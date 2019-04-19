«Хлебная распродажа»: как Россия стала лидером по пшеничному экспорту, а в США начали разоряться фермеры
Почему российские власти ограничили вывоз пшеницы
В прошлом году Россия второй раз за последнее время стала мировым лидером по экспорту пшеницы, что привело к разорению ряда американских ферм: российское зерно выгодно отличалось по качеству и особенно по цене (благодаря дешевому рублю). Однако из-за меньшего урожая прошлым летом и ограничений Минсельхоза, вызванных опасениями, что экспортеры вывезут за рубеж слишком много пшеницы и это приведет к росту цен на хлеб, в 2019 году о рекордных поставках на мировой рынок придется забыть. Аналитическая служба «Реального времени», изучив хлебный рынок, выяснила, что бывший ростовский торговец с рынка вывел свою область в лидеры по экспорту пшеницы, Саратов с Оренбургом за 4 года стали успешными пшеничными экспортерами, но Татарстан в их числе нет, а Европа покупать нашу «царицу полей» не желает.
Как Россия стала лидером по пшеничному экспорту, а в США начали разоряться фермеры
Экспорт пшеницы из России остается основной статьей российского зернового экспорта, да и экспорта товаров вообще. По итогам 2018 года РФ заняла первое место в мире по экспорту зерна (последний раз такое случилось в 2016 году), обогнав своего главного конкурента — США. Статистический учет экспорта пшеницы ведется, впрочем, не по календарным годам (январь — декабрь), а по так называемым сельскохозяйственным — скажем, последний сельхозгод начался в июле 2017 года и завершился в июне 2018-го. В настоящий момент идет к завершению сельскохозяйственный 2018—2019 год.
В прошлом сельскохозяйственном году Россия собрала рекордный урожай — 135,4 млн тонн зерна. С января же по декабрь 2018 года (обычного) было экспортировано в итоге почти 44 млн тонн пшеницы. Хотя в ряде СМИ появились сразу утверждения, что «по сравнению с предшествующим годом зарубежные поставки выросли в два раза», в действительности они увеличились на 33%, что, впрочем, тоже впечатляет.
На этом фоне американская деловая пресса в прошлом году стала писать о разорении местных компаний, что связано даже не столько с урожаем в России и наращиванием экспортных поставок российских регионов, сколько с продолжающейся торговой войной США с Китаем и прочими странами, а также с введением пошлин (китайцы ввели 25-процентную пошлину на американскую пшеницу).
Но из-за меньшего урожая прошлым летом Россия будет вынуждена снизить экспортные поставки
Американцам и другим конкурентам остается надеяться на меньший российский урожай зерновых 2018 года. Ожидалось, что он составит 105 млн тонн, что почти на треть меньше, чем годом ранее, но собрали в итоге чуть больше — 113 млн тонн. В результате к декабрю 2018 года объем запасов зерна в России оценивался в 42,4 млн тонн, что было на 19,4% меньше, чем в 2017 году.
Несмотря на это, с начала 2018—2019 сельхозгода (стартовавшего, напомним, в июле) и по 27 декабря 2018 года Россия увеличила экспорт зерна на 5,1% (с 26,9 млн тонн до 28,2 млн тонн). Еще большую динамику показала пшеница, экспорт которой вырос на 13,7%, до 23,8 млн тонн. Тем не менее в силу меньшего урожая отметка в 40 млн тонн (между прочим, рекордная по мировым меркам) в этом году вряд ли будет преодолена.
В 2017 году тоже был поставлен рекорд, когда Россия экспортировала 33 млн тонн пшеницы — за последние 25 лет более значительными достижения были у США в 1993 году (35,7 млн тонн) и в 2013 году (33,1 млн тонн).
