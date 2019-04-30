«К Москве передом, к банкам задом»: госдолг регионов России с начала года снизился на 100 млрд рублей

Территории расплатились по банковским кредитам, пойдя на поводу у федерального центра. В итоге они зависят от него еще больше

Госдолг регионов России за первые 3 месяца 2019 года уже сократился на 100 млрд рублей — почти на ту же сумму, что и за весь прошлый год. При этом по банковским кредитам долг снизился вообще на 168 млрд. Субъекты РФ, поверив Москве, отказываются кредитоваться в коммерческих организациях, попадая при этом во все большую зависимость от федерального центра. Количество регионов с нулевым банковским долгом в l квартале выросло с 28 до 40 (среди них появились Пермский край и Нижегородская область), и немалая их часть одновременно набрала бюджетных кредитов на 74 млрд рублей. В итоге госдолг если и вырос, то в большинстве случаев перед Минфином РФ. В ПФО вновь нарастила свой долг Мордовия, заняв у Москвы еще 2 млрд, а в Татарстане фактически статус-кво: к 1 апреля регион успел лишь снизить долг по госгарантиям на 750 млн.

Госдолг регионов России сократился на 100 млрд рублей

Госдолг регионов РФ, впервые существенно сократившись в прошлом году (на 5%, или 108,8 млрд рублей), продолжил снижение и в 2019-м: за l квартал он уменьшился почти в том же объеме, что и за весь прошлый год: на 4,7%, или 103 млрд рублей. К 1 апреля 2019 года совокупный региональный долг перед банками и федеральным бюджетом России составил 2,1 трлн рублей. Напомним, в начале прошлого года он составлял 2,3 трлн рублей (в начала 2017 года — 2,35 трлн), к концу снизившись до 2,2 трлн рублей. Таким образом, лишь за 3 месяца 2019 года регионы сумели ликвидировать объем задолженности почти в три раза больший, чем за весь 2017 год.

Основное снижение долга было достигнуто за счет ликвидации зависимости регионов от коммерческих кредитов: объем их от российских и иностранных финансовых организаций сократился более чем на четверть, или на 168,3 млрд рублей. Тем самым доля коммерческих кредитов регионов снизилась с 28,8 до 22,2%. Напомним, что доля кредитов банков в прошлом году как раз выросла с 24,5%, несмотря на призывы президента РФ Владимира Путина «занимать у казны», а не в банках, — до 636 млрд рублей. Всего же с 2010 года объем накопленных банковских кредитов увеличился пропорционально общему долгу в 2,5 раза.

Особенно интенсивно региональный долг начал расти в 2013—2014 годах, когда он ежегодно увеличивался на треть. Причин было несколько. Во-первых, с 2012 года субъекты РФ начали терять налог на прибыль. Во-вторых, на бюджеты стали давить «майские указы», в частности, предусматривавшие повышение зарплат в бюджетном секторе. В-третьих, центр планомерно урезал объемы финансовой помощи регионам, в процентах ВВП межбюджетные трансферты сократились. Доля трансфертов в 2012 году составляла более 20% от объема доходов регионов, в 2014-м — 18,8%, а в 2016-м упала практически до 16%.

В начале 2018 года стало известно, что условия выделения дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 годах придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн руб.). И если раньше в РФ было 25 недотационных регионов, то сейчас осталось всего 12. Последние, в том числе Татарстан, тоже вынуждены занимать из-за налоговой диспропорции, когда 70% собранных налогов уходит в федеральный центр, а субъектам остается лишь 30% (в развитых странах не менее 50% налогов остается в регионах).

Ушедшие в центр налоги превращаются в средства, которые вновь возвращаются в регион трансфертным путем: через различные субсидии, субвенции и федеральные кредиты — тут и начинается набор долгов. С прошлого года начала действовать программа реструктуризации накопленного долга, и власти предостерегли регионы от того, чтобы те не решили «через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой».

По итогам 2018 года на Мордовии висит внутренний долг в размере 56,2 млрд рублей, из них почти 20 млрд рублей — коммерческие кредиты. Фото stolica-s.su

Мордовия вновь нарастила госдолг, заняв с начала года у Москвы еще 2 млрд

Отдельно упомянем проблемные регионы как раз с высокой долей зависимости от банковских кредитов, в которых было введено внешнее управление Минфина РФ, в частности, Мордовию (ее долг в два раза превышает ее доходы), которую именно финансовые организации прекратили кредитовать из-за высоких рисков.

