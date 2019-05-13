Цена пластика: обзор стоимости эквайринга в банках в Татарстане

За возможность приема оплаты картой бизнесу придется отдать от 1% до 3,5% с каждой продажи

«Реальное время» анализирует стоимость услуг эквайринга, то есть приема к оплате банковских карт. Удовольствие это довольно дорогое, и некоторое время назад стало известно, что банки, ретейлеры и платежные системы не смогли прийти к компромиссу по возможности снижения его стоимости. Сколько же стоит возможность приема безналичной оплаты — в материале аналитической службы.

18 банков: каждому свое

Как показало исследование «Реального времени», татарстанскому бизнесу за возможность принимать карты приходится отдавать от 1% до 3,5% от суммы каждого такого платежа. Это следует из тарифов банков, которые предоставляют услугу эквайринга. Всего таких банков в нашем исследовании оказалось 18, информацию о стоимости еще в нескольких банках получить не удалось.

Однозначно выделить самые дешевые и самые дорогие банки для этой услуги нельзя — конкретный процент сильно зависит от оборота через ТСП (торгово-сервисное предприятие), от того, арендован ли терминал или он у предприятия свой собственный, а во многих случаях также от того, картой какого банка осуществляется оплата. Помимо этого, в некоторых банках есть возможность не только купить терминал, но и пользоваться уже существующим.

Так что «выгодность» тарифов банка сильно варьируется в зависимости от специфики бизнеса, а также от оборотов и, к примеру, от того, держатели карт какого банка являются наиболее частыми клиентами бизнеса. Мы попытались отсортировать банки по ключевому параметру — минимально возможному тарифу на эквайринг. В конце текста есть таблица, где содержится полная информация об условиях.

Все для крупного бизнеса

Отметим, что тарифы в банках, работающих в Татарстане, практически не отличаются от общероссийских, но значительно отличаются от мировых. Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», говорит, что сейчас средние комиссии за эквайринг в России составляют от 2,5 до 3%. «Это заметно выше общемирового и тем более европейского уровня, где они более чем в 10 раз ниже. Тем не менее и Банк России, и иные регулирующие организации периодически прилагают усилия (хотя бы на уровне инициатив), чтобы заметно понизить тарифы на эквайринг. Последним таким шагом было заявление президента Путина о том, что тарифы должны быть снижены как минимум на порядок», — отмечает Коренев.

А вот руководитель дирекции развития эквайринга «Альфа-Банка» Денис Хренов называет цифры несколько более низкие. Кроме того, по его словам, тарифы на эквайринг сильно зависят от формата торговой точки: «По рынку в целом, в зависимости от сегментов и форматов торговли, ставка за эквайринг может варьироваться от 0,5% до 2% и более.

В сегменте крупного сетевого ретейла средняя ставка эквайринга составляет 0,7—1,5%, зачастую банки заключают договоры на обслуживание крупных торговых предприятий с нулевой или даже отрицательной маржинальностью, рассчитывая заработать на комплексном обслуживании клиента. В сегменте малого бизнеса ставка эквайринга может превышать 2%, плюс действует фиксированная плата за использование торговой точкой платежной инфраструктуры (терминала) — она составляет от 300 до 1500 рублей в зависимости от банка-эквайера».

Вероятно, именно дешевизной для крупного бизнеса и объясняется то, что в больших сетевых магазинах почти всегда можно платить картой. Так, по оценкам Алексея Киричека, руководителя департамента эквайринга — вице-президента банка ВТБ, в сегментах крупного/среднего бизнеса доля предприятий, принимающих карты, близка к 100%. Сегмент малого/микробизнеса оснащен эквайрингом уже на 50—60%.

Кроме того, влияет на оснащенность терминалами местность, где расположена точка, и перспективы роста аудитории. «Платежные терминалы ускоряют и упрощают оплату, что увеличивает «проходимость» торговой точки, позитивно влияя на выручку магазина. Да, конечно, есть определенные расходы на комиссию. Но в тех торговых точках, где достаточно большое количество покупателей, выигрыш от увеличения потока покупателей все же заметно больше, чем расходы на установку и обслуживание терминала и последующие комиссии за эквайринг. А вот в сельской местности, где покупателей в магазинах немного, особой необходимости в эквайринге до сих пор нет. Нежелание устанавливать терминалы, как мы сказали выше, может быть связано не только с необходимостью нести затраты на комиссии за эквайринг, но и с тем, что поток покупателей недостаточно велик, чтобы подобные терминалы окупались. Достаточно зайти в небольшой магазин любого некрупного города, чтобы убедиться, что оборот там не настолько значителен, чтобы была реальная потребность в терминалах», — говорит Алексей Коренев из «Финама».

