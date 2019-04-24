24 апр. 2019

ХI международный экономический Саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2019»

С 24 по 26 апреля 2019 года в Казани состоится ХI международный экономический Саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2019».

Организаторами мероприятия выступают Правительство РТ и Агентство Инвестиционного развития РТ. Саммит проводится при поддержке Организация Исламского Сотрудничества.

ТЕМАТИКА ФОРУМА:

  • Бизнес по Шариату в светском государстве: правовые аспекты
  • Национальные стандарты Халяль в рамках сотрудничества со странами-членами ОИС
  • Социальная ответственность бизнеса: вызовы третьего десятилетия
  • Doing business «Russia — Islamic world»: деловой климат регионов России для стран ОИС
  • СМИ онлайн: религия в эфире
  • 10 лет «этических» проб и ошибок: партнерские финансы и исламский банкинг в России
  • Зеленым облигациям — зеленый свет: формирование экониши и перспективы рынка
  • Инвестиции в человеческий капитал: будущее рынка труда и атлас новых профессий WorldSkills
  • Развитие несырьевого экспорта России: ориентир на внешний рынок
  • Продовольственная безопасность. Мировой опыт
  • «Горизонтальная» дипломатия в условиях современных глобальных вызовов
  • Блокчейн как альтернативный механизм внедрения исламсккого финансирования: от смартконтрактов к бизнес-доверию
  • Продвижение бренда российского образования в странах ОИС

СПИКЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ

  • Рустам МИННИХАНОВ Президент Республики Татарстан
  • Юсеф бин Ахмад АЛЬ-УСАЙМИН Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Михаил БОГДАНОВ Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, специальный представитель Президента России по Ближнему Востоку
  • Аднан ЧИЛВАН Генеральный директор группы Дубайского Исламского Банка (ОАЭ)
  • Минтимер ШАЙМИЕВ Государственный Cоветник Республики Татарстан
  • Георгий КАЛАМАНОВ Заместитель Министра промышленности и торговли РФ и многие другие.

Подробности и регистрация на сайте саммита

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