Проведенные прошлой осенью аукционы на предоставление региону 22 кредитных линий с общим лимитом более 4 млрд рублей с целью осуществления выплат по ранее полученным кредитам были объявлены несостоявшимися. В январе власти Мордовии решили выставить на торги свое предприятие «Тепличное», что, как считают наблюдатели, региону вряд ли поможет. По итогам 2018 года на Мордовии висит внутренний долг в размере 56,2 млрд рублей, из них почти 20 млрд рублей — коммерческие кредиты. За год, уже под внешним управлением, размер долга вырос на 12,5%.

Судя по всему, пока и в этом году Мордовия не смогла перекредитоваться у банков, что, в какой-то степени, пошло ей на пользу — объем банковских кредитов региона снизился к 1 апреля на 1,4 млрд рублей. В то же время необходимость на что-то жить привела к тому, что Минфин РФ выделил региону с начала года бюджетных кредитов еще на 2 млрд рублей. В результате Мордовия, находящаяся в списке территорий с наибольшей долговой нагрузкой (в нее входит и Татарстан), открывает другой список регионов, в которых эта нагрузка в l квартале этого года еще и выросла. Конкретно в республике — пока на 1%: было 56,2 млрд рублей долга, стало 56,8 млрд. А ведь год только начался.

Пермский край, взяв кредитов у банков в прошлом году на 10 млрд рублей, расплатился уже по всем

Главными ударниками по снижению банковских долгов стали 8 регионов, в которых за 3 месяца 2019 года объем коммерческих кредитов сократился на 10 и более миллиардов рублей. Среди них и два региона ПФО: Пермский край и Нижегородская область.

С Пермским краем ситуация интересная: среди регионов ПФО госдолг в прошлом году вырос только здесь, в Татарстане и Мордовии. Край увеличил госдолг именно за счет коммерческих кредитов, повысив долю последних до 54,2%: в 2016 году кредитов было набрано на 11 млрд рублей, в 2017 году объем их снизился до 9 млрд, в 2018-м составил 10 млрд. В l же квартале 2019 года власти Пермского края полностью расплатились по всем своим банковским кредитам, теперь в этой графе стоит ноль.

В l квартале 2019 года власти Пермского края полностью расплатились по всем своим банковским кредитам, теперь в этой графе стоит ноль. Фото properm.ru

Одновременно, впрочем, Пермский край вынужден был занять 5 млрд рублей у федерального бюджета (шестое место среди регионов по величине бюджетного займа по итогам квартала), в итоге доля бюджетных кредитов тут же выросла в 1,5 раза, составив 13,4 млрд рублей. Это теперь и есть совокупный госдолг региона. Таким образом, за 3 месяца властям Пермского края удалось снизить нагрузку почти на 18% и пойти на поводу федеральных властей, которые, как известно, призывают кредитоваться у них (делая «предложение, от которого сложно отказаться»): заметим, что в результате регионы становятся более зависимыми от федерального центра.

Нижегородская же область занимает шестое место по размеру госдолга — в 2018 году его объем составлял 75 млрд рублей (половина всех доходов региона). Главным образом это долги по гособлигациям, которые власти этой территории, как и Самарской области, полюбили размещать (тем самым меньше занимая у Минфина РФ): в прошлом году, снизив долг по бюджетным кредитам на 1 млрд рублей, область увеличила долг по ценным бумагам на 4 млрд, до 42,7 млрд рублей.

… как и Нижегородская область, расплатившаяся сразу по 12,2 млрд рублей банковских кредитов

Самарская и Нижегородская область вошли в топ-5 регионов, которые полюбили размещать облигации. Характерно, что подсев на «облигационную иглу», эти регионы меньше занимают у федерального центра. Так, если федеральный долг Самарской области снизился почти на 1 млрд рублей, то долг по ценным бумагам вырос на 2,7 млрд рублей, до 36,7 млрд. Но если самарцам пока можно не волноваться — доля госдолга к бюджету не превышает 34%, то госдолг Нижегородской области составляет уже почти половину всех доходов региона.

