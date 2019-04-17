В Казани презентовали книжку о прошлом и настоящем Вахитовского суда

Фото: "Реальное время"

Сегодня в центральном суде Казани презентовали книгу двух председателей. Бывший глава Вахитовского суда Фанис Мусин и действующий руководитель Тюлячинского суда Рамиль Бикмиев представили своим коллегам и журналистам труд на 200 страницах «Вахитовский районный суд города Казани: дела и люди».

Часть книги посвящена прошлому судебной системы, часть — истории самого Вахитовского суда, его работникам и судьям.

Поздравить авторов и коллектив пришли дети бывших председателей районного суда, двое из которых сами стали судьями.

Экс-судья Вахитовского суда, ныне председатель совета судей Татарстана и зампред Верховного суда РТ Роман Гафаров пожелал писателям новых книг и поделился воспоминанием о своем кабинете в старом здании Бауманского суда — с трещиной во всю стену, через которую было видно улицу. В книгу попало фото того самого кабинета с наклеенным на стену с трещиной «маячком».

Замначальника управления судебного департамента в РТ Алмаз Ибрагимов поделился планами о создании виртуальных музеев судов Татарстана, пообещав начать с Тюлячинского.

Экс-председатель Вахитовского суда Фанис Мусин сказал, что идея книги появилась лет 8 назад, и именно в процессе сбора информации решили создать музей суда. Начинавший в Вахитовском суде Рамиль Бикмиев, ныне председатель Тюлячинского суда, рассказал, как благодаря Интернету удалось разыскать родню первого председателя суда Раима Учарова.

Судья в отставке Сания Хисамова вспомнила, как непросто было работать с народными заседателями и посоветовала нынешним судьям не надеяться на память — использовать современные средства фиксации в своей работе.