|Субъект РФ (экспортер)
|2018
|2018
|2017
|2017
|2016
|вес, кг
|вес, %
|43.965.628.760,3
|вес, %
|43.965.628.760,3
|вес, %
|ВСЕГО
|43.965.628.760,3
|100,00%
|33.025.972.027,0
|25.327.883.704,4
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|17.723.177.904,0
|40,31%
|11.844.108.222,0
|35,86%
|8.522.322.123,0
|ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
|9.606.715.857,6
|21,85%
|8.920.899.789,4
|27,01%
|6.937.782.011,4
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|8.708.089.310,0
|19,81%
|6.184.042.856,0
|18,72%
|5.518.075.472,0
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1.592.691.345,0
|3,62%
|1.241.024.546,0
|3,76%
|642.733.053,0
|ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
|1.131.142.855,2
|2,57%
|1.306.222.581,0
|3,96%
|774.165.019,0
|КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1.090.385.412,0
|2,48%
|768.420.477,0
|2,33%
|694.117.461,0
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|441.233.166,9
|1,00%
|707.638.757,0
|2,14%
|672.386.580,0
В пользу России сыграли дешевый рубль и высокое качество пшеницы — пятая часть мирового рынка теперь за нашим зерном
Россия завоевала в 2018 году и рекордную для себя долю мирового рынка по продаже пшеницы: с 2002 по 2015 год она варьировалась в диапазоне 6,6—6,8% (лучшее достижение было в 2007 году), но в 2018-м она составила уже 23%. Впрочем, из-за меньшего урожая и снижения экспорта в этом году, считают эксперты, доля РФ снизится до 19%.
Одновременно российские экспортеры улучшили качество продаваемой пшеницы. Основную долю экспортируемого зерна в последние годы составляет пшеница 3-го класса (26% в 2016 году и 12% в 2017 году) и пшеница 4-го класса (73% в 2016 году и 84% в 2017 году). Пшеницу невысокого качества поставляют в страны с низкими требованиями, например, в Бангладеш. По данным аналитической службы «Реального времени» эта страна занимает 6-е место по объему импорта российской пшеницы в 2018 году (туда было экспортировано 1,8 млн тонн зерна).
Пшеницу качеством повыше, но все равно 4-го класса, поставляют в Египет (в 2018 году страна стала лидером по импорту российского зерна, закупив его в объеме 9,5 млн тонн). Но, как уверяют российские производители, наша пшеница 4-го класса превосходит аналогичный товар из других стран. Отдельным конкурентным преимуществом стала цена, когда рубль обрушился к доллару в 2014 году, в результате чего Россия на том же египетском рынке потеснила Францию и Румынию (последняя тоже закупает у нас пшеницу). Но в прошлом году российские экспортеры довольно серьезно как раз с качеством зерна и «подставились» (об этом см. ниже).
Как ростовский торговец с рынка вывел область в лидеры по экспорту пшеницы, обогнав Кубань
Всего за 4 года Россия нарастила экспорт пшеницы в два раза (в 2014 году экспорт составлял всего 22 млн тонн зерна), чему не помешало снижение поставок за рубеж в кризисном 2015 году на 4%, до 21,2 млн тонн зерна.
При этом остающаяся главным регионом-экспортером третий год подряд Ростовская область увеличила за те же 4 года экспорт пшеницы почти в четыре раза: с 4,5 млн тонн до 17,7 млн тонн ($3,4 млрд), что составило уже 40,3% всего пшеничного российского экспорта. В прошлом году экспорт ростовской пшеницы вырос в 1,5 раза. Связано это с прорывом местной компании «Риф», ставшей в последние годы крупнейшим российским экспортером пшеницы.
За компанией стоит бизнесмен, бывший торговец с рынка Петр Ходыкин, фигура до недавнего времени таинственная (за ней многие видели административный ресурс). Только пару лет назад Ходыкин дал большое интервью профильному изданию, в котором рассказал, в частности, что основными его покупателями являются Турция, Египет и Юго-Восточная Азия.
Сегодня «Риф» занимается внутренними и зарубежными торговыми операциями с пшеницей, кукурузой, ячменем, бобовыми и масличными. Через «Промэкспедицию» Ходыкин владеет также крупнейшим (105 тыс. тонн/год) российским терминалом перевалки зерновых по малой воде, расположенном в Азове. На этом фоне интересна прошедшая в марте информация о том, что экспорт пшеницы через кубанские порты упал в этом году на 26% — Азов же находится в Ростовской области на берегу рек Дона и Азовки и фактически по экспорту пшеницы является основным конкурентом краснодарским портам и экспортерам.