Оказалось, что и власти Нижегородской области «услышали», наконец, Москву и полностью избавились от банковских долгов к 1 апреля 2019 года, расплатившись по кредитам на 12,2 млрд рублей (для сравнения, в 2016 году объем кредитных долгов в области составлял 27 млрд рублей). Таким образом, за 3 месяца нового года регион сократил долговую нагрузку почти на 20% — теперь она составляет 62,8 млрд рублей, из которых 20 млрд приходится на долг перед федеральным бюджетом и 42,7 млрд — на гособлигации региона.

Чувашия присоединилась к шести регионам ПФО, у которых нет долгов перед банками

Кроме того, «убрали в ноль» банковские долги также в Чувашии, власти которой к 1 апреля 2019 года расплатились полностью по кредитам в 5,5 млрд рублей — госдолг при этом сократился чуть ли не наполовину, до 7,4 млрд рублей. В итоге Пермский край, Нижегородская область, Чувашия присоединились к регионам ПФО с нулевым банковским долгом, среди которых также Татарстан, Башкортостан, Оренбургская и Самарская области.

К слову, у Башкортостана ситуация к 1 апреля 2019 года осталась той же: 12,4 млрд рублей бюджетных кредитов и 3,8 млрд рублей долг по гособлигациям (РБ легче, так как дотаций в прошлом году она получила на 16,4 млрд рублей и в этом получит на 15,6 млрд). Статус-кво и у Оренбургской области: 24,4 млрд рублей госдолга, из которых 12,8 млрд рублей приходится на долг перед Москвой и 11,5 млрд — на госблигации.

Чувашия присоединились к регионам ПФО с нулевым банковским долгом. Фото pg21.ru

За l квартал число регионов РФ с нулевым банковским долгом выросло с 28 до 40

Лидерами по сокращению коммерческих долгов стали Краснодарский край (назанимавший, видимо, в том числе для Олимпиады-2014 — к 2016 году банковских кредитов было на 70 млрд рублей, бюджетных на 65 млрд) и Воронежская область. Последняя вошла в число регионов РФ с нулевым банковским долгом, расплатившись по коммерческим кредитам в этом году сразу на 15,3 млрд рублей, но заняв у федерального бюджета почти половину этого объема — 7,2 млрд рублей.

Власти Краснодарского края, пойдя навстречу Москве, избавились от трети банковских кредитов (14,5 млрд рублей), набрав госгарантий на 1,3 млрд рублей. Благодаря этому край перестал быть главным должником России, уступив лидерство Московской области (125,7 млрд рублей). Совокупный долг региона снизился за 3 месяца со 140 млрд до 124,3 млрд рублей.

Всего за 3 месяца 2019 года число регионов с нулевым банковским долгом выросло с 28 до 40. «Ослушались» Москвы и рискнули занять в банках только два региона — Ярославская область и Калмыкия. Правда, всего 1,7 млрд рублей совокупно.

…одновременно им пришлось набрать кредитов у федерального центра на 74,3 млрд рублей

При этом, если проанализировать статистику, выяснится, что 23 региона, которые в l квартале 2019 года снизили банковскую нагрузку (семь сократили ее до нуля), одновременно вынуждены были нарастить долг перед федеральным центром. Заметим, впрочем, что объем бюджетных кредитов вырос пока в этом году непропорционально снижению объема банковских: кредитов у Минфина РФ было набрано на 71,4 млрд рублей.

Лишь пять регионов снизили долг перед федеральным бюджетом — это Московская, Ростовская, Владимирская области, Адыгея и Саха (всего на 6,2 млрд рублей). В то время как те самые 23 региона, которые пошли на поводу Москвы и сократили долг перед банками совокупно на 94,2 млрд рублей, прокредитовались у федерального бюджета на 74,3 млрд.

Госдолг Кировской области и Удмуртии вырос только за счет бюджетных кредитов

Среди них и четыре региона ПФО. Помимо Пермского края и Мордовии, о которых мы писали выше, это Кировская область и Удмуртия.

От федерального центра Удмуртия зависит на 47,6%, от банков — на 36%, долг по госблигациям — 16,3%. Фото udmurt.ru

Кировская область смогла в l квартале снизить зависимость от банков на 1,5 млрд рублей, однако при этом набрала бюджетных кредитов на 3 млрд рублей. В результате ее госдолг вырос на 5,7%, составив к 1 апреля 2019 года 26,5 млрд рублей. Зато федеральные власти могут быть довольны: доля коммерческих кредитов у Кирова сократилась с 37 до 29,4%, а на 70,6% область теперь зависима от Москвы.

