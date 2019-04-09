Организатор КПК «Рост» Андрей Макаров попросил суд прекратить уголовное дело

В Вахитовском райсуде Казани второй раз стартовало дело создателей финансовой пирамиды, обобравшей вкладчиков в 40 городах России

Фото: Инна Серова

Сегодня в Вахитовском райсуде вторично стартовало дело организаторов обанкротившегося ООО «КПК «Рост» — казанской финансовой пирамиды, причинившей ущерб, по данным следствия, более чем 3,5 тыс. вкладчиков. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. Первый раз судебный процесс начался 22 октября 2018 года, с тех пор были заслушаны показания ряда свидетелей, но 27 февраля заседание надолго отложили из-за болезни судьи. Сегодня в процесс включился другой судья — Лилия Галимова. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Нервы, нервы…



В коридоре суда собралось столько потерпевших и их представителей, что заседание перенесли в другой, более просторный зал. Потерявшие деньги люди нервничали. Пока одни, как лишившаяся в «Росте» кровных 50 тысяч Галия Валеева, делились с журналистом горечью по поводу потери денег, другие отворачивались от камеры со словами: «Вы не нас — преступников фотографируйте!» Причину раздражения тихо озвучил один из потерявших в «Росте» кругленькую сумму: «Кому хочется свою глупость перед людьми показывать — догадывались ведь, что авантюра, а деньги несли».

Перед дверями судебного зала, старательно отворачиваясь, ожидала продолжения процесса единственная не содержащаяся под стражей подсудимая — учредитель, директор и одновременно главбух КПК «Рост» Наталья Макарова. Такое послабление ей было оказано в связи с тем, что женщина является матерью-одиночкой. Худенькая женщина с мальчишеской стрижкой, стоя перед дверью в зал суда, прятала лицо под медицинской маской и сняла ее, лишь заняв свое место на скамье прямо напротив судьи. На стол перед собой Макарова выложила большой калькулятор и прошитые листочки формата А4 с табличками, похожими на ведомости. Все заседание она теребила эту уже изрядно потрепанную тетрадку.

Сегодня в Вахитовском райсуде вторично стартовало дело организаторов обанкротившегося ООО «КПК «Рост». Фото Ирины Плотниковой



Остальных шестерых подсудимых — Андрея Макарова, Сергея Харламова, Вадима Еникеева, Роберта Гарипова, Александра Бурнаева и Алексея Гречко — доставил конвой, и разместились они, соответственно, — в клетке. Лиц перед началом заседания они не прятали, а напротив, скрывали озабоченность за показными смешками и шуточками. У экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова это получалось плохо: явно похудевший и осунувшийся спортсмен улыбался только губами и при этом нервно трогал то щеку, то подбородок.

Потерпевшие тоже нервничали и суетились. Настолько, что некоторые из них, когда судья начала выяснять, кто присутствует в зале, растерялись и забыли откликнуться.

Увереннее всех держался организатор финансовой пирамиды — 46-летний Андрей Макаров. В отличие от своих несудимых товарищей по кооперативу он — человек опытный, имеет за плечами три погашенных судимости. За мошенничество его судили дважды: в 2002 году дали условный срок, в 2005-м реальные 5 лет, однако уже через 2 года он освободился по УДО.

А в 2015 году Макаров угодил под суд уже за незаконный провоз на территорию России оружия. Как следует из приговора суда, он, будучи в Сен-Тропе, «незаконно получил в дар от своего знакомого капсульный револьвер 31-го калибра модели Colt Pocket образца 1849 года», провез его самолетом в багаже из Франции в Турцию, а затем из Стамбула в Казань, где на таможне у него этот пистолет прямо по прилету и изъяли. За антикварный «Кольт» Макаров получил новый условный срок — три года.

