты алмазные ошейники.
Образцом великолепия дворцовой жизни владетельных лиц еще раньше могла быть и далекая Индия, с которой познакомил русских людей в конце XV столетия тверской купец Афанасий Никитин.
Когда А. Никитин отправился в свое путешествие за три моря, в Индии самым сильным и славным государством было Бахманийское, основанное турецким или афганским рабом, мусульманином Ала-Уддином Гассаном, в 1347 году. Оно было расположено на Деканском плоскогорье и имело своей столицей г. Бидар (Бедерь). В Индии А. Никитин пробыл почти 3 года (с весны 1469 года до начала 1472 года), а в Бидаре он был не раз, причем жил в нем по нескольку месяцев. За это время ему приходилось видеть и обычные выезды Бидарского султана на прогулки и торжественный выезд его во время мусульманского праздника Улу-Байрама. Вот как описывает А. Никитин обычный выезд султана на прогулку по четвергам и вторникам и его дворец в его мусульманской столице Бидаре:
«Султан же выезжает на потеху с матерью и с женой, да с ним на конях 10 тысяч человек, да пеших 50 тысяч. А слонов водят 200 человек, наряженных в золоченые доспехи. Да перед султаном идет 100 человек трубников, да плясунов 100 человек, да коней простых 300 в золотых сбруях; да обезьян за ним 100, да наложниц 100 — и все юные девы.
В султанов дворец ведет семеро ворот, а в воротах сидит по сто сторожей, да по сто писцов — кафиров, одни записывают кто войдет, другие — кто выйдет; чужестранцев же во дворец не пускают. А дворец его очень красив, всюду резьба да золото, и последний камень вырезан и очень красиво расписан золотом; да во дворце же разные сосуды.
Город Бидар стережет по ночам тысяча человек, поставленных градоначальником, и ездят все на конях, в доспехах и с факелами».
Во время торжественного праздничного выезда, описание которого тоже оставил нам Никитин, султана сопровождала более многочисленная свита, больше было коней, верблюдов и слонов, а султан был одет в кафтане, унизанном яхонтами, с огромным алмазом на шапке; его вооружение было золотое, украшенное яхонтами, три его сабли были скованы золотом, седло тоже было золотое.
По описанию Никитина, подобной же роскошью и пышностью окружал себя и главный сановник султана, хорасанец Махмуд Гаван, прозванный «старшиной купцов» — Малик ат–туджар (Меликтучар боярин).
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, несомненно, пользовалось на Руси большой популярностью и было даже включено в летопись наряду с другими важными историческими событиями.
Если пышность и роскошь царского двора развились в Московском государстве постепенно, когда оно окрепло, и являлись подражанием уже не татарам, а другим более могущественным восточным государям, то некоторые обычаи придворного этикета восходят к татарам и создались под их непосредственным влиянием. Это прежде всего относится к «челобитью» и к обычаю награждать шубами и одеждой, причем особенно ценилась одежда с царского плеча, то есть уже ношенная государем.
Герберштейн, описывая сделанный ему и его спутнику графу Леонарду Нугароле прием у великого князя в 1526 году, говорит, что при выходе послов к государю сопровождавший их дьяк провозгласил: «Великий государь, граф Леонард бьет челом». И вторично: «Великий государь, граф Леонард бьет челом на великой твоей милости». То же было объявлено и от имени Сигизмунда Герберштейна. По поводу этих выражений Герберштейн пояснил, что слова «бить челом» означали и благодарность за полученную милость, и приветствие высокопоставленному лицу: «Всякий раз, как кто-нибудь просит чего-нибудь или приносит благодарность, он обычно наклоняет голову; если он старается сделать это усерднее, то в таком случае спускается так низко, что касается рукою земли. Если они хотят воздать благодарность великому князю за какое-нибудь важное дело или попросить чего-либо, то кланяются и опускаются до такой степени, что касаются челом земли». То же говорит спустя 80 лет по поводу формы приветствий, употребляемых русскими, и Маржерет: «Если низший просит о чем-либо своего начальника или если возносит молитвы перед образами, то кладет поклон, касаясь самой земли».