У Удмуртии ситуация еще хуже: зимой и в начале весны этого года она смогла расплатиться по банковским кредитам лишь на незначительную сумму в 200 млн рублей, зато за тот же период успела назанимать у Москвы 3,5 млрд рублей (9-е место среди регионов по величине бюджетного займа по итогам квартала). Совокупный долг в итоге вырос с 47 до 50,3 млрд рублей. От Кировской области Удмуртия отличается тем, что у республики есть еще и долг по госблигациям в 8,2 млрд рублей. В результате от федерального центра Удмуртия теперь зависит на 47,6% (в конце прошлого года доля бюджетных кредитов была 43,5%), от банков — на 36% (коммерческие кредиты — 18,15 млрд рублей), долг по госблигациям — 16,3%.

Перед посевной Ставрополье и Ростов умудрились снизить госдолг на 20 и 10% соответственно

Отдельно отметим хлебородные регионы РФ — Ростовскую область и Ставрополье, которых весной ждет сев, а на него нужны деньги.

Ставропольский край вошел в число регионов с нулевой банковской нагрузкой — выплатив к 1 апреля 2019 года долгов по кредитам на 11,3 млрд рублей и заняв у федерального бюджета 5 млрд рублей. В результате совокупный долг региона к началу сева сократился почти на 20%, составив 26,7 млрд рублей (теперь Ставрополье полностью зависимо от федерального бюджета).

Ростовская же область — лидер по экспорту пшеницы по итогам прошлого года — вообще чувствует себя, кажется, неплохо, хотя на ней висит примерно такой же госдолг (26,4 млрд рублей): к началу посевной регион снизил банковскую нагрузку, она составляет почти 14 млрд рублей, и сократил бюджетный долг почти на 3 млрд рублей, до 12,4 млрд. Таким образом, госдолг Ростова снизился почти на 10% всего за 3 месяца нового года.

Татарстан назанимал кредитов к Универсиаде и ЧМ-2018. Фото Максима Платонова

В Татарстане фактически статус-кво: к 1 апреля регион успел лишь снизить долг по госгарантиям на 750 млн

А что же Татарстан? Регион как занимал, так и занимает четвертое место по величине госдолга, уступая Московской области, Краснодарскому краю и Красноярскому краю. При этом ситуация у него схожа с Красноярским краем (оба региона назанимали кредитов к Универсиаде, а РТ еще и к ЧМ-2018), совокупный долг которого, в отличие от Татарстана, в l квартале 2019 года сократился на 1 млрд рублей (за счет выплаты по банковским кредитам на ту же сумму), или 1%: со 104 до 103 млрд рублей. Тогда как Татарстан за 3 месяца смог снизить долг по госгарантиям на 754,2 млн рублей, и совокупный долг снизился едва ли на 0,8%, составив 94,2 млрд рублей (к концу прошлого года составлял почти 95 млрд рублей).

Для сравнения, идущая в рейтинге должников пятой богатая Свердловская область за те же 3 месяца снизила госдолг на 6 млрд рублей, впрочем, только по банковским кредитам (которых у РТ как раз нет), объем которых и теперь больше бюджетных и составляет 26 млрд рублей (долги перед Москвой — 19,7 млрд).

Из 10 крупнейших регионов-должников России не снизился госдолг в этом году лишь в четырех, и три из этих регионов — в ПФО. Это Мордовия (долг вырос более чем на полмиллиарда рублей), Самарская область (ситуация не изменилась — 54,7 млрд) и Удмуртия (долг вырос на 3,3 млрд рублей, до 50,3 млрд).

У четырех богатейших регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга (а также Ленинградской области), ЯМАО и ХМАО ситуация за первые 3 месяца 2019 года не изменилась совсем. У столицы РФ размещено гособлигаций на 30 млрд рублей, у Питера — на 30,1 млрд рублей. Нефтяной ЯМАО также разместил облигаций на 13 млрд рублей, кроме этого, есть долг по госгарантиям — 3,7 млрд рублей. У ХМАО размещено облигаций на 14,4 млрд рублей.