На три региона, включая Москву, приходится 82% всего пшеничного экспорта РФ
И действительно, когда-то лидировавший Краснодарский край, «житница страны» (в 2014 году экспорт края составлял 5,7 млн тонн, а ростовский – 4,5 млн тонн), очень сильно пострадал в кризисный 2015 год. Несмотря на рекордный урожай пшеницы (почти 10 млн тонн), экспорт рухнул на 40%, до 3,5 млн тонн. Ростов же нарастил его тогда в 1,45 раза, до 6,6 млн тонн, опередив даже Москву, город, где любят регистрироваться экспортеры пшеницы, владеющие зерновыми полями на Кубани или в Ростовской области. По этой причине не представляется возможным точно разделить, чье зерно продают московские экспортеры.
Наряду с Москвой в число городов и регионов, не выращивающих пшеницу, но занимающих первые строчки по объему экспорта, можно отнести Санкт-Петербург и Калининградскую область. Последних стоит называть скорее даже реэкспортерами — часть продавцов, учитывая близость к границе, могут заниматься просто перепродажей российского зерна.
Так или иначе, экспортная доля Кубани в 2015 году сократилась с 26,2% (у Ростова тогда составляла 20,7%) до 16,5%, и лишь в последние два года краснодарским продавцам удалось увеличить ее до 19,8%. Объем кубанского экспорта пшеницы с 2014 года вырос в полтора раза. Но в то же время и ростовский «Риф» не дремал, за 4 года почти вдвое нарастив долю на рынке — с 20,7 до 40%.
Из-за ростовского успеха «съежилась» доля московских экспортеров — с 37 до 21,8%. И действительно, с 2014 года Москва по экспорту пшеницы увеличила объемы лишь на 17,4%, а в прошлом году его объем вырос всего на 7,7%. Для сравнения, Ростов нарастил продажи, напомним, в полтора раза, Кубань — на 40,8%. В итоге в 2018 году Москва продала за рубеж 9,6 млн тонн ($1,8 млрд), лишь на 1 млн тонн зерна больше, чем Краснодарский край. Но в долларах кубанская пшеница дороже — экспортировано было 1,7 млн тонн на $1,7 млрд.
На три главных региона-экспортера приходится, таким образом, 82% всего экспорта российской пшеницы. Или 7 млрд рублей из всего российского экспорта в 2018 году ($8,4 млрд).
|Субъект РФ (экспортер)
|2018
|2018
|2017
|2017
|2016
|стоимость, $
|стоимость, %
|стоимость, $
|стоимость, %
|стоимость, $
|стоимость, %
|ВСЕГО
|8.432.493.292,4
|100,00%
|5.791.012.571,3
|4.215.980.495,6
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3.423.637.745,4
|40,60%
|2.029.873.384,6
|35,05%
|1.350.558.965,8
|ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
|1.812.824.146,5
|21,50%
|1.613.357.466,5
|27,86%
|1.188.493.324,8
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|1.738.062.639,3
|20,61%
|1.094.321.628,8
|18,90%
|927.696.723,0
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|312.425.355,3
|3,71%
|222.150.885,0
|3,84%
|107.340.662,1
|ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
|217.945.118,4
|2,58%
|241.160.901,4
|4,16%
|138.237.095,0
|КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|197.684.039,5
|2,34%
|134.175.893,0
|2,32%
|117.321.363,0
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|79.117.396,5
|0,94%
|123.367.751,2
|2,13%
|113.058.004,0
Почему ширина полей Ставрополья не сказывается на объемах экспорта пшеницы из этого региона
В пятерку основных экспортеров входят также Воронежская область и Санкт-Петербург. Воронеж за 4 года увеличил экспорт пшеницы почти в три раза — с 547,3 тыс. тонн до 1,6 млн тонн (пшеница худшего качества, в стоимостном выражении продано было на $312,4 млн) и смог отвоевать две строчки, переместившись с шестого на четвертое место. Доля региона в экспорте выросла с 2,5 до 3,6%.