Топ-5 по дешевизне: крупнейшие «федералы» и двое местных

Самый низкий тариф в 1% от суммы платежа предлагают сразу две кредитные организации, федеральная и местная, это «Россельхозбанк» и «Татсоцбанк». В обоих случаях тариф — минимальный, возможен в случае аренды терминала у банка и при оплате по картам соответствующего банка. В «Россельхозбанке» при этом дополнительно придется заплатить 1000 рублей в месяц в случае операций на сумму 400 тысяч, а в случае оборота до 800 тысяч рублей дополнительная плата составит всего 500 рублей в месяц. Лишь при обороте в 1,2 миллиона дополнительно ничего не нужно будет платить. Отметим, что в «Россельхозбанке» при обороте в 1,2 миллиона тариф в 1% будет действовать и на оплату картами других банков, так что при довольно большом обороте эквайринг от этого банка будет выгодным. При наличии своего аппарата, независимо от суммы, тариф составит 1,8%. В «Татсоцбанке» же при оплате «чужими» картами тариф составит от 1,7% до 2,3% в зависимости от оборота, дополнительно придется заплатить за интернет-трафик, необходимый для работы терминала.

Самый низкий тариф в 1% от суммы платежа предлагают «Россельхозбанк» и «Татсоцбанк». Фото Романа Хасаева

Минимальный тариф в 1,6% возможен у двух крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, а также у крупнейшего татарстанского — «Ак Барса». У Сбербанка, что любопытно, тариф ниже не при аренде, а при выкупе оборудования (оно стоит 20—25 тысяч рублей): по взятому в аренду аппарату тариф составит 1,9% и 1,7% (в случае оборота в 400 тысяч и 1 миллион соответственно), при покупке аппарата — меньше, всего 1,7% и 1,6%. В целом же тарифный коридор у банка составляет 1,6%—3%.

В ВТБ 1,6% от платежа придется отдавать в случае тарифа «Малый бизнес» с открытием расчетного счета (дополнительно единовременно придется заплатить 10 тысяч рублей) или при тарифном плане «Бизнес-касса» с открытием расчетного счета (дополнительно придется платить тысячу в месяц за два терминала). Те же 1,6% возможны при тарифе «Индивидуальный» в случае оборота не менее 150 тысяч, а в случае оборота меньше 100 тысяч тариф составит 2,7%. Без открытия расчетного счета тариф ВТБ — 1,8%.

«Ак Барс» предлагает тариф в 1,6% для крупных клиентов — с оборотом более 1 млн рублей — при аренде оборудования у банка и в случае, если клиент платит по карте того же банка. В случае если оборот компании меньше миллиона рублей, тариф равен 1,8%. По картам других банков тариф составляет, в зависимости от оборота, 1,7% и 2% соответственно.

«Промсвязьбанк» и «Альфа-Банк» замыкают десятку

За каждый факт платежа придется платить меньше 1,9% еще в пяти банках. Так, например, от 1,79% до 2,69% заплатят клиенты «Тинькофф банка». По тарифу «Профессиональный» комиссия составит 1,79%, минимальная ежемесячная плата — довольно большая, 2690 рублей в месяц. По тарифу «Продвинутый» ставка — 2,29%, минимальная плата — все те же 2690 рублей в месяц. Наконец, тарифный план «Простой» предполагает плату в 2,69% и 1990 рублей ежемесячно. Во всех случаях обязательно открытие расчетного счета.

От 1,8% до 1,9% придется платить клиентам «ИК Банка». Самый низкий тариф — 1,8% — при наличии своего терминала (еще 5 тысяч придется заплатить за настройку оборудования). При аренде терминала за каждую операцию возьмут 1,9%, дополнительно потребуется заплатить 1200 рублей в месяц при обороте от 100 до 500 тысяч рублей и 1500 рублей в месяц при обороте более 500 тысяч рублей.