Самое выражение «бить челом», по-видимому, заимствовано с Востока. Это выражение в различных грамматических формах мы встречаем в грамотах XVII столетия среднеазиатских послов, поданных русским царям на тюркских и иранских языках. «Бить челом» по-татарски передавалось словами «баш вурмак», а по-персидски «сар задан» (бить головой).
Стояние на коленях, земные поклоны, целование руки — все эти восточные знаки покорности и уважения, сохраненные и до сих пор в европейском мире христианской церковью, были обязательны для всех восточных народов. Татарские ханы, как рассказывают Плано Карпини и Рубрук, требовали от европейских посланников на приемах у них произносить свои речи или выслушивать ответ хана, стоя на коленях. Наша летопись с ограничением отмечает, что князю Даниилу Романовичу Галицкому на приеме у Батыя пришлось стоять перед ханом на коленях и называть себя ханским холопом («Сидит на коленях и холопом называется»). Когда в 1541 году после занятия турками венгерской крепости Офена во главе посольства от Фердинанда Австрийского к султану Сулейману II Великолепному находился упомянутый выше Герберштейн, то ему на приеме у султана пришлось, стоя на коленях, целовать у победителя руку, что посол счел за большое счастье, так как большинство людей, допущенных к султану, должны были кланяться ему в ноги, касаясь головою земли.
Обычай земно кланяться восточным владыкам сохранялся до конца XVII столетия. Так, в статейном списке стольника Василия Тяпкина и дьяка Никиты Зотова, стоявших во главе посольства в Крым в 1680 году для заключения Бахчисарайского договора, сказано, что послы перед первой аудиенцией уговорились с приближенными хана о том, чтобы в то время, когда они будут перед ханом и будут «ему по чину честь и поклон отдавать», чтобы их «за шеи не брали и силою к земле не нагибали» и тем их не бесчестили. «Мы и сами, — говорили они, — поклонимся по надлежащему чину». Татары с этим предложением согласились, и послы во время аудиенции без всякого понуждения поклонились хану до земли.
Старинный обычай награждать от имени правителей почетным платьем был распространен на всем мусульманском востоке с давних времен. От арабского глагола халаа — «он снял, скинул» (одежду, обувь) — произошло существительное хал’ат, получившее значение почетного платья, даваемого в подарок (то есть вещи, снятой с себя и данной другому). В 1541 году Герберштейн и член его посольства на аудиенции у султана Сулеймана Великолепного получили в подарок богатые кафтаны.
Наиболее древнее известие о пожаловании у нас шубами за ратные заслуги относится к 1460 году, когда Иоанн III прислал в награду устюжанам, предводительствуемым князьями Данилом Ярославским и Василием Ухтомским, несколько шуб и однорядок «лунских» (лондонских) за их успешную битву с татарами на берегах Волги. Герберштейн в оба свои посещения Московского государства в качестве посла (в 1517 и 1526 годах) от австрийского правительства был пожалован шубами, подбитыми соболями. Много раздавал шуб в награду Иоанн Грозный. Так, в 1552 году он пожаловал шубу возвратившемуся из тридцатилетнего плена из Польши князю Булгакову — Голице. В этом же году он наградил князя Владимира Андреевича несколькими шубами, а бояр, воевод, дворян и детей боярских — одеждою с своего плеча, бархатами и соболями. Жалованы были шубы за ливонскую войну в 1558 году. В 1563 году, после взятия Полоцка, Иоанн наградил нарядными шубами более 500 иноземцев, состоявших на королевской службе и взятых в плен.
Карамзин, ссылаясь на иностранцев, говорит, что в великокняжеских кладовых хранилось бесчисленное множество всякой одежды, шелковой, суконной и меховой, кладовые занимали в Москве целый квартал. На аудиенциях и при парадных выходах эта одежда выдавалась приближенным боярам и другим служителям при дворе, а потом, по миновании надобности в ней, опять сдавалась на хранение в государевы кладовые. Много одежды шло и на подарки, на «пожалования» служилым людям за особые заслуги и почетным иностранцам, как это было в обычае у всех восточных народов. Пожалования шубами и одеждами прекратилось со времени Петра I.
