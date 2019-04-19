«Хлебная распродажа»: как Россия стала лидером по пшеничному экспорту, а в США начали разоряться фермеры

Почему российские власти ограничили вывоз пшеницы

В прошлом году Россия второй раз за последнее время стала мировым лидером по экспорту пшеницы, что привело к разорению ряда американских ферм: российское зерно выгодно отличалось по качеству и особенно по цене (благодаря дешевому рублю). Однако из-за меньшего урожая прошлым летом и ограничений Минсельхоза, вызванных опасениями, что экспортеры вывезут за рубеж слишком много пшеницы и это приведет к росту цен на хлеб, в 2019 году о рекордных поставках на мировой рынок придется забыть. Аналитическая служба «Реального времени», изучив хлебный рынок, выяснила, что бывший ростовский торговец с рынка вывел свою область в лидеры по экспорту пшеницы, Саратов с Оренбургом за 4 года стали успешными пшеничными экспортерами, но Татарстан в их числе нет, а Европа покупать нашу «царицу полей» не желает.

Как Россия стала лидером по пшеничному экспорту, а в США начали разоряться фермеры

Экспорт пшеницы из России остается основной статьей российского зернового экспорта, да и экспорта товаров вообще. По итогам 2018 года РФ заняла первое место в мире по экспорту зерна (последний раз такое случилось в 2016 году), обогнав своего главного конкурента — США. Статистический учет экспорта пшеницы ведется, впрочем, не по календарным годам (январь — декабрь), а по так называемым сельскохозяйственным — скажем, последний сельхозгод начался в июле 2017 года и завершился в июне 2018-го. В настоящий момент идет к завершению сельскохозяйственный 2018—2019 год.

В прошлом сельскохозяйственном году Россия собрала рекордный урожай — 135,4 млн тонн зерна. С января же по декабрь 2018 года (обычного) было экспортировано в итоге почти 44 млн тонн пшеницы. Хотя в ряде СМИ появились сразу утверждения, что «по сравнению с предшествующим годом зарубежные поставки выросли в два раза», в действительности они увеличились на 33%, что, впрочем, тоже впечатляет.

На этом фоне американская деловая пресса в прошлом году стала писать о разорении местных компаний, что связано даже не столько с урожаем в России и наращиванием экспортных поставок российских регионов, сколько с продолжающейся торговой войной США с Китаем и прочими странами, а также с введением пошлин (китайцы ввели 25-процентную пошлину на американскую пшеницу).

Экспорт пшеницы из России остается основной статьей российского зернового экспорта. Фото Романа Хасаева

Но из-за меньшего урожая прошлым летом Россия будет вынуждена снизить экспортные поставки

Американцам и другим конкурентам остается надеяться на меньший российский урожай зерновых 2018 года. Ожидалось, что он составит 105 млн тонн, что почти на треть меньше, чем годом ранее, но собрали в итоге чуть больше — 113 млн тонн. В результате к декабрю 2018 года объем запасов зерна в России оценивался в 42,4 млн тонн, что было на 19,4% меньше, чем в 2017 году.

Несмотря на это, с начала 2018—2019 сельхозгода (стартовавшего, напомним, в июле) и по 27 декабря 2018 года Россия увеличила экспорт зерна на 5,1% (с 26,9 млн тонн до 28,2 млн тонн). Еще большую динамику показала пшеница, экспорт которой вырос на 13,7%, до 23,8 млн тонн. Тем не менее в силу меньшего урожая отметка в 40 млн тонн (между прочим, рекордная по мировым меркам) в этом году вряд ли будет преодолена.

В 2017 году тоже был поставлен рекорд, когда Россия экспортировала 33 млн тонн пшеницы — за последние 25 лет более значительными достижения были у США в 1993 году (35,7 млн тонн) и в 2013 году (33,1 млн тонн).