От 1,79% до 2,69% заплатят клиенты «Тинькофф банка». Фото Максима Платонова

Минимальный тариф у «Открытия» — 1,83%. Такая комиссия возможна в случае аренды терминала, обороте в 1,2 млн рублей и оплате дополнительных 800 рублей в месяц. Вообще, у банка все тарифы могут быть в виде «чистых процентов» и по системе «проценты+фиксированная плата». Фиксированная плата при любом обороте составляет 800 рублей, проценты — 2,15% («чистые проценты» — без дополнительной платы) либо 1,9% (в случае с фиксированной платой) при обороте в 400 тысяч, 1,95% и 1,85% — при обороте в 800 тысяч, 1,93 и 1,83% — при обороте в 1,2 млн рублей. Все эти тарифы актуальны при аренде терминала, в случае своего оборудования тариф единый — он составляет 2% с каждой безналичной операции.

Минимум в 1,89% от каждого платежа — тариф «Промсвязьбанка». Такие условия действуют при выкупе терминала и не зависят от оборота, при этом необязателен и расчетный счет. Стоимость терминала составляет 17—25 тысяч рублей. Если предприниматель не хочет выкупать терминал, то ему придется завести в банке расчетный счет, а тарифы, в зависимости от оборота, составят от 1,89% (в случае оборота больше полумиллиона) до 2,29% (в случае оборота до 200 тысяч). Если оборот составляет меньше ста тысяч, то дополнительно придется платить 1290 рублей в месяц.

Замыкает десятку банков с самыми низкими тарифами на эквайринг «Альфа-Банк». Здесь минимальная плата — 1,9%. Она возможна при аренде, в случае если обороты больше 500 тысяч рублей. При обороте от 200 до 500 тысяч тариф составит 2,1%, а до 200 тысяч — те же 2,1% + фиксированная плата в 490 рублей в месяц.

В списке самых дорогих — местные банки

Остальные восемь банков предлагают минимальные тарифы от 1,93% до 2,5%. Максимальный платеж за эквайринг составляет 3,5% — речь идет о банке «Интеза». Тарифы без привязки к выручке в этом банке составляют 2% в случае с наиболее популярными картами — Visa и MasterCard, а также UnionPay и «Мир». По картам JCB тариф составит 2,5%, по American Express — 2,5%. В случае привязки к обороту (объем — не меньше 143 тысяч рублей) тарифы на самые популярные карты (Visa, MasterCard и «Мир») выше — 3%, и такие же — на все остальные. За использование тарифа без привязки к обороту придется заплатить 1,5 тысячи рублей за первый терминал и 600 рублей за последующие — такова абонентская плата. Отметим, что эквайринг у «Интезы» предоставляется через партнера UCS — точно такие же условия у «Автоградбанка», «Банка Казани» и «Энергобанка».

Максимальный тариф на эквайринг составляет 3,5% — речь идет о банке «Интеза». Фото finanes.ru

В списке дорогих, помимо международной «Интезы», оказались и местные игроки. В частности, «Алтынбанк» возьмет с предпринимателя 2,3%, при этом обязательно открытие расчетного счета. Причем эквайринг возможен только с терминалами кредитной организации, за которые ежемесячно придется платить 1—1,2 тысячи рублей.

«Камский коммерческий банк» возьмет за эквайринг 2,1%, но не менее 1500 рублей. Аренда первого терминала будет бесплатной, а начиная со второго, придется платить по тысяче в месяц. Дешевле эквайринг стоит у «Райффайзенбанка» — тариф тут всегда составляет 1,99%, однако в зависимости от оборота отличается фиксированная сумма, которую нужно заплатить «сверху»: к примеру, со своим терминалом или при арендованном оборудовании и обороте свыше 1,2 млн рублей обязательная доплата отсутствует, при обороте от 800 тысяч до 1,2 млн она составляет 660 рублей в месяц, а при обороте меньше 200 тысяч она равна уже 1990 рублям в месяц.

Наконец, минимальный тариф банка «Девон-Кредит» составляет 1,93%. Такая плата — при обороте свыше 960 тысяч рублей. При обороте больше 640 тысяч тариф составляет 1,98%, а при 200 тысячах — 2,3%. При этом бывает и доплата в тысячу рублей — в случае, например, с тем же оборотом в 200 тысяч.