Отвечая сегодня на вопросы суда, Макаров сообщил, что все судимости у него в настоящее время погашены. И не дожидаясь окончания предусмотренных законом формальностей, обратился к судье, указывая на явное, с его точки зрения, несоответствие ведения процесса установленному законом порядку:

— А можно ремарку? Мы не были уведомлены о начале сегодняшнего заседания, нас просто привезли!

В коридоре суда собралось столько потерпевших и их представителей, что заседание перенесли в другой, более просторный зал

Дело как мочало — начинай сначала?

В суд до начала заседания по почте от Макарова поступило ходатайство о проведении предварительного слушания по делу в связи с заменой судьи, и ему дали слово, что он это ходатайство озвучит. Однако он запутался и вместо того, чтобы повторить отправленный ранее по почте текст с просьбой о предварительном слушании, обратился к суду с ходатайством о назначении предварительного заседания в связи с тем, что после замены судьи процесс должен начаться заново. Макаров зачитал ходатайство, которое планировал подать в рамках просимого им предварительного слушания. Он попросил суд… прекратить уголовное дело против него, а материалы возвратить в прокуратуру.

Создатель пирамиды, который, к слову, официально в ООО «КПК «Рост» никаких должностей не занимал, сослался на то, что кооператив имел представительства не менее чем в 40 городах России, и в настоящее время в связи с его деятельностью возбуждено не менее 20 уголовных дел», однако в одно производство соединены не все эти уголовные дела, а лишь отдельные, и непонятно по какому принципу:

— Объединены лишь Казань, Миасс и Барнаул! 26 апреля удовлетворено ходатайство о соединении уголовных дел в Пензе и Казани, однако отметки об этом в материалах дела нет… Считаю неверным рассматривать уголовное дело в Казани без остальных уголовных дел, в частности в Симферополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Кроме того, Макаров указал, что не по своей вине не смог ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, например с видеофайлами, которые так и не смог открыть. И что не все имущество руководимого им предприятия — ООО «Хорс» — действительно арестовано: «Всего 12 автомашин находится на стоянке ГИБДД, остальных в момент ареста не было на месте…» И что количество потерпевших — а их счет идет на тысячи — точно не установлено, а в разных томах дела фигурируют разные суммы ущерба…

ООО «КПК «Рост» — казанская финансовая пирамида, причинившая ущерб более чем 3,5 тыс. вкладчиков. Фото Романа Хасаева

Судья Лилия Галимова заметила, что подсудимый путает установленный законом порядок: нормы, действующие на момент назначения судебного заседания, пытается применить в ситуации, когда заседание уже назначено. Но отнеслась к ходатайству серьезно. А вот мало что уже понимавшие в происходящем потерпевшие запутались, отвечая на простой вопрос суда, поддерживают ли они ходатайство подсудимого о назначении предварительного заседания. Некоторые обреченно проговорили: «Поддерживаю», — другие принялись рассуждать, что подсудимый ищет повода в очередной раз затянуть дело. В итоге суд удалился в совещательную комнату, а через полчаса вынес постановление об отказе в ходатайстве Макарова.

Пять суток на подготовку

Зато суд удовлетворил другое ходатайство подсудимого Макарова — об отложении судебного заседания в связи с тем, что о нынешнем подсудимые были неправильно уведомлены.

— Каким образом вас нужно было уведомить? — скептически поинтересовалась судья Лилия Галимова. — Вам нужна повестка, чтобы заранее приготовиться? У вас есть еще какие-то дела?

Но потом уточнила, сколько нужно подсудимым для подготовки к очередному заседанию, и, услышав, что Макаров и остальные просят, «как по закону положено» — пять суток, и что прокуратура в лице помощника прокурора Вахитовского района Казани Артема Потапова против этого не возражает, отложила процесс до следующего понедельника. Осознав, что объявлен очередной перерыв, потерпевшие по делу «Роста» стали собираться, ворча между собой про затягивание процесса подсудимыми.

Корни «семейного» бизнеса ведут в Неваду?