Экспорт пшеницы из России (по объему), 2018 год

Субъект РФ (экспортер) 2018 2018 2017 2017 2016 вес, кг вес, % 43.965.628.760,3 вес, % 43.965.628.760,3 вес, % ВСЕГО 43.965.628.760,3 100,00% 33.025.972.027,0 25.327.883.704,4 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 17.723.177.904,0 40,31% 11.844.108.222,0 35,86% 8.522.322.123,0 ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 9.606.715.857,6 21,85% 8.920.899.789,4 27,01% 6.937.782.011,4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 8.708.089.310,0 19,81% 6.184.042.856,0 18,72% 5.518.075.472,0 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.592.691.345,0 3,62% 1.241.024.546,0 3,76% 642.733.053,0 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1.131.142.855,2 2,57% 1.306.222.581,0 3,96% 774.165.019,0 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.090.385.412,0 2,48% 768.420.477,0 2,33% 694.117.461,0 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 441.233.166,9 1,00% 707.638.757,0 2,14% 672.386.580,0

В пользу России сыграли дешевый рубль и высокое качество пшеницы — пятая часть мирового рынка теперь за нашим зерном

Россия завоевала в 2018 году и рекордную для себя долю мирового рынка по продаже пшеницы: с 2002 по 2015 год она варьировалась в диапазоне 6,6—6,8% (лучшее достижение было в 2007 году), но в 2018-м она составила уже 23%. Впрочем, из-за меньшего урожая и снижения экспорта в этом году, считают эксперты, доля РФ снизится до 19%.

Одновременно российские экспортеры улучшили качество продаваемой пшеницы. Основную долю экспортируемого зерна в последние годы составляет пшеница 3-го класса (26% в 2016 году и 12% в 2017 году) и пшеница 4-го класса (73% в 2016 году и 84% в 2017 году). Пшеницу невысокого качества поставляют в страны с низкими требованиями, например, в Бангладеш. По данным аналитической службы «Реального времени» эта страна занимает 6-е место по объему импорта российской пшеницы в 2018 году (туда было экспортировано 1,8 млн тонн зерна).

Пшеницу качеством повыше, но все равно 4-го класса, поставляют в Египет (в 2018 году страна стала лидером по импорту российского зерна, закупив его в объеме 9,5 млн тонн). Но, как уверяют российские производители, наша пшеница 4-го класса превосходит аналогичный товар из других стран. Отдельным конкурентным преимуществом стала цена, когда рубль обрушился к доллару в 2014 году, в результате чего Россия на том же египетском рынке потеснила Францию и Румынию (последняя тоже закупает у нас пшеницу). Но в прошлом году российские экспортеры довольно серьезно как раз с качеством зерна и «подставились» (об этом см. ниже).

Как ростовский торговец с рынка вывел область в лидеры по экспорту пшеницы, обогнав Кубань

Всего за 4 года Россия нарастила экспорт пшеницы в два раза (в 2014 году экспорт составлял всего 22 млн тонн зерна), чему не помешало снижение поставок за рубеж в кризисном 2015 году на 4%, до 21,2 млн тонн зерна.

При этом остающаяся главным регионом-экспортером третий год подряд Ростовская область увеличила за те же 4 года экспорт пшеницы почти в четыре раза: с 4,5 млн тонн до 17,7 млн тонн ($3,4 млрд), что составило уже 40,3% всего пшеничного российского экспорта. В прошлом году экспорт ростовской пшеницы вырос в 1,5 раза. Связано это с прорывом местной компании «Риф», ставшей в последние годы крупнейшим российским экспортером пшеницы.

За компанией стоит бизнесмен, бывший торговец с рынка Петр Ходыкин, фигура до недавнего времени таинственная (за ней многие видели административный ресурс). Только пару лет назад Ходыкин дал большое интервью профильному изданию, в котором рассказал, в частности, что основными его покупателями являются Турция, Египет и Юго-Восточная Азия.

Петр Ходыкин рассказал, что основными его покупателями являются Турция, Египет и Юго-Восточная Азия. Фото agroinvestor.ru

Сегодня «Риф» занимается внутренними и зарубежными торговыми операциями с пшеницей, кукурузой, ячменем, бобовыми и масличными. Через «Промэкспедицию» Ходыкин владеет также крупнейшим (105 тыс. тонн/год) российским терминалом перевалки зерновых по малой воде, расположенном в Азове. На этом фоне интересна прошедшая в марте информация о том, что экспорт пшеницы через кубанские порты упал в этом году на 26% — Азов же находится в Ростовской области на берегу рек Дона и Азовки и фактически по экспорту пшеницы является основным конкурентом краснодарским портам и экспортерам.