Цены на эквайринг в банках РТ

Кредитная организация Тариф, % %, минимум %, максимум Абонентская плата Аренда аппарата Стоимость аппарата Настройка АО «Россельхозбанк» с арендой по чужим картам:

при обороте через ТСП 400 000 - 2,4%+ 1000 руб./мес.;

при обороте через ТСП до 800 000 - 2,4%+500 руб./мес.;

при обороте через ТСП 1200 000 - 1%;

с арендой по своим картам:

при обороте через ТСП 400 000 - 1%+ 1000 руб./мес.;

при обороте через ТСП до 800 000 - 1%+500 руб./мес.;

при обороте через ТСП 1200 000 - 1%;

с выкупом аппарата: 1,8% 1 2,4 заложена в тариф заложена в тариф 25 000 - 30 000 руб. бесплатно АО «Татсоцбанк» с арендой по чужим картам:

при обороте через ТСП до 100 000 - 2,3%+ стоимость трафика;

при обороте через ТСП 800 000 - 1,8% - 1,9% + стоимость трафика;

при обороте через ТСП свыше 1000 000 - 1,7%+ стоимость трафика;

с арендой по своим картам: 1% 1 2,3 нет бесплатно в основном работают со своим оборудованием бесплатно Сбербанк с арендой:

при обороте через ТСП 400 000 - 1,9%;

при обороте через ТСП 1000 000 - 1,7%;

коридор: 1,6%-3%;

свой аппарат:

при обороте через ТСП 400 000 - 1,7%;

при обороте через ТСП 1000 000 - 1,6%; 1,6 3 нет бесплатно 20 000 - 25 000 бесплатно ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО) с арендой:

Тариф «Индивидуальный» с открытием р/с:

при обороте через ТСП менее 100 000 - 2,7%;

при обороте через ТСП 100 000 - 150 000 - 2,2%;

при обороте через ТСП не менее 150 000 - 1,6%;

Тариф «Малый бизнес» с открытием р/с: 1,6%+10 000 руб. единовременно;

Тариф «Бизнес-касса» с открытием р/с: 1,6% + 1000 руб./мес. (за два терминала);

без открытия р/с: 1,8% 1,6 2,7 заложена в тариф заложена в тариф возможна работа на оборудовании клиента бесплатно ПАО «Ак Барс» Банк с арендой по чужим картам:

при обороте через ТСП до 1000 000 - 2%;

при обороте через ТСП свыше 1000 000 - 1,7%;

с арендой по своим картам:

при обороте через ТСП до 1000 000 - 1,8%;

при обороте через ТСП свыше 1000 000 - 1,6%; 1,6 2 нет бесплатно в основном работают со своим оборудованием бесплатно АО «Тинькофф Банк» «Простой» - 2,69% минимальная ежемесячная плата 1990 руб./мес.;

"Продвинутый» - 2,29% минимальная ежемесячная плата 2690 руб./мес.;

«Профессиональный» - 1,79% минимальная ежемесячная плата 2690 руб./мес.;

открытие р/с обязательно 1,79 2,69 заложена в тариф заложена в тариф в основном работают со своим оборудованием бесплатно АО «ИК Банк» с арендой:

Тариф «В» при обороте через ТСП от 100 000 - 500 000 - 1,9%+1200 руб./мес.;

Тариф «А» при обороте через ТСП от 500 000 - 1,9%+1500 руб./мес.;

свой аппарат:

Тариф «С» 1,8% 1,8 1,9 заложена в тариф заложена в тариф 5000 руб. единовременно ПАО Банк «ФК Открытие» свой аппарат: 2%;

с арендой:

при обороте через ТСП 400 000 - 2,15%,

либо 1,9% + 800 руб./мес.;

при обороте через ТСП 800 000 - 1,95%,

либо 1,85% + 800 руб./мес.;

при обороте через ТСП 1200 000 - 1,93%,

либо 1,83 + 800 руб./мес.; 1,83 2,15 заложена в тариф заложена в тариф у партнеров бесплатно для оборудования банка; отдельная плата за настройку своего оборудования силами партнера ПAO «Промсвязьбанк» с арендой:

при обороте через ТСП до 100 000 - 2,29%+ 1290 руб./мес.;

при обороте через ТСП до 200 000 - 2,29%;

при обороте через ТСП 200 000 - 500 000 - 2,1%;

при обороте через ТСП свыше 500 000 - 1,89;

открытие р/с обязательно;

с выкупом аппарата:

1,89% без привязки к оборотам;

открытие р/с необязательно 1,89 2,29 заложена в тариф заложена в тариф 17 000 - 25 000 руб.; возможно в рассрочку бесплатно АО «Альфа-Банк» с арендой:

при обороте через ТСП до 200 000 - 2,1%+490 руб./мес.;