В то же время Питер стал даже после «закрытия окна в Европу» еще более привлекательным для продавцов, его доля увеличилась к 2017 году с 3,3 до почти 4%, тогда объем пшеницы, проданной питерскими компаниями за рубеж составил 1,3 млн тонн. Но в 2018 году продажи здесь упали на 14%, до 1,1 млн тонн ($218 млн). Вряд ли это связано с какими-либо европейскими санкциями, потому что реэкспортеры Калининградской области увеличили в прошлом году продажи (преимущественно, очевидно, в Латвию, Литву и Германию) в полтора раза, до 1 млн тонн пшеницы (доля выросла до 2,5%, $197,6 млн). Таким образом, за 4 года объем калининградского экспорта увеличился в 2,3 раза.
На этом фоне особенно любопытным выглядит снижение доли пшеничного экспорта у Ставрополья (с 3,8% в 2014 году до 1% в 2018 году) из-за падения объемов проданного за рубеж зерна в два раза: с 846,5 тыс. тонн до 441,2 тыс. (всего $79,1 млн). Что для одного из крупнейших производителей зерна в РФ по меньшей мере странно, тем более что власти края регулярно рапортуют о росте экспорта зерна (не уточняя, впрочем, какого). В 2018 году он приблизился, например, к 5 млн тонн, и, очевидно, пшеница там составляла небольшую долю.
Объяснить это может и «перетеканием» компаний-экспортеров в соседние Краснодарский край и Ростовскую область. Так, в Минсельхозе Ставропольского края, говоря о внутрироссийских перевозках всего зерна с последующим экспортом, заявляют об объеме почти в 3 миллиона тонн, отгруженном в порты как раз Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей и в Дагестан.
Как Саратов с Оренбургом за 4 года стали успешными пшеничными экспортерами — а Татарстан нет
Собственно, все вышеперечисленные регионы покрывают более 90% всего российского экспорта, остальные поставляют за рубеж совсем уж «крохи». В ПФО наибольшие объемы у Саратовской и Оренбургской областей: 270 тыс. тонн и 227,7 тыс. тонн соответственно (на двоих это, впрочем, чуть более 1% рынка). Но стоит отметить, что раньше эти поставки вообще были практически незаметны в общем объеме: за 4 года экспорт саратовской пшеницы вырос в 4,3 раза (в 2014 году было экспортировано всего 62 тыс. тонн), а оренбургской — в рекордные девять раз (!) с 25 тыс. тонн.
Татарстан в 2014 и в 2016 году вообще пшеницу не экспортировал, а в 2017—2018 гг. его доля не превышала 0,08% всего российского экспорта: в прошлом году за рубеж было продано 36,5 тыс. тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее (12,8 тыс. тонн).
Рост цен на мировых рынках возместил потери, вызванные девальвацией российской валюты
Если говорить об экспортных поставках российской пшеницы в стоимостном выражении, то, конечно, они частично отличаются (в том числе и в зависимости от качества экспортируемой пшеницы, см. выше). К примеру, если в 2015 году продажи пшеницы за рубеж упали всего на 4%, то в стоимостном выражении выручка экспортеров рухнула почти на 30% — с $5,4 млрд до $3,9 млрд, что объясняется обвалом российской валюты относительно американского доллара. В результате рост экспорта российского зерна в стоимостном выражении за 4 года составил не 200% (как по объему), а лишь 155,8%.
Российским производителям в последнее время, однако, помогло не только наращивание экспорта, но и удачная ценовая конъюнктура на мировых рынках. В декабре 2018 года экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $4, до $238 за тонну, что стало самым высоким показателем с декабря 2014 года. Еще в октябре того же года пшеница стоила $229 за тонну. Это, конечно, пока не идет ни в какое сравнение с удачными для российского экспорта 2007 и 2012 годами, когда цена на пшеницу поднялась до $250 за тонну, а затем и до $270, рухнув к 2016 году почти до $150, после чего снова поползла вверх.
Хорошо экспорту — плохо российскому покупателю: почему Минсельхоз решил ограничить вывоз зерна
Одновременно это могло бы сильно ударить по экспорту зерна — дорогая российская пшеница перестает быть конкурентоспособной на мировых рынках. Производителям, или скорее продавцам, остается надеяться на обратный тренд, тем более что в феврале стало известно о прекращении роста экспортных цен на пшеницу на отметке в $249,5 за тонну: отмечалось, что «при таких котировках спроса на зерно из России нет, а снижать цены экспортеры не могут из-за высокой стоимости пшеницы на внутреннем рынке».