Госдолг регионов РФ на 1 апреля 2019 года

Субъект Российской Федерации Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 апреля 2019 года,

тыс. руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2019 года,

тыс. руб. государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства Всего государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства Всего Московская область 37.500.000,00 71.230.072,00 16.980.117,22 0,00 0,00 125.710.189,22 37.500.000,00 71.230.072,00 20.080.155,22 0,00 0,00 128.810.227,22 Краснодарский край 20.000.000,00 31.000.000,00 59.703.121,45 13.609.598,46 0,00 124.312.719,91 20.000.000,00 45.550.000,00 59.703.121,45 14.915.975,53 0,00 140.169.096,98 Красноярский край 73.656.000,00 6.120.400,00 23.121.451,19 0,00 3.234,73 102.901.085,93 73.656.000,00 7.120.400,00 23.121.451,19 0,00 3.234,73 103.901.085,93 Республика Татарстан (Татарстан) 0,00 0,00 84.583.874,71 9.648.562,41 0,00 94.232.437,12 0,00 0,00 84.583.874,71 10.402.793,69 0,00 94.986.668,40 Свердловская область 20.000.000,00 25.970.000,00 19.722.839,85 1.100.000,00 0,00 66.792.839,85 20.000.000,00 31.970.000,00 19.722.839,85 1.100.000,00 0,00 72.792.839,85 Нижегородская область 42.700.000,00 0,00 19.957.026,21 200.735,86 0,00 62.857.762,07 42.700.000,00 12.219.963,75 19.957.026,21 209.872,86 0,00 75.086.862,82 Республика Мордовия 6.800.000,00 17.907.775,00 30.384.221,89 1.715.193,95 0,00 56.807.190,84 6.800.000,00 19.285.000,00 28.406.996,89 1.725.000,00 0,00 56.216.996,89 Хабаровский край 4.073.859,00 34.625.000,00 16.112.811,50 107.387,77 0,00 54.919.058,27 4.073.859,00 34.975.000,00 9.942.811,50 107.387,77 0,00 49.099.058,27 Самарская область 36.760.000,00 0,00 17.996.040,39 0,00 0,00 54.756.040,39 36.760.000,00 0,00 17.996.040,39 0,00 0,00 54.756.040,39 Удмуртская Республика 8.200.000,00 18.150.000,00 23.964.209,96 0,00 0,00 50.314.209,96 8.200.000,00 18.350.000,00 20.464.209,96 0,00 0,00 47.014.209,96 Республика Саха (Якутия) 24.125.000,00 7.905.057,00 6.326.289,86 11.835.710,04 0,00 50.192.056,89 24.675.000,00 7.905.057,00 6.375.619,86 11.679.763,32 0,00 50.635.440,18 Волгоградская область 13.250.000,00 14.500.000,00 22.343.241,46 0,00 0,00 50.093.241,46 13.250.000,00 15.500.000,00 22.343.241,46 0,00 0,00 51.093.241,46 Саратовская область 5.000.000,00 16.932.436,05 26.025.228,15 0,00 0,00 47.957.664,19 5.000.000,00 16.932.436,05 26.025.228,15 0,00 0,00 47.957.664,19 Ярославская область 18.900.000,00 5.105.584,00 14.618.410,04 0,00 0,00 38.623.994,04 18.900.000,00 3.655.584,00 14.618.410,04 0,00 0,00 37.173.994,04 Омская область 6.000.000,00 10.000.000,00 22.599.705,09 0,00 0,00 38.599.705,09 6.000.000,00 20.056.035,00 16.384.744,09 0,00 0,00 42.440.779,09 Новосибирская область 16.750.000,00 0,00 18.350.167,23 0,00 0,00 35.100.167,23 16.750.000,00 9.120.000,00 18.350.167,23 0,00 0,00 44.220.167,23 Кемеровская область 9.000.000,00 0,00 17.004.622,21 0,00 7.372.835,77 33.377.457,98 9.000.000,00 0,00 17.004.622,21 0,00 7.372.835,77 33.377.457,98 Белгородская область 11.075.000,00 4.194.260,00 9.492.751,34 5.982.355,51 0,00 30.744.366,85 12.600.000,00 4.656.760,00 9.492.751,34 6.270.555,51 0,00 33.020.066,85 Томская область 10.352.254,00 6.800.000,00 13.199.356,13 0,00 0,00 30.351.610,13 10.136.720,00 10.400.000,00 8.457.356,13 0,00 0,00 28.994.076,13 Санкт-Петербург 30.