Семеро подсудимых по делу ООО «КПК «Рост» — люди, что называется, из разных кругов общества, однако их объединил не только коммерческий интерес, но и тесные родственные и дружеские связи. По версии обвинения, организатором криминального бизнеса выступил Андрей Макаров, который в кооперативе «Рост» никаких официальных должностей не занимал, однако на деле осуществлял общее руководство его деятельностью и распределил роли между остальными участниками преступной группы, в частности вовлек в нее свою сестру Наталью Макарову.

По версии следствия, с экс-капитаном «Рубина» Сергеем Харламовым Макаров познакомился в 2012 году, а вскоре после знакомства Харламова с Натальей Макаровой, состоявшегося в 2014-м, спортсмен предложил им вывести ООО «КПК «Рост» на фондовый рынок и втрое поднять стоимость его акций. Помощь в этом должен был оказать Вадим Еникеев, лекцию которого о фондовой бирже в Колумбийском университете Харламов слушал весной 2014 года. Согласно материалам уголовного дела, Харламов обратился к Еникееву за помощью в выводе на фондовую биржу ООО КПК «Рост», пояснив, что привлеченные в результате этой операции денежные средства планируется направить на строительство для «последующего увеличения активов», — и тот согласился помочь.

По версии следствия, с экс-капитаном «Рубина» Сергеем Харламовым (на фото) Макаров познакомился в 2012 году



Также оказавшийся на скамье подсудимых юрист Роберт Гарипов — супруг двоюродной сестры теперь уже бывшей жены Сергея Харламова. В 2013 году по просьбе родственника он помог Натальи Макаровой оформить договор купли-продажи нежилого помещения в доме №25 на улице Петербургской, затем помог другу Харламова Евгению Бурнаеву переименовать ООО «Казанский кредитный дом» в ООО «Инвестиционно-финансовый кооператив «Земля» и перевести 99 процентов уставного капитала фирмы на Бурнаева, включив в него принадлежащий тому земельный участок в деревне Русский Ошняк Рыбно-Слободского района.

А в 2014 году, согласно версии следствия, Гарипов помогал Макарову приобрести на собранные от вкладчиков финансовой пирамиды денежные средства, а также за счет личных средств, исторический памятник на улице Чернышевского — Дом Осокина, добиться в судебном порядке признания бесхозным имущества, находящегося в этом здании, и «расселить» арендаторов. Он приобрел здание и земельный участок, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Чернышевского, д. 7., стоимость которого составила 95 млн рублей. В 2015 году с его же юридической помощью дом Осокина был продан новому владельцу — некоему В.В. Гольдману всего за 32,5 млн рублей. По такой же схеме, как полагает следствие, с целью вложения денежных средств займодавцев Макаровым было приобретено помещение на ул. Н. Ершова, д. 57 «б» за 15 млн, вскоре проданное тому же Гольдману за 12 млн.

Кроме того, Гарипов оказывал на постоянной основе юридические услуги организаторам финансовой пирамиды КПК «Рост» и по другим направлениям. Например, при приобретении Макаровым для принадлежащего тому ООО «Хорс» компанией в лизинг шести «Мерседесов».

По версии следствия, он также приводил документацию ООО «КПК «Рост» в соответствие с действующим законодательством, представлял интересы общества в государственных органах, МВД и судах. А с осени 2014 года еще и готовил документы с целью приобретения акций зарегистрированной в штате Невада в США компании «Rost inc», созданной по совету Вадима Еникеева для продвижения КПК «Рост» на фондовую биржу (отношения с «Rost inc» ООО «КПК Рост» строило на основании агентского договора).

Кроме всего прочего, харламовский родственник по женской линии «засветился» в рекламе ООО «ИФК «Земля» — раздавал интервью в качестве довольного вкладчика этого кооператива. Впрочем, куда более интересную рекламу в 2014 году получило ООО «КПК «Рост» — его, по версии следствия, за гонорар в 3 млн рублей рекламировал профессионал — известный артист Сергей Рост.