Заметим также, что высокая экспортная цена прямо отражалась на цене пшеницы (а значит, мухи и хлеба) на внутреннем российском рынке почти во всех регионах страны в 2018 году. Погоня экспортеров за большим кушем на зарубежных рынках делала продажи на внутреннем рынке невыгодными. Это привело и к росту цен в самих регионах РФ (в т. ч. по банальным рыночным законам: уменьшение объемов российской пшеницы, оставшейся в зернохранилищах РФ, то есть предложения на рынке заставляли цены на нее ползти вверх).Многие наблюдатели в итоге могли вздохнуть спокойно, когда весной этого года цены пошли вниз и к 5 апреля остановились на отметке $226 за тонну. Но еще в конце февраля российские власти перестраховались: Минсельхоз РФ ввел негласные квоты для экспортеров зерна, так как в ведомстве опасались, «что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным».
Как Вьетнам, став третьим по величине импортером российской пшеницы, нашел в ней «вредителя»
Главным интересом России на мировом рынке пшеницы сами продавцы и эксперты называют сегодня не Китай, а Юго-Восточную Азию, в частности, рынки Индии, Шри-Ланки, Филиппин и особенно Индонезии (претендент на звание главного покупателя зерна на мировом рынке). Сразу заметим, с Индией пока ничего не выходит: если в 2016—2017 годах туда было поставлено 51 тыс. и 383,2 тыс. российской пшеницы соответственно, то в 2018-м эта страна вообще никакой пшеницы у нас не купила. Впрочем, осенью прошлого года Минсельхоз РФ объявил о том, что Россия и Индия ведут переговоры и подготовительную работу для увеличения экспорта зерна и животноводческой продукции на субконтинент.
По данным российской таможни, в 2017 году на долю Индонезии приходилось 3,6% российского экспорта пшеницы, или 1,18 млн тонн. В лидерах были Египет (7,8 млн тонн — 23,7%), Турция (3,4 млн тонн — 10,4% всего экспорта) и Бангладеш (2 млн тонн — 5,8%). Следом шли Судан, Йемен, Нигерия, Азербайджан. В 2018 году Индонезия купила уже 1,3 млн тонн российской пшеницы, переместившись на седьмое место.
Интересно, что Вьетнам в 2,6 раза нарастил поставки российского зерна, заняв сразу третье место (закупив 2,4 млн тонн на $459,2 млн), и он же осенью прошлого года пригрозил полностью отказаться от импорта пшеницы из РФ из-за обнаружения в партиях российской пшеницы карантинного для этой страны объекта — бодяка полевого. Помимо Вьетнама, претензии к качеству и безопасности зерна российские производители и продавцы пшеницы получили от Индонезии, Вьетнама и африканских стран.
С начала 2019 года экспортеры стали жаловаться на усиление санитарного контроля со стороны российских ведомств: так, по их словам, сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно, пригрозив вообще ограничить экспорт по санитарным соображениям.
|Страна-импортер (покупатель)
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|вес, кг
|вес, кг
|вес, кг
|вес, кг
|вес, кг
|ВСЕГО
|43.965.628.760,3
|33.025.972.027,0
|25.327.883.704,4
|21.230.731.239,1
|22.083.955.827,6
|ЕГИПЕТ
|9.576.780.525,0
|7.835.347.744,0
|5.823.786.017,0
|4.533.808.448,0
|4.057.023.517,0
|ТУРЦИЯ
|4.974.082.615,0
|3.448.573.091,0
|2.648.056.778,0
|3.117.788.794,0
|4.402.828.362,0
|ВЬЕТНАМ
|2.489.995.098,0
|945.846.384,0
|66.000.000,0
|0,0
|13.807.076,0
|СУДАН
|2.149.573.658,0
|1.454.593.558,0
|860.082.922,0
|336.122.745,0
|867.301.565,0
|НИГЕРИЯ
|1.975.420.089,0
|1.386.391.337,0
|1.412.520.455,0
|865.867.528,0
|710.425.699,0
|БАНГЛАДЕШ
|1.862.358.193,0
|1.923.411.107,0
|1.859.836.023,0
|891.726.727,0
|195.035.022,0
|ИНДОНЕЗИЯ
|1.374.672.982,0
|1.184.058.866,0
|174.505.746,0
|233.100.000,0
|228.127.300,0
Все больше покупают у нас пшеницу Филиппины, Латвия, Индонезия и Мексика
В Индонезии стали закупать пока на 16% больше (1,3 млн тонн на 258,8 млн), за 4 года импорт нашей пшеницы вырос там в шесть раз. Зато другой перспективный рынок — Филиппины — нарастил покупки российской пшеницы в 2018 году почти в семь раз: со 155,6 тыс. тонн до 1 млн тонн ($192,8 млн). Отметим также, что еще в 2015 году наша пшеница в эту страну не поставлялась вообще, а в 2014-м и 2016-м поставки были небольшими (51,7 тыс. и 16,5 тыс. тонн), резкий рост импорта произошел в последние 2 года. С 2014 года поставки на Филиппины выросли в 10 раз. Аналогичная ситуация с Вьетнамом (ноль продаж в 2015 году и небольшие продажи в 2014 и 2016 годах): за 4 года импорт российской пшеницы там вырос в 18 раз.