Несомненно, под восточным влиянием у нас, в Московской Руси, утвердился обычай при обращении к царю называть себя унизительными званиями. Бояре и все служилые люди к своему личному имени прибавляли «холоп твой», боярыни — «рабица» или «раба твоя», торговые гости — «мужик твой», простые купцы и крестьяне — «сирота твой».
В 1702 году при Петре I была указана новая форма прошений на высочайшее имя, по которой проситель, вместо наименования «холоп твой» должен был подписываться «Вашего Величества нижайший раб». То же мы видим не только в старом, но и в современном Иране: обычная форма вежливости у персов, сохранившаяся до нашего времени и соответствующая старому русскому «Ваш покорный слуга», это: банда — «раб», банда-и хагыр — «ничтожный, презренный раб», или: банда-и хаксар — «раб, валяющийся на земле, осыпанный землей, презренный».
Посольский обряд в Московской Руси создавался под непосредственным влиянием татар. Вот что говорит об этом профессор–востоковед Н.И. Веселовский: «Что церемониал (посольский) был нами заимствован у татар, это принято само собою. В течение долгого периода русские имели дипломатические сношения только с золотоордынскими ханами и с великими ханами в Монголии, должны были поневоле подчиняться требованиям этих ханов; а затем и сами усвоили их так основательно, что считали весь церемониал своим собственным и не отступали от его требований до Петра Великого, изменившего его на европейский манер... Церемониал был так устойчив, что на нем даже незаметно влияния европейской струи, внесенный к нам хотя бы Софьей Палеолог; может быть некоторые мелочи и подвергались тогда изменению; но сущность осталась прежняя».
Профессор Веселовский указал целый ряд позаимствований у татар при выработке в Московской Руси посольского церемониала, а именно: обычай давать послам коней и продовольствие; обмен подарками («поминками») от имени государей и лично от послов; расспросы о здоровье посла и государя; слезание с коня при встрече посла с посланцами государя и при приближении к дворцу; обязанность встречавшего посла чиновника («пристава») ехать с правой стороны посла; запрещение послам входить к царю с оружием; обычай дарить послам лошадь в хорошем уборе; угощение послов во дворце в присутствии государя (по восточному обычаю без столовых приборов, причем все кушанья подавались на стол сразу); строгий надзор за послами, как за шпионами; на аудиенции послы только представлялись царю и вручали ему свои грамоты, а переговоры вели, как и у татар, с боярами в особой ответной палате; по мнению Веселовского, под татарским влиянием возник и обычай иметь во время приема особых телохранителей, рынд, одетых в белые костюмы и вооруженных топорами; хотя русские князья и цари старались изменить восточный обычай, по которому посол должен был становиться перед государем на колени, запрещая это в своих наказах своим послам, а по отношению к мусульманским послам заменяя его возложением своей руки на голову посла, однако русским послам все же приходилось в Турции становиться перед султаном на колени, так как сопровождавшие их чауши (унтер-офицеры) понуждали их к этому силой, а крымский посол Аппак в Москве в 1519 году в посольском подворье выслушивал на коленях речь, произносимую от имени великого князя князем Иваном Палецким, стоявшим тоже на коленях.
Ко всем перечисленным особенностям посольского церемониала в Московской Руси Веселовский указал соответствующие параллели из посольской практики восточных народов, сделав, таким образом, свое изыскание вполне убедительным для беспристрастной критики.
Продолжение следует
Справка
С.С. Аверкиев
ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА
Казань — 2015
СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»
Составитель — доктор исторических наук И.В. Зайцев
Ответственный редактор — кандидат исторических наук И.М. Миргалеев
© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015
© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015
© Институт российской истории РАН, 2015
© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015
© Издательство «ЯЗ», 2015
комментарии
Легитимным "настоящим" ханом в Монгольской империи и её "осколках" (Золотой Орде, Крымском, Казанском и др. ханствах) мог стать только потом Великого монгола Чингизхан - монгол-чингизид.
Даже знаменитый среднеазиатский Тимур-Тамерлан, завоевавший пол-мира, взял себе титул не "хана", а "эмира.
Никогда не было в реальности никаких "татарских" ханов.
"Татарские" ханы были только на страницах русских летописей и западно-европейских хроник.