На три региона, включая Москву, приходится 82% всего пшеничного экспорта РФ

И действительно, когда-то лидировавший Краснодарский край, «житница страны» (в 2014 году экспорт края составлял 5,7 млн тонн, а ростовский – 4,5 млн тонн), очень сильно пострадал в кризисный 2015 год. Несмотря на рекордный урожай пшеницы (почти 10 млн тонн), экспорт рухнул на 40%, до 3,5 млн тонн. Ростов же нарастил его тогда в 1,45 раза, до 6,6 млн тонн, опередив даже Москву, город, где любят регистрироваться экспортеры пшеницы, владеющие зерновыми полями на Кубани или в Ростовской области. По этой причине не представляется возможным точно разделить, чье зерно продают московские экспортеры.

Наряду с Москвой в число городов и регионов, не выращивающих пшеницу, но занимающих первые строчки по объему экспорта, можно отнести Санкт-Петербург и Калининградскую область. Последних стоит называть скорее даже реэкспортерами — часть продавцов, учитывая близость к границе, могут заниматься просто перепродажей российского зерна.

Так или иначе, экспортная доля Кубани в 2015 году сократилась с 26,2% (у Ростова тогда составляла 20,7%) до 16,5%, и лишь в последние два года краснодарским продавцам удалось увеличить ее до 19,8%. Объем кубанского экспорта пшеницы с 2014 года вырос в полтора раза. Но в то же время и ростовский «Риф» не дремал, за 4 года почти вдвое нарастив долю на рынке — с 20,7 до 40%.

Из-за ростовского успеха «съежилась» доля московских экспортеров — с 37 до 21,8%. И действительно, с 2014 года Москва по экспорту пшеницы увеличила объемы лишь на 17,4%, а в прошлом году его объем вырос всего на 7,7%. Для сравнения, Ростов нарастил продажи, напомним, в полтора раза, Кубань — на 40,8%. В итоге в 2018 году Москва продала за рубеж 9,6 млн тонн ($1,8 млрд), лишь на 1 млн тонн зерна больше, чем Краснодарский край. Но в долларах кубанская пшеница дороже — экспортировано было 1,7 млн тонн на $1,7 млрд.

На три главных региона-экспортера приходится, таким образом, 82% всего экспорта российской пшеницы. Или 7 млрд рублей из всего российского экспорта в 2018 году ($8,4 млрд).

Экспорт пшеницы из России (по стоимости), 2018 год

Субъект РФ (экспортер) 2018 2018 2017 2017 2016 стоимость, $ стоимость, % стоимость, $ стоимость, % стоимость, $ стоимость, % ВСЕГО 8.432.493.292,4 100,00% 5.791.012.571,3 4.215.980.495,6 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3.423.637.745,4 40,60% 2.029.873.384,6 35,05% 1.350.558.965,8 ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1.812.824.146,5 21,50% 1.613.357.466,5 27,86% 1.188.493.324,8 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1.738.062.639,3 20,61% 1.094.321.628,8 18,90% 927.696.723,0 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 312.425.355,3 3,71% 222.150.885,0 3,84% 107.340.662,1 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 217.945.118,4 2,58% 241.160.901,4 4,16% 138.237.095,0 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 197.684.039,5 2,34% 134.175.893,0 2,32% 117.321.363,0 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 79.117.396,5 0,94% 123.367.751,2 2,13% 113.058.004,0

Почему ширина полей Ставрополья не сказывается на объемах экспорта пшеницы из этого региона

В пятерку основных экспортеров входят также Воронежская область и Санкт-Петербург. Воронеж за 4 года увеличил экспорт пшеницы почти в три раза — с 547,3 тыс. тонн до 1,6 млн тонн (пшеница худшего качества, в стоимостном выражении продано было на $312,4 млн) и смог отвоевать две строчки, переместившись с шестого на четвертое место. Доля региона в экспорте выросла с 2,5 до 3,6%.

