С 24 по 26 апреля 2019 года в Казани состоится ХI международный экономический Саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2019».
Организаторами мероприятия выступают Правительство РТ и Агентство Инвестиционного развития РТ. Саммит проводится при поддержке Организация Исламского Сотрудничества.
ТЕМАТИКА ФОРУМА:
СПИКЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ
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