В дальнейшем этот термин - "татарский" хан - перекочевал в историческую литературу, но специалисты-историки знали, что под термином "татарский" хан подразумевается "монгольский" хан - потомок монгола Чингизхана.
А вот простой читатель часто путается и таким образом создаются исторические мифы, к которым относятся и "татарские" ханы.
Вы врачь-психиатр или его пациент?
Откуда такие "глубокие" познания в психиатрии.
Об истории идёт речь, дискуссия, а Вы о "бреде".
Есть аргументы против - приведите, а не прячьтесь за "диагнозами-хамством.
Все Сарайские и Казанские ханы были чингизидами - потомками монгола Чингизхана.
Это исторический факт.
У Вас есть возражения - приводите факты, аргументы, доказательства.
А хамит не хорошо, не красиво..
И большое.
Как было и финно-угорское влияние, и монгольское влияние и др. "влияния".
Были и "ордынские" ханы.
Были и монгольские ханы.
А вот "татарских" ханов в реальной жизни не было.
"Татарские" ханы это вольная или не вольная мистификация (искажение истории, мягко говоря) историков и пара-историков.
Их предки вышли в 14, 15 веках из Ордынской знати , предки которых были МОНГОЛАМИ
Лишь знать Монгольского происхождения могла занять руководящие посты в Улусе Джжучи
По этому нам не нужно воровать историю у ногаев казахов узбеков крымлы
И не нужно присваивать их именитых предков
Великий русский историк Карамзин не знал историю своего рода, когда писал что он из татарского рода?? Вы смешны до слез!! Ха-ха-ха
По этому нужно перестать считатьКарамзина Аракчеева,Юсупова , Нарышкина , Годунова и др своими родичами
Они родичи ногаев казахов , узбеков крымлы
Поволжье представляет собой регион, отличающийся этнической пестротой. Поэтому неслучайно идут споры об исторических корнях татар, чувашей, башкир и более малочисленных народов этого региона. Конечно, каждый народ стремиться найти в своем прошлом следы величия, процветания как фундамент своего современного бытия и основу для продвижения в счастливое будущее. А поскольку Поволжье действительно знавало периоды, когда здесь возвышались и развивались народы и государства, оставившие немалый след не только в местной истории, поиски величия имеют успех.
Много слов уже было сказано об одном из самых заметных государств Поволжья эпохи средневековья – Волжской Болгарии. Неудивительно, что современные народы региона претендуют на наследование славного прошлого этой исчезнувшей страны. Хотя, впрочем, некоторым из них больше импонирует происхождение от монгольских завоевателей. Так что споры на этот счет не потеряли своей актуальности.
Если искать ответ на вопрос о том, какой же из народов Поволжья в большей степени может претендовать на наследие болгар, то нужно рассмотреть его с разных сторон.
С точки зрения географии на территории, где располагалась Волжская Болгария, сейчас проживают татары, чуваши, башкиры, мордва. С этой позиции все они могут заявить о своих претензиях, но нужно учитывать, что народы в этой области проживали и до болгар и происходили миграции сюда после их переселения. Большую роль в этническом развитии болгарского этноса сыграло монгольское нашествие и образование в Поволжье Золотой Орды. Нахождение в ее составе, как ни странно, способствовало не растворению болгар с пришлой с монголами этнической среде, а наоборот – расширению болгарского влияния как к югу по Волге, так и к северу. Старые болгарские центры – Болгар, Биляр и другие подверглись разорению, и именно в этот период возрастает значение прежде неприметного городка Казань, который становится опорным пунктом продвижения болгар на север по Волге. То есть, можно сказать, что болгары как народ никуда не исчезли, однако в нем происходят культурные трансформации
Другое дело, что влияние болгар оказало воздействие на развитие окружающих народов: удмуртов в Приуралье, чувашей, башкир, мордву. Но это влияние косвенное, в первую очередь культурное. Поэтому можно сказать, что казанские татары являются прямыми потомками волжских болгар в этническом и культурном плане.
О безусловном культурном родстве болгар и татар говорит и сходство архитектурных традиций, скажем, типаж традиционного жилища, особенности орнамента в украшении домов и одежды. Явно наблюдается сходство ювелирных украшений, обнаруженных археологами, с современными татарскими.
