Нурутдинов замахнулся на 12 миллиардов. В Казани презентовали экорайон в Аракчино

На открытый международный конкурс по проектированию территории уже зарегистрировались 100 участников

Фото: Максим Платонов

Агентство стратегического развития «Центр», которое занимается проведением конкурса на мастер-план территории бывшей 43-й артиллерийской базы, решило показать площадку. На участок, немногим превышающий 700 га, долгие годы мало у кого был доступ. Совсем скоро там должен появиться новый жилой микрорайон. Подробности — в материале «Реального времени».

Заповедник в 20 минутах от центра

Территория в Кировском районе напротив Храма всех религий, которую пока нужно освоить только архитекторам, выглядит как заброшенный заповедник. Следы присутствия войсковой части, а точнее 43-й артиллерийской базы, которую расформировали в 2010 году, еще можно встретить. Но в скором времени здесь должен появиться жилой малоэтажный массив. Условно весь участок можно разделить на три зоны: военный городок, воинскую часть и самый закрытый участок — артсклады. Если от части и артскладов почти ничего не осталось, кроме фундаментов каких-то зданий, разбросанных люлек для переноски снарядов, заросших железнодорожных путей, то военный городок выглядит более жизнеспособным. Есть несколько жилых домов такой же малоэтажной застройки, которую видят в перспективе на этом участке, и даже детский сад. Первый заместитель исполнительного директора Республиканского фонда поддержки Арслан Шигапов озвучил информацию, что на этой территории живут около 400 человек, но более точные данные есть в администрации Кировского и Московского районов. Администрация же, в свою очередь, занимается и вопросами по расселению. Впрочем, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева не стала торопиться.

— Территория всех очень трогает, все хотим, чтобы все было хорошо. 32-й военный городок существует, хотим рассматривать территорию комплексно, там предполагается определенная застройка, будет видно, когда будет общая картина. Мы его вписываем в концепцию, постараемся сохранить здания, которые в хорошем состоянии, вписать в новую застройку, — озвучила на брифинге Прокофьева.

На машине дорога от центра города действительно заняла около 20 минут. На месте сразу попадаешь как будто в заповедник. Такое количество деревьев неслучайно — вокруг небольших артиллерийских баз со снарядами высаживали деревья, которые бы направляли взрывную волну в случае ЧП вверх, а не в стороны. Отсюда же и большое количество песка — его насыпали вокруг в качестве мер безопасности в случае пожара. Правда, каждый желающий попасть на территорию не сможет — ее охраняет военизированная охрана, чтобы в том числе пресечь и попытки незаконной добычи песка.

200-летние дороги

На территории частично сохранились асфальтированные дороги, которых в принципе мало, и грунтовые. При этом довольно много осталось дорог 200-летней давности, выложенных кирпичом.

— Пороховой завод появился в 1788 году, он постоянно развивался, эта территория начала осваиваться с середины XIX века. Дорогам, по которым мы идем, больше 200 лет. Сюда привозили песчаник, мостили вплотную, этим занимались не крепостные. Все-таки секретность и тогда была. Только в последние годы появился асфальт и железнодорожные пути. Никаких катастроф здесь не было, это довольно спокойное место. Нет и никаких снимков территории, ее всегда охраняли очень строго. Правда, есть исключение — снимки фашистских шпионов, — рассказал об истории территории специалист по социально-культурной деятельности Самарской государственной академии культуры и искусств Игорь Бурсин.

200-летних дорог здесь немало, но брать их под особую охрану пока не видят смысла.

— Сохранение дороги отдельно не прописано, но указано, что нужно сохранить уникальность ландшафта. Кто как из разработчиков к этому подойдет, — ответил председатель организационного комитета конкурса Сергей Георгиевский.

Известно, что есть заявки из Японии, скандинавских стран, кто-то приезжает на место после предварительного согласования, но детальную информацию по участникам пока не раскрывают. 22 августа уже должна быть известна первая тройка финалистов, которые будут заниматься разработкой концепции района. В свою очередь, многие подают заявки не только от архитектурных бюро, а сразу от крупных консорциумов, в которых уже представлены застройщики.

Экологической экспертизы не будет

Организаторы конкурса рассчитывают, что для казанцев, избалованных предложениями жилья, эта площадка будет как глоток свежего воздуха. Никаких опасений по поводу экологии у представителей Росприроднадзора по РТ нет.

— Нет необходимости в специальной экологической экспертизе. Здесь комфортная среда, размещение благоприятное. Поблизости только одно небольшое производство по выпуску поролона и Пороховой завод. Если у инвестора будет добрая воля, то в добровольном порядке можно провести инженерные изыскания воды, почвы, воздуха, — отметила начальник отдела экологического надзора и планирования Росприроднадзора по РТ Елена Попова.

Председатель совета РФП Айрат Нурутдинов сразу заметил, что военные не передавали бы территорию, если бы здесь были проблемы с экологией, и добавил, что будет сохранена обязательная санитарная зона на границе с Пороховым заводом.

— Массовые продажи хотели открыть до конца года или уже весной следующего. Со всего участка хотели выручить 12 млрд рублей, но вопрос, в течение какого срока. Реализация уже началась, 70 га продали, но с условием, что их формирование будет осуществлено по итогам конкурса, чтобы вся работа была в комплексе. Нужна подпитка фонда, поэтому было принято такое решение, — рассказал о финансовой стороне Нурутдинов, не раскрывая информации, кому именно продали участок.

РФП несет определенные затраты на этом участке, но Нурутдинов заверил, не называя конкретных сумм, что гораздо большая часть денег сохранится. По-прежнему выгодно, чтобы продажа участков шла комплексно, оптом, при этом именно на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство, — прим. ред.). Так затраты на инфраструктуру будут минимальные. 250 га никак не будут застраиваться, это будет природно-рекреационная зона.