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.100.000,00 Москва 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Архангельская область 0,00 9.700.000,00 19.916.479,87 300.000,00 0,00 29.916.479,87 0,00 21.000.000,00 14.249.136,87 300.000,00 0,00 35.549.136,87 Смоленская область 0,00 8.400.000,00 20.408.805,58 0,00 0,00 28.808.805,58 0,00 11.900.000,00 17.408.805,58 0,00 0,00 29.308.805,58 Калужская область 0,00 0,00 28.377.998,30 326.000,00 0,00 28.703.998,30 0,00 0,00 28.377.998,30 366.000,00 0,00 28.743.998,30 Республика Коми 19.605.000,00 0,00 8.697.346,97 94.212,87 0,00 28.396.559,84 21.105.000,00 0,00 7.197.346,97 100.600,42 0,00 28.402.947,39 Амурская область 0,00 8.142.559,10 19.461.320,31 0,00 0,00 27.603.879,41 0,00 9.542.559,10 17.861.320,31 0,00 0,00 27.403.879,41 Забайкальский край 0,00 13.317.200,40 14.042.900,81 194.500,00 0,00 27.554.601,21 0,00 13.317.200,40 14.042.900,81 194.500,00 0,00 27.554.601,21 Ставропольский край 5.800.000,00 0,00 20.900.884,09 0,00 0,00 26.700.884,09 5.800.000,00 11.250.000,00 15.900.884,09 0,00 0,00 32.950.884,09 Кировская область 1,00 7.811.716,25 18.755.724,44 0,00 0,00 26.567.441,69 1,00 9.311.716,25 15.755.724,44 65.494,71 0,00 25.132.936,40 Ростовская область 0,00 13.949.245,80 12.403.738,81 0,00 0,00 26.352.984,61 0,00 13.949.245,80 15.211.984,21 0,00 0,00 29.161.230,01 Ульяновская область 5.000.000,00 10.058.600,00 10.161.929,25 175.338,61 0,00 25.395.867,85 5.000.000,00 10.058.600,00 9.661.929,25 219.413,52 0,00 24.939.942,77 Оренбургская область 11.519.690,10 0,00 12.885.473,29 0,00 0,00 24.405.163,39 11.519.690,10 0,00 12.885.473,29 31.962,20 0,00 24.437.125,59 Воронежская область 2.906.500,00 0,00 19.984.956,05 0,00 0,00 22.891.456,05 2.906.500,00 15.280.930,40 12.802.553,90 0,00 0,00 30.989.984,30 Рязанская область 0,00 9.064.000,00 13.354.410,76 0,00 0,00 22.418.410,76 0,00 9.464.000,00 13.354.410,76 0,00 0,00 22.818.410,76 Мурманская область 0,00 8.200.000,00 13.659.700,92 500.000,00 0,00 22.359.700,92 0,00 9.700.000,00 9.059.700,92 0,00 0,00 18.759.700,92 Республика Хакасия 7.564.030,80 0,00 13.882.423,41 0,00 0,00 21.446.454,21 7.964.030,80 0,00 13.882.423,41 0,00 0,00 21.846.454,21 Костромская область 0,00 8.450.000,00 11.859.719,63 0,00 0,00 20.309.719,63 0,00 8.600.000,00 11.859.719,63 0,00 0,00 20.459.719,63 Пензенская область 0,00 10.703.188,69 9.489.355,90 15.158,28 0,00 20.207.702,87 0,00 10.703.188,69 9.489.355,90 16.419,21 0,00 20.208.963,80 Вологодская область 0,00 3.111.293,10 16.445.046,52 113.685,00 0,00 19.670.024,62 0,00 4.111.293,10 16.445.046,52 115.809,44 0,00 20.672.149,06 Астраханская область 0,00 4.800.000,00 14.456.551,85 0,00 