при обороте через ТСП 200 000 - 500 000 -2,1%;

при обороте через ТСП до 500 000 - 1,9% + 790 руб./мес.;

при обороте через ТСП свыше 500 000 - 1,9% 1,9 2,1 заложена в тариф заложена в тариф в основном работают со своим оборудованием бесплатно АБ «Девон-Кредит» (ПАО) с арендой по чужим картам:

при обороте через ТСП 200 000 - 2,3%+1000 руб./мес.;

при обороте через ТСП до 640 000 - 1,98%+1000 руб./мес.;

при обороте через ТСП свыше 640 000 - 1,98%;

при обороте через ТСП до 960 000 - 1,93%+1000 руб./мес.;

при обороте через ТСП свыше 960 000 - 1,93% 1,93 2,3 см. столбец «Тариф» бесплатно в основном работают со своим оборудованием бесплатно АО «Райффайзенбанк» с арендой:

при обороте через ТСП 0 - 200 000 - 1,99%+1990 руб./мес.;

при обороте через ТСП 200 000 - 400 000 -1,99%+1320 руб./мес.;

при обороте через ТСП 800 000 - 1,99%+660 руб./мес.;

при обороте через ТСП свыше 1200 000 - 1,99%;

со своим аппаратом: 1,99% 1,99 1,99 заложена в тариф заложена в тариф не продают, но есть возможность работать через аппараты, купленные у партнеров бесплатно АКБ «Энергобанк» (ПАО) через партнера UCS.

Без привязки к обороту:

МИР / Visa / MasterCard / UnionPay - 2,00%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%;

с зависимостью от оборотов:

МИР / Visa / MasterCard - 3%;

UnionPay - 2%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%,

минимальный объем = 143 000 руб. 2 3,5 Для тарифа без привязки к оборотам:

1500 руб. за первый терминал и 600 руб. за последующие Для тарифа с зависимостью от оборотов, в случае снижения оборотов ниже минимального объема:

от 0 до 1400 руб. в основном работают со своим оборудованием бесплатно ООО КБЭР «Банк Казани» через партнера UCS.

Без привязки к обороту:

МИР / Visa / MasterCard / UnionPay - 2,00%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%;

с зависимостью от оборотов:

МИР / Visa / MasterCard - 3%;

UnionPay - 2%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%,

минимальный объем = 143 000 руб. 2 3,5 Для тарифа без привязки к оборотам:

1500 руб. за первый терминал и 600 руб. за последующие Для тарифа с зависимостью от оборотов, в случае снижения оборотов ниже минимального объема:

от 0 до 1400 руб. в основном работают со своим оборудованием бесплатно АО «Автоградбанк» через партнера UCS.

Без привязки к обороту:

МИР / Visa / MasterCard / UnionPay - 2,00%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%;

с зависимостью от оборотов:

МИР / Visa / MasterCard - 3%;

UnionPay - 2%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%,

минимальный объем = 143 000 руб. 2 3,5 Для тарифа без привязки к оборотам:

1500 руб. за первый терминал и 600 руб. за последующие Для тарифа с зависимостью от оборотов, в случае снижения оборотов ниже минимального объема:

от 0 до 1400 руб. в основном работают со своим оборудованием бесплатно АО «Банк Интеза» через партнера UCS.

Без привязки к обороту:

МИР / Visa / MasterCard / UnionPay - 2,00%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%;

с зависимостью от оборотов:

МИР / Visa / MasterCard - 3%;

UnionPay - 2%;

JCB - 2,5%;

American Express - 3,5%,

минимальный объем = 143 000 руб. 2 3,5 Для тарифа без привязки к оборотам:

1500 руб. за первый терминал и 600 руб. за последующие Для тарифа с зависимостью от оборотов, в случае снижения оборотов ниже минимального объема:

от 0 до 1400 руб. в основном работают со своим оборудованием бесплатно ООО «Камский коммерческий банк» 2,1%, но не менее 1500 руб./мес. 2,1 2,1 заложена в тариф за первый терминал отсутствует, со второго 1000 руб./мес. только с аппаратами банка бесплатно ООО «Алтынбанк» работают через партнера 2,3%;

открытие р/с обязательное требование 2,3 2,3 нет 1000 руб./мес. (при оборотах выше 50 000 руб./мес.);

1200 руб./мес. (при оборотах выше 50 000 руб./мес.) только с аппаратами банка бесплатно