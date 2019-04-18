«Забудьте все, что вы видели до «Этихада»!

Невообразимые четвертьфиналы Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА в этом году, пожалуй, самая веселая за последние лет десять. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский подробно изучил каждый из четвертьфиналов и полностью разделяет этот тезис.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0)



Противостояние «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» с большим отрывом считалось самой громкой вывеской четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако таковой оно оказалось лишь на бумаге: во вторник в Каталонии встретились две команды совершенно разного уровня. О чем говорить, если даже главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер не особо верил в свою команду.

«Мы встречаемся с величайшим соперником. Мы должны стремиться к тому, чтобы играть на уровне «Барселоны». Нам это по силам, но впереди много работы. Если мы хотим вернуться на реальный уровень «Манчестер Юнайтед», к истинным традициям клуба, мы должны соперничать с «Барселоной». Сейчас они по игре на несколько уровней выше нас», — слова, очень красноречиво говорящие об «уверенности» норвежца и его команды.

Начало встречи прошло в равной борьбе, более того, «МЮ» даже организовал несколько неплохих подходов к воротам «Барсы». Каталонцы сейчас тоже далеки от идеала, но пока в их составе есть Месси, о спадах игровой формы можно не беспокоиться. Великий Лео отметился дублем, причем второй гол забил с помощью Давида Де Хеа. Голкипер «МЮ» пропустил под собой простейший удар и тем самым просто убил интригу в матче.

Испанец в этот вечер, увы, был похож на себя образца ЧМ-2018, когда почти все удары в створ его ворот оказались голевыми. Даже Джесси Лингард не удержался и между строк покритиковал Де Хеа за слабые нервы. «Нельзя ошибаться в таких играх! В столь великих матчах любой момент на вес золота, и в некоторых эпизодах наши игроки были совсем не на высоте», — заявил полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Барселону» же в полуфинале ожидает сам «Ливерпуль» — команда, громящая одного соперника за другим. Нынешний «Ливер» гораздо мощнее и сильнее «МЮ», поэтому перспективы каталонцев под большим сомнением. Тем более что сами они в отдельных матчах показывают совсем не космический футбол. «Барса-2010» была бы однозначным фаворитом. Но «Барса-2019» гораздо слабее.

«Ювентус» — «Аякс» (1:1, 1:2)

Несколько месяцев назад спортивному директору «Аякса» Марку Овермарсу позвонил Луи ван Гал. Легендарный экс-тренер «аяксидов» в ходе разговора предположил, что его бывшая команда сумеет дойти чуть ли не до финала Лиги чемпионов. Марк лишь посмеялся, но 16 апреля вспоминал ту беседу с удивлением и восхищением.

«Честно говоря, никто не мог представить этого, за исключением Луи ван Гала. Тогда, несколько месяцев назад, я ему не поверил. Перед матчем я вообще сомневался, будут ли у нас шансы. «Ювентус» отдыхал целую неделю, а мы играли каждые три дня. Мы проделали выдающуюся работу. Если считать квалификацию, мы сыграли уже почти 20 матчей в Лиге чемпионов. Это невероятное достижение игроков и штаба», — отметил Овермарс.

«Аякс» играл лучше хваленого «Ювентуса», который поставил на эту ЛЧ все. Туринцы досрочно вылетели из Кубка Италии, разгромно уступив «Аталанте», а также заранее обеспечили себе победу в Серии А. И все это ради лигочемпионского трофея, который «Юве» упорно не покоряется. Перед началом сезона туринцы заманили в свои ряды самого Криштиану — и теперь-то были обречены на этот трофей. И великий Криш открыл счет в матче с «Аяксом», но по качеству игры голландцы были лучше. Они были свежее, «голоднее» и гораздо интереснее в плане построения комбинаций.

Победа 2:1 позволила «Аяксу» достичь полуфинала ЛЧ впервые в XXI веке! «Аякс» играет в очень хороший футбол, но никто бы не подумал, что голладцы выйдут в полуфинал. «Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов», — сказал сразу после матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти. Чем дальше идет «Аякс», тем сильнее «невера» в этот клуб. Хорошо, что парням из Амстердама на всех плевать — они просто вышли и выбили бывший и нынешний клуб Роналду. На очереди — «Тоттенхэм».

«Порту» — «Ливерпуль» (0:2, 1:4)

Многие нейтральные любители футбола пожалели, что в противостоянии «Порту» — «Рома» победа досталась португальцам. Римляне в четвертьфинале могли устроить красивый матч-реванш с «Ливерпулем» — напомним, в прошлом году именно англичане не пустили «Рому» в финал. Афиша «Ливерпуль» — «Порту» же казалась самой скучной из всех пар. Так оно и получилось: англичане, не особо напрягаясь, «порвали» менее мастеровитого соперника с общим счетом 6:1.

К сожалению, без ложки дегтя не обошлось. Прямо перед матчем мадридская газета «As» поведала миру о конфликте Мохаммеда Салаха и Юргена Клоппа. Якобы египтянин недоволен методами Клоппа и просит продать себя в «Реал». В дело немедленно вмешался агент игрока Рами Аббас, который в крайне нелицеприятной форме отозвался о публикации в испанской газете. «Вижу, As опять что-то выс.али», — заявил агент Салаха, что стало поводом для возможного начала этического расследования УЕФА.

Если в четвертьфинале жребий миловал «Ливерпуль», то в следующей стадии будет как никогда тяжко — англичанам предстоит поездка в Барселону. Последний раз эти команды встречались в 2007-м, когда в «Барсе» была на закате эпоха Франка Райкаарда. И тогда каталонцы уступили находившейся на ходу ливерпульской команде. Прошло 12 лет, и «Барселона» в матче с «Ливерпулем» снова не фаворит.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (0:1, 4:3)

Забудьте все, что вы видели в этом году в футболе! Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — вот что действительно нужно оставить в памяти! Забудьте все, как забудет Маурисио Почеттино свое высказывание о системе VAR. Напомним, в январе после полуфинального матча Кубка Лиги с «Челси» Почеттино заявил буквально следующее: «Система VAR напрочь убивает все эмоции в футболе. В этом матче система видеопомощи стала нашим преимуществом, но я не стал праздновать, потому что целых пять минут мы потратили на проверки», — заявил Почеттино. На 93-й минуте матча с «Ман Сити» его команда пропустила 5-й гол, что означало вылет «Тоттенхэма» из турнира. Однако главный судья матча Джюнейт Чакыр все-таки решил прибегнуть к видеопросмотру, и это спасло лондонцев.

«Я никогда не видел ничего подобного! Было очень сложно, настоящее сумасшествие! Иногда VAR бесит, но сегодня мы должны его поблагодарить. Мы бились 90 минут все вместе. Показали невероятный характер», — заявил один из героев матча Сон Хын Мин в эфире BT Sport.

«Тоттенхэм» в новейшей истории и близко не подходил к полуфиналу Лиги чемпионов! И вот барьер взят. Впереди у «шпор» — «еврейское» дерби с «Аяксом». До четвертьфинала почти все предсказывали выход в 1/2 «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Обе команды здорово укрепились и буквально жаждали покорить Лигу чемпионов. Но у их соперников были другие планы.