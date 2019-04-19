Альбина Шагимуратова: «Спасибо всем, вы — большие молодцы. Вы — будущее нашей оперы»

В Казани завершился Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки

Вчера в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоялось прослушивание участников, прошедших в третий тур конкурса, и были объявлены лауреаты. Среди победителей — россияне, представители Казахстана и Китая. Подробности — в материале «Реального времени».

«На этом конкурсе нет слабых участников»

В третий тур вместо запланированных 10—12 участников жюри под председательством Альбины Шагимуратовой пропустило 15 претендентов на победу в конкурсе. Подготовка конкурсантов была высока, и поэтому еще трем талантливым молодым певцам дали шанс. Среди участников третьего тура — представители России, Китая, Украины, Узбекистана, Казахстана. Прошли и два солиста ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля — Эльза Исламова и Сервер Кадиров.

Накануне третьего тура в ГБКЗ им. С. Сайдашева прошла репетиция конкурсантов с ГСО РТ с маэстро Сладковским, который, как известно, добр, но строг и умеет помочь певцу. Репетиция была многочасовая, но наверняка пользу конкурсантам принесла.

Жюри в этот день тоже не отдыхало — прошла серия мастер-классов, их провели Ирина Богачева и Альбина Шагимуратова. А в Ратуше был организован «круглый стол» по проблемам подготовки певцов на примере конкурса им. М. Глинки. Таким образом, в рамках конкурса состоялась еще и образовательная программа.

«Конкурс очень хорошо подготовлен, все, что сейчас происходит, это высший пилотаж», — считает Александр Сладковский. Фото Олега Тихонова

«Уровень конкурсантов очень высокий, понятно, что не очень хорошо подготовленных людей на таком конкурсе не может быть. Конечно, есть фавориты, я могу уже предположить, кто займет призовые места, но воздержусь от прогнозов. Пусть свое слово скажет жюри. Очень рад, что конкурс ожил, что Альбина Шагимуратова, лидер этого проекта, заслуженный лидер, смогла все воплотить в жизнь. Конкурс очень хорошо подготовлен, все, что сейчас происходит, — это высший пилотаж. Приятно, что все певицы-члены жюри все мне хорошо знакомы, со всеми ними я работал. А Ларису Абисаловну Гергиеву знаю еще со времени моей учебы в консерватории. Поэтому для меня работа на этом конкурсе в некотором роде ностальгична, это — как своего рода возвращение в Санкт-Петербург. Очень радует, что конкурс им. М. Глинки, который не проводился последние 5 лет, а ведь это бренд, который известен с 1960 года, возродился именно в Казани. И очень хочется, чтобы он у нас и остался. Что касается певцов, удачи им, и всем, чем может мой оркестр, он им поможет», — так прокомментировал «Реальному времени» свое отношение к конкурсу им. М. Глинки художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский.

«Что с ними будет дальше — покажет время»

Если вход на прослушивания первого и второго туров был свободным, то для того, чтобы вчера попасть в зал им. С. Сайдашева, публике надо было покупать билеты. Очевидно, желающих было немного — зал был полупустой. Основные зрители, как и на первых турах, — преподаватели с студенты консерватории и музыкального училища.

В центральном проходе зала так же стоял стол для жюри, но вот атмосфера была более торжественной — на сцене разместился татарстанский симфонический оркестр. Процедура представления конкурсантов не изменилась — называют номер, имя, страну и исполняемое произведение. Публике так же разрешено аплодировать, тогда как члены жюри тщательно скрывают эмоции. Но оркестр иногда не выдерживает, и показывает особо понравившимся конкурсантам одобрение. Музыкантам, когда они слышат хорошее пение, трудно сдерживать эмоции.

Конкурсанты исполняют по два произведения: это арии из опер русских и зарубежных композиторов. Открывает прослушивание казанец Сервер Кадиров арией Ивана Сусанина из одноименной оперы Михаила Глинки. В первом отделении выступают восемь певцов, затем жюри уходит на перерыв, после чего прослушивание возобновляется.

Когда время близилось к 23.00, на сцене выстроили ряд стульев, их заняло появившееся из-за кулис жюри. Фото vk.com/glinkacompetition2019



Когда же все певцы исполнили программы третьего тура, наступило мучительное время ожидания результатов. Жюри удалилось на совещание. Кстати, кое-какие обладатели призов к этому времени были уже известны. Например, Эльза Исламова и Сергей Севастьянов заслужили спецпризы за лучшее исполнение романсов Михаила Глинки. Заработали свои призы и аккомпаниаторы, которые сопровождали выступления конкурсантов в первом и втором турах. Первое место среди них заняла Алсу Барышникова из Казани.

Как сложится судьба конкурсантов дальше — покажет время. «Когда-то у выдающегося политического деятеля Ден Сяопина спросили, что он думает о Великой французской революции и как оценивает ее итоги, он ответил, что слишком мало времени прошло. Все должно отстояться, все должно быть привязано к тому или иному следующему событию. То ли это прослушивание в театре, то ли это попадание в оперное агентство — вот там, дальше, жизнь и покажет. Как правило, многим лауреатам первых премий потом не сопутствует удача. Они почивают на лаврах. А вот те, кто получат третьи или четвертые премии, если посмотреть статистику конкурса им. П. Чайковского, то у многих из них потом выстраивается успешная карьера. Сейчас мы слышим просто молодые, свежие голоса, а что с ними будет дальше, это уже покажет время», — прокомментировал «Реальному времени» перспективы конкурсантов обозреватель радио «Орфей» Николай Рыбинский.

Когда время близилось к 23.00, на сцене выстроили ряд стульев, их заняло появившееся из-за кулис жюри. К микрофону подошла Альбина Шагимуратова и в полной тишине назвала победителей конкурса им. М. Глинки. Лауреатами третьей премии стали Ольга Маслова из России и конкурсант из Китая Даолигень. Второе место у солистки казанской оперы Эльзы Исламовой и Станислава Ли, представлявшего Казахстан. Лауреатами первой премии стали россияне Мария Баракова и Константин Сучков. Мария Баракова, кроме первой премии, получила и специальный почетный приз имени многолетнего председателя жюри конкурса им. М. Глинки и его идейного вдохновителя Ирины Константиновны Архиповой.

Первое место среди аккомпаниаторов, которые сопровождали выступления конкурсантов в первом и втором турах, заняла Алсу Барышникова из Казани. Фото vk.com/glinkacompetition2019



«Вы все большие молодцы. Спасибо вам всем. Вы — будущее нашей оперы», — напутствовала участников конкурса Альбина Шагимуратова и напомнила, что все победители летят из Казани в Санкт-Петербург, где 21 апреля участвуют в гала-концерте на сцене Мариинского театра. А сегодня вечером в ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет заключительный гала-концерт, где победителям и вручат заслуженные награды.