В то же время Питер стал даже после «закрытия окна в Европу» еще более привлекательным для продавцов, его доля увеличилась к 2017 году с 3,3 до почти 4%, тогда объем пшеницы, проданной питерскими компаниями за рубеж составил 1,3 млн тонн. Но в 2018 году продажи здесь упали на 14%, до 1,1 млн тонн ($218 млн). Вряд ли это связано с какими-либо европейскими санкциями, потому что реэкспортеры Калининградской области увеличили в прошлом году продажи (преимущественно, очевидно, в Латвию, Литву и Германию) в полтора раза, до 1 млн тонн пшеницы (доля выросла до 2,5%, $197,6 млн). Таким образом, за 4 года объем калининградского экспорта увеличился в 2,3 раза.

На этом фоне особенно любопытным выглядит снижение доли пшеничного экспорта у Ставрополья (с 3,8% в 2014 году до 1% в 2018 году) из-за падения объемов проданного за рубеж зерна в два раза: с 846,5 тыс. тонн до 441,2 тыс. (всего $79,1 млн). Что для одного из крупнейших производителей зерна в РФ по меньшей мере странно, тем более что власти края регулярно рапортуют о росте экспорта зерна (не уточняя, впрочем, какого). В 2018 году он приблизился, например, к 5 млн тонн, и, очевидно, пшеница там составляла небольшую долю.

Объяснить это может и «перетеканием» компаний-экспортеров в соседние Краснодарский край и Ростовскую область. Так, в Минсельхозе Ставропольского края, говоря о внутрироссийских перевозках всего зерна с последующим экспортом, заявляют об объеме почти в 3 миллиона тонн, отгруженном в порты как раз Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей и в Дагестан.

Как Саратов с Оренбургом за 4 года стали успешными пшеничными экспортерами — а Татарстан нет

Собственно, все вышеперечисленные регионы покрывают более 90% всего российского экспорта, остальные поставляют за рубеж совсем уж «крохи». В ПФО наибольшие объемы у Саратовской и Оренбургской областей: 270 тыс. тонн и 227,7 тыс. тонн соответственно (на двоих это, впрочем, чуть более 1% рынка). Но стоит отметить, что раньше эти поставки вообще были практически незаметны в общем объеме: за 4 года экспорт саратовской пшеницы вырос в 4,3 раза (в 2014 году было экспортировано всего 62 тыс. тонн), а оренбургской — в рекордные девять раз (!) с 25 тыс. тонн.

Татарстан в 2014 и в 2016 году вообще пшеницу не экспортировал, а в 2017—2018 гг. его доля не превышала 0,08% всего российского экспорта: в прошлом году за рубеж было продано 36,5 тыс. тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее (12,8 тыс. тонн).

Рост цен на мировых рынках возместил потери, вызванные девальвацией российской валюты

Если говорить об экспортных поставках российской пшеницы в стоимостном выражении, то, конечно, они частично отличаются (в том числе и в зависимости от качества экспортируемой пшеницы, см. выше). К примеру, если в 2015 году продажи пшеницы за рубеж упали всего на 4%, то в стоимостном выражении выручка экспортеров рухнула почти на 30% — с $5,4 млрд до $3,9 млрд, что объясняется обвалом российской валюты относительно американского доллара. В результате рост экспорта российского зерна в стоимостном выражении за 4 года составил не 200% (как по объему), а лишь 155,8%.

Российским производителям в последнее время, однако, помогло не только наращивание экспорта, но и удачная ценовая конъюнктура на мировых рынках. В декабре 2018 года экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $4, до $238 за тонну, что стало самым высоким показателем с декабря 2014 года. Еще в октябре того же года пшеница стоила $229 за тонну. Это, конечно, пока не идет ни в какое сравнение с удачными для российского экспорта 2007 и 2012 годами, когда цена на пшеницу поднялась до $250 за тонну, а затем и до $270, рухнув к 2016 году почти до $150, после чего снова поползла вверх.