0,00 19.256.551,85 0,00 7.748.000,00 14.456.551,85 0,00 0,00 22.204.551,85 Калининградская область 2.706.800,00 0,00 12.981.700,90 2.380.308,02 0,00 18.068.808,92 2.706.800,00 6.000.000,00 10.981.700,90 2.461.074,06 0,00 22.149.574,96 Тульская область 1.500.000,00 7.200.000,00 9.240.076,20 0,00 0,00 17.940.076,20 1.500.000,00 7.200.000,00 9.240.076,20 0,00 0,00 17.940.076,20 Орловская область 5.000.000,00 5.506.115,66 7.422.449,98 0,00 0,00 17.928.565,64 5.000.000,00 7.312.592,76 5.822.449,98 0,00 0,00 18.135.042,74 Челябинская область 0,00 0,00 9.254.630,43 7.747.378,34 0,00 17.002.008,77 0,00 0,00 9.254.630,43 7.360.040,81 0,00 16.614.671,24 Ямало-Ненецкий автономный округ 12.971.552,00 0,00 0,00 3.759.386,00 0,00 16.730.938,00 12.979.051,00 0,00 0,00 3.862.423,00 0,00 16.841.474,00 Республика Карелия 2.300.100,00 5.140.000,00 8.821.685,33 361.426,37 0,00 16.623.211,70 2.500.100,00 9.040.000,00 8.821.685,33 361.426,37 0,00 20.723.211,70 Курганская область 0,00 11.229.351,39 5.357.545,45 0,00 0,00 16.586.896,84 0,00 11.229.351,39 5.357.545,45 0,00 0,00 16.586.896,84 Тамбовская область 8.100.000,00 4.445.935,50 3.964.699,47 0,00 0,00 16.510.634,97 8.100.000,00 5.151.151,40 3.964.699,47 0,00 0,00 17.215.850,87 Республика Башкортостан 3.800.000,00 0,00 12.434.884,67 0,00 0,00 16.234.884,67 3.800.000,00 0,00 12.434.884,67 0,00 0,00 16.234.884,67 Псковская область 0,00 10.333.824,00 5.713.797,50 0,00 0,00 16.047.621,50 0,00 11.733.824,00 4.235.272,50 348.823,10 0,00 16.317.919,60 Новгородская область 0,00 5.224.195,60 10.397.171,00 0,00 0,00 15.621.366,60 0,00 5.224.195,60 10.397.171,00 0,00 0,00 15.621.366,60 Магаданская область 1.000.000,00 6.756.133,80 6.693.982,85 0,00 0,00 14.450.116,65 1.000.000,00 8.226.017,15 5.023.982,85 0,00 0,00 14.250.000,00 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Ивановская область 0,00 5.537.173,64 8.332.091,68 440.033,69 0,00 14.309.299,02 0,00 7.037.173,64 8.332.091,68 440.033,69 0,00 15.809.299,02 Тверская область 0,50 0,00 14.197.417,88 0,00 0,00 14.197.418,38 0,50 10.413.582,60 14.197.417,88 0,00 0,00 24.611.000,98 Республика Марий Эл 2.000.000,00 5.181.180,05 6.652.657,64 0,00 0,00 13.833.837,69 2.000.000,00 5.181.180,05 6.102.657,64 0,00 0,00 13.283.837,69 Пермский край 0,00 0,00 13.430.870,54 0,00 0,00 13.430.870,54 0,00 10.000.000,00 8.441.078,54 0,00 0,00 18.441.078,54 Липецкая область 5.850.000,00 500.000,00 6.437.093,15 197.436,00 0,00 12.984.529,15 5.850.000,00 2.500.000,00 6.437.093,15 200.000,00 0,00 14.987.093,15 Иркутская область 5.000.000,00 0,00 7.281.417,01 0,00 0,00 12.281.417,01 5.000.000,00 0,00 7.281.417,01 0,00 0,00 12.281.417,01 Чукотский автономный округ 0,00 0,00 8.865.972,85 1.848.460,00 0,00 10.714.432,85 0,00 0,00 8.865.972,85 1.534.600,00 0,00 10.400.572,85 Курская область 1.300.000,00 0,00 8.560.383,89 0,00 0,00 9.860.383,89 1.300.000,00 2.700.000,00 5.260.383,89 0,00 0,00 9.260.383,89 Республика Дагестан 0,00 0,00 9.278.940,15 517.396,00 0,00 9.796.336,15 0,00 0,00 