В два раза за 4 года увеличили импорт российской пшеницы в Латвии (несмотря на известные геополитические «заморозки» между двумя странами): с 545,9 тыс. до 1,2 млн тонн ($221 млн), почти в три раза нарастила импорт Мексика — с 366,3 тыс. до почти 1 млн тонн ($185,7 млн). Любопытно, что, как мы уже писали выше, в Бангладеш до последнего времени поставляли пшеницу невысокого качества из-за низких требований к ней в самой стране, но, похоже, там передумали, возможно, из-за несчастного бодяка полевого. И поставки в эту страну сократились на 3,2%, до 1,8 млн тонн. Хотя страна эта остается в топ-10 крупнейших импортеров российской пшеницы: с 2014 по 2018 год импорт российской пшеницы в Бангладеш вырос в 9,5 раза.
Европа покупать российскую пшеницу не желает
Впрочем, половина всей российской пшеницы в 2018 году была продана пяти странам. Египет сохранил лидерство, нарастив импорт на 22%, до 9,5 млн тонн ($1,8 млрд), второе место сохранила за собой Турция, купив почти 5 млн тонн на $926,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров входят также Судан (2,2 млн тонн на $417,3 млн) и Нигерия (1,9 млн тонн на $403,6 млн).
Западная Европа, если не считать балтийскую тройку, вследствие санкций закупает совсем незначительные объемы. Большая часть приходится на Грецию (310,2 тыс. тонн), Испанию (176,4 тыс.), Румынию (156,2 тыс.) и Швейцарию (153 тыс.), что несравнимо с поставками в африканские, азиатские страны и страны Ближнего Востока. Израиль в прошлом году купил, например, 760,2 тыс. тонн российской пшеницы. И вообще за 4 года нарастил импорт нашего зерна в полтора раза.
|Страна-импортер (покупатель)
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|стоимость, $
|стоимость, $
|стоимость, $
|стоимость, $
|стоимость, $
|ВСЕГО
|8.432.493.292,4
|5.791.012.571,3
|4.215.980.495,6
|3.947.712.885,7
|5.410.007.506,4
|ЕГИПЕТ
|1.893.309.877,0
|1.433.503.031,0
|988.622.783,9
|841.645.093,3
|1.029.399.044,9
|ТУРЦИЯ
|926.504.979,0
|550.962.106,4
|424.042.562,8
|566.808.120,6
|1.046.584.758,9
|ВЬЕТНАМ
|459.252.487,7
|144.628.058,7
|8.769.275,4
|0,0
|3.661.950,1
|СУДАН
|417.384.495,9
|263.650.715,2
|147.825.867,0
|63.544.509,0
|219.251.574,2
|НИГЕРИЯ
|403.612.844,8
|255.804.337,9
|244.537.825,2
|168.736.230,0
|184.130.262,0
|БАНГЛАДЕШ
|367.612.605,6
|320.814.351,7
|279.894.803,2
|145.781.006,1
|40.431.005,2
|ЙЕМЕН
|264.592.895,9
|266.565.470,7
|151.388.250,6
|136.400.272,8
|256.215.716,3
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