Российским производителям помогло не только наращивание экспорта, но и удачная ценовая конъюнктура на мировых рынках. Фото talks.su

Хорошо экспорту — плохо российскому покупателю: почему Минсельхоз решил ограничить вывоз зерна

Одновременно это могло бы сильно ударить по экспорту зерна — дорогая российская пшеница перестает быть конкурентоспособной на мировых рынках. Производителям, или скорее продавцам, остается надеяться на обратный тренд, тем более что в феврале стало известно о прекращении роста экспортных цен на пшеницу на отметке в $249,5 за тонну: отмечалось, что «при таких котировках спроса на зерно из России нет, а снижать цены экспортеры не могут из-за высокой стоимости пшеницы на внутреннем рынке».

Заметим также, что высокая экспортная цена прямо отражалась на цене пшеницы (а значит, мухи и хлеба) на внутреннем российском рынке почти во всех регионах страны в 2018 году. Погоня экспортеров за большим кушем на зарубежных рынках делала продажи на внутреннем рынке невыгодными. Это привело и к росту цен в самих регионах РФ (в т. ч. по банальным рыночным законам: уменьшение объемов российской пшеницы, оставшейся в зернохранилищах РФ, то есть предложения на рынке заставляли цены на нее ползти вверх).

Как Вьетнам, став третьим по величине импортером российской пшеницы, нашел в ней «вредителя»

Главным интересом России на мировом рынке пшеницы сами продавцы и эксперты называют сегодня не Китай, а Юго-Восточную Азию, в частности, рынки Индии, Шри-Ланки, Филиппин и особенно Индонезии (претендент на звание главного покупателя зерна на мировом рынке). Сразу заметим, с Индией пока ничего не выходит: если в 2016—2017 годах туда было поставлено 51 тыс. и 383,2 тыс. российской пшеницы соответственно, то в 2018-м эта страна вообще никакой пшеницы у нас не купила. Впрочем, осенью прошлого года Минсельхоз РФ объявил о том, что Россия и Индия ведут переговоры и подготовительную работу для увеличения экспорта зерна и животноводческой продукции на субконтинент.

По данным российской таможни, в 2017 году на долю Индонезии приходилось 3,6% российского экспорта пшеницы, или 1,18 млн тонн. В лидерах были Египет (7,8 млн тонн — 23,7%), Турция (3,4 млн тонн — 10,4% всего экспорта) и Бангладеш (2 млн тонн — 5,8%). Следом шли Судан, Йемен, Нигерия, Азербайджан. В 2018 году Индонезия купила уже 1,3 млн тонн российской пшеницы, переместившись на седьмое место.

Интересно, что Вьетнам в 2,6 раза нарастил поставки российского зерна, заняв сразу третье место (закупив 2,4 млн тонн на $459,2 млн), и он же осенью прошлого года пригрозил полностью отказаться от импорта пшеницы из РФ из-за обнаружения в партиях российской пшеницы карантинного для этой страны объекта — бодяка полевого. Помимо Вьетнама, претензии к качеству и безопасности зерна российские производители и продавцы пшеницы получили от Индонезии, Вьетнама и африканских стран.

С начала 2019 года экспортеры стали жаловаться на усиление санитарного контроля со стороны российских ведомств: так, по их словам, сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно, пригрозив вообще ограничить экспорт по санитарным соображениям.

Страны-импортеры зерна из России (по объему), 2018 год

Страна-импортер (покупатель) 2018 2017 2016 2015 2014 вес, кг вес, кг вес, кг вес, кг вес, кг ВСЕГО 43.965.628.760,3 33.025.972.027,0 25.327.883.704,4 21.230.731.239,1 22.083.955.827,6 ЕГИПЕТ 9.576.780.525,0 7.835.347.744,0 5.823.786.017,0 4.533.808.448,0 4.057.023.517,0 ТУРЦИЯ 4.974.082.615,0 3.448.573.091,0 2.648.056.778,0 3.117.788.794,0 4.402.828.362,0 ВЬЕТНАМ 2.489.995.098,0 945.846.384,0 66.000.000,0 0,0 13.807.076,0 СУДАН 2.149.573.658,0 1.454.593.558,0 860.082.922,0 336.122.745,0 867.301.565,0 НИГЕРИЯ 1.975.420.089,0 1.386.391.337,0 1.412.520.455,0 865.867.528,0 710.425.699,0 БАНГЛАДЕШ 1.862.358.193,0 1.923.411.107,0 1.859.836.023,0 891.726.727,0 195.035.022,0 ИНДОНЕЗИЯ 1.374.672.982,0 1.184.058.866,0 174.505.746,0 233.100.000,0 228.127.300,0

