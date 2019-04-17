Кучеров, Василевский и Малкин уже вылетели: бомбический старт плей-офф в НХЛ

0-4 в серии для «Тампы-Бэй» и «Питтсбурга»

Пока в КХЛ сезон завершается одним из самых предсказуемых финалов последних лет, за океаном стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. Да так стартовал, что уже спустя неделю стало понятно, что никаким прогнозам он не поддается. «Тампа-Бэй» с Андреем Василевским в воротах и Никитой Кучеровым в нападении била все рекорды в регулярном чемпионате, а в плей-офф не смогла выиграть даже одного матча. Закаленный кубковый боец «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным и Сидни Кросби просто обязан был проходить не самый звездный по нынешним меркам НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», но его ждала та же участь. О том, какие сюрпризы уже преподнес Кубок Стэнли, в материале «Реального времени».

Антирекорд «Тампы»



В этом году впервые за 11-летнюю историю КХЛ действующий чемпион лиги проиграл в первом раунде со счетом 0-4 в серии (напомним, это был «Ак Барс»). Для российского хоккея такие результаты, безусловно, в диковинку и они широко обсуждаются. НХЛ уже более 100 лет, и там подобные антирекорды, конечно же, устанавливаются чаще. Но даже самые тру-фаны заокеанской лиги не могли предположить, что случится в серии «Тампы» против «Коламбуса».

Вдумайтесь, за свою 19-летнюю историю существования «Коламбус» ни разу не выходил в плей-офф. «Тампа-Бэй Лайтнинг» же в этом году выиграли «Президент Трофи» (трофей, вручаемый победителю регулярки НХЛ) с невероятным отрывом от конкурентов — в 82 играх команда Василевского и Кучерова набрала 128 очков. У ближайших преследователей, «Бостона» и «Калгари», лишь по 107 турнирных баллов. И это при двух очках за победу. Кроме того, «молнии» стали второй командой в истории лиги, которой удалось одержать 62 победы за регулярный сезон. Одним словом, команда с юга США наводила страх на соперников любого ранга и закономерно являлась основным фаворитом кубка. Но проиграла четыре матча подряд и стала первым в истории НХЛ победителем регулярного чемпионата, который уступил всухую в первом раунде.

— Если в будущем мы выиграем Кубок Стэнли, у меня не будет проблем, чтобы смириться с этим поражением и принять его. Но сейчас это сложно, — заявил сегодня ночью главный тренер «Тампы» Джон Купер. — Это были шесть дней в апреле, когда «Коламбус» играл лучше нас. Когда у вас такое огромное количество очков в регулярном чемпионате, то это или благословение, или проклятие. На протяжении долгого времени мы не играли в какой-либо значимый хоккей, не было необходимости и мотивации. И вдруг приходится их искать, наращивать обороты. Такова реальность.

Есть ли какой-то фундаментальный недостаток в этой команде? Я не знаю. Посмотрите на «Вашингтон», у которого было два прекрасных года, но они постоянно проигрывали во втором раунде. А когда никто от них уже не ждал успеха, они выиграли Кубок Стэнли, — подытожил Купер.

«Коламбус» был слишком хорош

По большому счету, подопечным Купера себя винить не в чем. Даже в первом матче серии его команда спокойно выигрывала со счетом 3:0 и дело шло к уверенной победе «Тампы», как вдруг «Коламбус» прорвало. В итоге в четырех играх серии (3:4, 1:5, 1:3, 3:7) уроженец Уфы Василевский пропустил аж 15 шайб (еще четыре «на счету» его сменщика Доминге). Во второй половине регулярки все говорили о «Везина трофи» (приз лучшему вратарю сезона) для Андрея и о рекорде Никиты Кучерова по очкам для российских игроков (нападающий превзошел достижение Александра Могильного, державшееся более 25 лет). Но в «Коламбусе» есть другая пара россиян, которым совершенно все равно что говорят что о них, что о других.

Нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский стали одними из главных действующих лиц этой серии. Наравне с главным тренером «Коламбуса» Джоном Тортореллой.

— Трибуны сегодня были просто невероятны, — говорил наставник команды-сенсации по окончании последнего матча серии. — На меня вылили пиво с трибун! Не только после игры, но и по ходу встречи. На меня вылили два пива. Это поэтому такой запах в пресс-центре? Нет, я к этому отношения не имею. Мы счастливы, что болельщики наконец-то смогли увидеть первую победу в серии плей-офф в истории клуба.

Пример этой серии наглядно показывает, что в НХЛ ничего невозможного не бывает. Здесь каждый может обыграть каждого, и никакие бюджеты, составы и странные судейские решения не могут с этим ничего поделать. Ведь даже в регулярке «Тампа» не просто обыгрывала «Коламбус», а громила его в каждой из трех игр (8:2, 4:0, 5:1).

Малкина тоже освободили для сборной России

Кучеров, Василевский и защитник Михаил Сергачев практически сразу же получили вызов в сборную России для подготовки к майскому чемпионату мира, который пройдет в Братиславе. К ним же может присоединиться и Евгений Малкин, один из лучших российских игроков в НХЛ. Его «Питтсбург», как и «Тампа», проиграл стартовую серию со счетом 0-4. Противостояние во всех четырех матчах с «Айлендерс» было более упорным, но в плей-офф это не имеет никакого значения.

Если в составе «Тампы» все же больше сравнительно молодых талантливых хоккеистов, у которых победы еще впереди, то вот звездный состав «пингвинов» — это опытный сплав кубковых бойцов, которые видели все, от ярких побед до громких неудач. «Нью-Йорк Айлендерс» прошлым летом покинул Джон Таварес, перешедший в родной «Торонто», и об этой команде перестали говорить как о крепком середняке, не говоря уж о фаворитстве. Но, опять же, это НХЛ и там свои законы. Главный тренер клуба из Нью-Йорка Барри Тротц — настоящий фанатик хоккея, которому всегда нужны новые вызовы. Даже со средненьким по меркам лиги составом он смог не просто дать бой «Питтсбургу», но и обыграть его уверенно.

Определенно, в команде Майка Салливана не лучшим образом сыграли лидеры. Тот же Малкин был похож на выжатый лимон, и сейчас у него есть хороший шанс отдохнуть и реализовать свои амбиции уже со сборной России на чемпионате мира, стартующем 10 мая.

Радулов еще поборется, а Овечкин уже дерется с русскими

Из других пар для российского зрителя особенно интересны серии «Вашингтон» — «Каролина» и «Даллас» — «Нэшвилл». И там, и там счет 2-1, и эти противостояния еще могут затянуться. Команда Александра Овечкина — явный фаворит серии, что подтвердила стартовыми домашними победами. Но в третьей игре получила настоящую оплеуху (0:5). Эта встреча стала любопытной не только из-за счета, но и потому что в ней всего лишь третий раз в истории НХЛ подрались два россиянина.

Овечкин решил показать 19-летнему, по-хорошему наглому Андрею Свечникову, кто в НХЛ «хоккейный русский батя». К сожалению, дело закончилось подозрением на сотрясение мозга у Свечникова, и теперь он пропустит четвертый матч серии. А вот самому Овечкину эта драка не дала ровным счетом ничего (команда все равно проиграла).

Другой заводной россиянин, Александр Радулов, со своим «Далласом» уверенно начал серию против одной из самых оборонительных команд НХЛ «Нэшвилла», но пока что «хищники» все равно впереди — они сумели одержать две победы подряд. Именно в этой паре можно ждать потенциального седьмого матча, так как силы команд примерно равны. Поэтому рассчитывать на чемпионате мира в Словакии еще и на Радулова пока что рано.