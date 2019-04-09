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Экс-председатель Вахитовского суда Казани стал писателем

12:00, 09.04.2019 1
Экс-председатель Вахитовского суда Казани стал писателем
Фото: пресс-служба Вахитовского суда

В новом амплуа предстанет 17 апреля бывший председатель Вахитовского суда Казани Фанис Мусин. В этот день в здании суда пройдет презентация его книги, написанной в соавторстве с главой Тюлячинского райсуда Рамилем Бикмиевым.

Назвали книгу «Вахитовский районный суд города Казани: дела и люди». В предисловии к ней говорится — основой для нее послужили собранные в музее суда фотографии, экспонаты, воспоминания бывших и действующих служителей Фемиды, публикации СМИ, а также научные и литературные источники.

На презентацию приглашены почетные гости, включая детей бывших председателей Вахитовского суда и руководителей Верховного суда Татарстана и Управления судебного департамента по РТ.

Напомним, с 19 марта судья Фанис Мусин ушел в отставку.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:09
    В Набережных Челнах председатель готовится стать банкиром.
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