Все больше покупают у нас пшеницу Филиппины, Латвия, Индонезия и Мексика

В Индонезии стали закупать пока на 16% больше (1,3 млн тонн на 258,8 млн), за 4 года импорт нашей пшеницы вырос там в шесть раз. Зато другой перспективный рынок — Филиппины — нарастил покупки российской пшеницы в 2018 году почти в семь раз: со 155,6 тыс. тонн до 1 млн тонн ($192,8 млн). Отметим также, что еще в 2015 году наша пшеница в эту страну не поставлялась вообще, а в 2014-м и 2016-м поставки были небольшими (51,7 тыс. и 16,5 тыс. тонн), резкий рост импорта произошел в последние 2 года. С 2014 года поставки на Филиппины выросли в 10 раз. Аналогичная ситуация с Вьетнамом (ноль продаж в 2015 году и небольшие продажи в 2014 и 2016 годах): за 4 года импорт российской пшеницы там вырос в 18 раз.

В два раза за 4 года увеличили импорт российской пшеницы в Латвии (несмотря на известные геополитические «заморозки» между двумя странами): с 545,9 тыс. до 1,2 млн тонн ($221 млн), почти в три раза нарастила импорт Мексика — с 366,3 тыс. до почти 1 млн тонн ($185,7 млн). Любопытно, что, как мы уже писали выше, в Бангладеш до последнего времени поставляли пшеницу невысокого качества из-за низких требований к ней в самой стране, но, похоже, там передумали, возможно, из-за несчастного бодяка полевого. И поставки в эту страну сократились на 3,2%, до 1,8 млн тонн. Хотя страна эта остается в топ-10 крупнейших импортеров российской пшеницы: с 2014 по 2018 год импорт российской пшеницы в Бангладеш вырос в 9,5 раза.

Европа покупать российскую пшеницу не желает

Впрочем, половина всей российской пшеницы в 2018 году была продана пяти странам. Египет сохранил лидерство, нарастив импорт на 22%, до 9,5 млн тонн ($1,8 млрд), второе место сохранила за собой Турция, купив почти 5 млн тонн на $926,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров входят также Судан (2,2 млн тонн на $417,3 млн) и Нигерия (1,9 млн тонн на $403,6 млн).

Западная Европа, если не считать балтийскую тройку, вследствие санкций закупает совсем незначительные объемы. Большая часть приходится на Грецию (310,2 тыс. тонн), Испанию (176,4 тыс.), Румынию (156,2 тыс.) и Швейцарию (153 тыс.), что несравнимо с поставками в африканские, азиатские страны и страны Ближнего Востока. Израиль в прошлом году купил, например, 760,2 тыс. тонн российской пшеницы. И вообще за 4 года нарастил импорт нашего зерна в полтора раза.

Страны-импортеры зерна из России (по стоимости), 2018 год

Страна-импортер (покупатель) 2018 2017 2016 2015 2014 стоимость, $ стоимость, $ стоимость, $ стоимость, $ стоимость, $ ВСЕГО 8.432.493.292,4 5.791.012.571,3 4.215.980.495,6 3.947.712.885,7 5.410.007.506,4 ЕГИПЕТ 1.893.309.877,0 1.433.503.031,0 988.622.783,9 841.645.093,3 1.029.399.044,9 ТУРЦИЯ 926.504.979,0 550.962.106,4 424.042.562,8 566.808.120,6 1.046.584.758,9 ВЬЕТНАМ 459.252.487,7 144.628.058,7 8.769.275,4 0,0 3.661.950,1 СУДАН 417.384.495,9 263.650.715,2 147.825.867,0 63.544.509,0 219.251.574,2 НИГЕРИЯ 403.612.844,8 255.804.337,9 244.537.825,2 168.736.230,0 184.130.262,0 БАНГЛАДЕШ 367.612.605,6 320.814.351,7 279.894.803,2 145.781.006,1 40.431.005,2 ЙЕМЕН 264.592.895,9 266.565.470,7 151.388.250,6 136.400.272,8 256.215.716,3



