Ритейлеры отказались подписать меморандум о снижении комиссии за эквайринг

Фото: Ринат Назметдинов

Ритейлеры отказались ставить подпись в меморандуме о снижении комиссий за эквайринг. Документ планировалось подписать до конца марта.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков подчеркнул, что официальные соглашения о снижении комиссий за эквайринг заключаться не будут, но предположил, что постепенно удастся прийти к компромиссу и урегулировать дальнейшие действия и ставки комиссий.

По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, банки, ритейлеры и платежные системы не смогли прийти к компромиссу. Он отметил, что остаются нерешенными такие проблемы, как высокая ставка эквайринга при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле, пишут «Известия».

Ранее в Банке России предположили, что подключение кредитных организаций к системе быстрых платежей поспособствует снижению комиссии за эквайринг.