9.278.940,15 517.396,00 0,00 9.796.336,15 Республика Бурятия 0,00 5.153.342,20 4.344.964,56 0,00 0,00 9.498.306,76 0,00 9.554.024,20 2.444.282,56 0,00 0,00 11.998.306,76 Кабардино-Балкарская Республика 0,00 2.239.000,00 6.882.895,42 368.783,90 0,00 9.490.679,32 0,00 5.264.835,56 4.691.660,22 368.783,90 0,00 10.325.279,68 Республика Северная Осетия — Алания 0,00 0,00 9.051.679,86 12.941,30 0,00 9.064.621,15 0,00 1.400.000,00 7.651.679,86 17.255,06 0,00 9.068.934,92 Брянская область 0,00 901.104,60 7.295.452,24 0,00 0,00 8.196.556,85 0,00 3.001.104,60 7.295.452,24 0,00 0,00 10.296.556,85 Чувашская Республика — Чувашия 0,00 0,00 7.309.645,39 95.800,00 0,00 7.405.445,39 0,00 5.500.000,00 7.309.645,39 100.000,00 0,00 12.909.645,39 Карачаево-Черкесская Республика 1.748.300,00 7.447,80 3.684.214,97 0,00 76.632,31 5.516.595,09 1.748.300,00 372.447,80 3.134.214,97 0,00 76.632,31 5.331.595,09 Еврейская автономная область 0,00 2.132.071,43 3.370.290,20 0,00 0,00 5.502.361,63 0,00 2.486.885,71 2.770.290,20 0,00 0,00 5.257.175,91 Приморский край 0,00 0,00 3.603.305,85 1.600.000,00 0,00 5.203.305,85 0,00 0,00 3.603.305,85 1.600.000,00 0,00 5.203.305,85 Чеченская Республика 0,00 0,00 3.979.058,79 700.000,00 0,00 4.679.058,79 0,00 0,00 3.979.058,79 700.000,00 0,00 4.679.058,79 Республика Калмыкия 0,00 2.267.000,00 2.348.501,89 0,00 0,00 4.615.501,89 0,00 2.008.500,00 1.948.501,89 0,00 0,00 3.957.001,89 Камчатский край 1.000.000,00 0,00 3.048.586,98 0,00 0,00 4.048.586,98 1.000.000,00 0,00 3.048.586,98 0,00 0,00 4.048.586,98 Владимирская область 0,00 0,00 3.891.886,97 0,00 0,00 3.891.886,97 0,00 0,00 4.026.898,87 0,00 0,00 4.026.898,87 Республика Крым 0,00 0,00 3.643.190,00 0,00 0,00 3.643.190,00 0,00 0,00 3.643.190,00 0,00 0,00 3.643.190,00 Республика Адыгея (Адыгея) 0,00 1.800.000,00 1.796.642,85 0,00 0,00 3.596.642,85 0,00 1.800.000,00 1.875.112,99 0,00 0,00 3.675.112,99 Тюменская область 0,00 0,00 321.322,42 3.240.983,05 0,00 3.562.305,47 0,00 0,00 321.322,42 3.254.900,93 0,00 3.576.223,35 Ленинградская область 82.500,00 0,00 2.822.257,44 154.480,65 0,00 3.059.238,09 82.500,00 0,00 2.822.257,44 551.850,59 0,00 3.456.608,04 Республика Ингушетия 0,00 0,00 2.458.773,95 0,00 0,00 2.458.773,95 0,00 0,00 2.138.773,95 0,00 0,00 2.138.773,95 Ненецкий автономный округ 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Алтайский край 0,00 0,00 1.929.418,90 4.724,42 0,00 1.934.143,32 0,00 0,00 1.929.418,90 4.724,42 0,00 1.934.143,32 Республика Алтай 0,00 0,00 1.372.580,81 0,00 0,00 1.372.580,81 0,00 137.052,00 1.372.580,81 0,00 0,00 1.509.632,81 Республика Тыва 0,00 0,00 1.305.653,40 0,00 0,00 1.305.653,40 0,00 678.216,04 1.305.653,40 0,00 0,00 1.983.869,44 Севастополь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сахалинская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого 547.396.587,40 467.702.263,06 1.011.410.044,08 69.347.976,48 7.452.702,82 2.103.309.573,84 551.363.552,40 636.015.176,04 939.976.974,16 71.504.880,11 7.452.702,82 2.206.313.285,54