Однако все-таки чуваши могут претендовать на косвенное родство с болгарами – они коренные жители Среднего Поволжья, а болгары – пришельцы. Болгары были изначально кочевниками, а чуваши – земледельцами. Появившиеся родственные черты – в большей степени результат этнического взаимодействия.
В этническом самосознании РОДСТВО с БОЛГАРАМИ из всех народов Поволжья отмечается в этническом САМОСОЗНАНИИ в НАИБОЛЬШОЙ степени У ТАТАР , хотя имеется отчасти и у чувашей.
Отсюда можно сделать следующий вывод: ПРЯМЫМИ и безусловными наследниками волжских БОЛГАР являются казанские ТАТАРЫ . Следы культурной, языковой, генетической близости можно отметить и у других народов региона, особенно у чувашей. Однако эта близость является следствием этнического ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и определенного небольшого генетического смешения, но НЕ прямого происхождения.
-----------------------------------------------------
Автор видно не курсе генетических открытий , где у татар обнаружены скифо-сарматские субклады , а у чуваш нет.
Так же он не упомянул антропологические исследования , где чуваши имеют угро-финский антротиип на 80%
Результаты генетических исследований , европейских ученых , которые позволили им сделать вывод о том , что чуваши в основе имеют финно-угорское происхождение
А также он забыл сообщить что все болгары с 11 века МУСУЛЬМАНЕ
А чуваши до прихода русских были язычниками ФИННО-УГОРСКОГО марийского толка, которое не имело ни чего общего с булгарским
А также он не упомянул ,что у булгар было очень развиты ремесленное дело , международная оптовая торговля .
Татары все это унаследовали от болгар , а чувашей этих отраслей не было
У Державиных было семейное предание, что они происходят от ТАТАРСКОГО мурзы. Вы смешны, сударь или сударыня!! Я смеюсь вам в лицо ХА-ХА-ХА!!
Ответить
---------------------------------------------------------------
Русские как и европейцы называли МОНГОЛ ТАТАРАМИ
Позднее эти моноолы приняли Ислам и перешли на Тюркский язык и разделились на НОГАЕВ КАЗАХОВ УЗБЕКОВ КРЫМЛЫ , но русские , но Русские по инерции их продолжали называть ТАТАРАМИ
князю Юрию объявить, что
пришед нapод неведомый и ЯЗЫК ,
коему прежде НЕ СЛЫХАЛИ ,
вельми сильный, и просил чтобы
послал к ним помочь, обесчевая
все его убытки заплатит
-------------------------------------------
Болгары просили помощи у русских князей
Языка агрессора Болгары-тюрки не слыхали..
Но болгары веками контактировали с ТЮРКАМИ печенегами гуннами ,гузами кипчаками и прекрасно знали их языки
Я тут пришел агрессор к границам Волжской Болгарии с НЕ ТЮРКСКИМ ЯЗЫКОМ , языка которого болгары до этого НЕ СЛЫХАЛИ
"
Это были МОНГОЛЫ
"Язык их дик и непонятен нам, ибо бога они называют тангри, человека — эрэ, аран, женщину — эме, апджи, отца называют эчка, мать — ака, брата — ага, сестру — акатчи, голову — тирон, глаза — нигун, уши — чикин, бороду — сахал, лицо — йюз, ниур, рот — аман, зуб — схур, сидун, хлеб — отмак, быка — окар, корову — унэн, барана — гойна, ягненка — гурган, козу — иман, лошадь — мори, мула — лоса, верблюда — таман, собаку — нохай, волка — чина, медведя — айтку, лису — хонкан, зайца — таблга, тула, курицу — тахеа, голубя — кокучин, орла — буркуи-гуш, воду — усун, вино — тарасун, море — наур-тангыз, реку — моран-улансу, меч — иолту, лук — ныму, стрелу — сыму, царя — мелик, патрона — ноин, великого патрона — екка ноин, страну — эл, иркан, небо — гога, солнце — наран, луну — сара, звезды — сарга, хутут, свет — отур, ночь — сойни, писца — битикчи, сатану — барахур, элэп и тому подобные варварские названия, которые в течение многих лет были нам неизвестны, а теперь поневоле стали известны".