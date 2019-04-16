«Игры престолов» в КХЛ не получается: ЦСКА в двух победах от хоккейного трона

Возможно, мы наблюдаем самый предсказуемый финал последних лет

Пока все вокруг только и обсуждают, чем же завершится финальный сезон экранизации фэнтезийной саги Джорджа Мартина, в российском хоккее стартовал свой финал. Но, к сожалению, до сериальных интриг ему очень далеко — в КХЛ в этом году было лишь одно хоккейное королевство, которое с первых игр обозначило свои притязания на трон и теперь подступило к нему совсем близко. О том, как ЦСКА уверенно стартовал в финальной битве с «драконом» из Балашихи — в материале «Реального времени».

Боб Хартли: «Программа «Судейская» — очень занимательное телешоу»



Нынешний плей-офф КХЛ уже отметился провалом действующего чемпиона в первом раунде, вылетом фаворита Востока во втором, а также сюрпризом от «Салавата Юлаева» и его достойной борьбой в третьем. Но главное, чем запомнится любая из серий текущего розыгрыша Кубка Гагарина, — это неочевидные, а порой и невероятные судейские решения. К сожалению, финал не стал исключением.

— Я каждый раз жду новый выпуск программы «Судейская» с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, чтобы узнать что-то новое о правилах хоккея. Это очень занимательное телешоу, — говорил после первого финального матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Хартли — опытный хитрый лис, сделавший себе имя в НХЛ. Уверенно побеждая в сериях с «Ак Барсом» и «Барысом», он никогда не забывал переключать внимание на жесткую игру соперников, даже когда ее не было или она была обоюдной. В финале с ЦСКА Боб уже столкнулся с российскими реалиями.

А случилось вот что: ЦСКА в субботнем матче уже вел в счете, захватил инициативу, но в какой-то момент дал сбой, и «Авангард» усилиями Андрея Стася забил по-настоящему «шальной» гол. Нападающий переправил шайбу в ворота Ильи Сорокина коньком, но не делал при этом никаких умышленных движений, просто подпрыгнул на ровном месте. Есть подозрение, что в регулярном чемпионате на такой гол даже не попросили бы видеопросмотр. Но здесь он состоялся, и судьи руководствовались пунктами 94.5 и 97.1 правил игры в хоккей от ИИХФ: «Взятие ворот не засчитывается, если атакующий хоккеист наносит удар коньком, либо каким-то иным способом переправляет шайбу в ворота».

Казалось бы, вопросов нет — гол нужно отменять. Но в этих же пунктах правил есть сноска: «Любое взятие ворот засчитывается, если шайба влетает в ворота, случайно изменив движение или срикошетив от шлема, конька или любой другой части тела хоккеиста». Очевидно, что шайба попала в Стася случайно, он даже уворачивался от нее, но судьи решили иначе. Остается только ждать очередного выпуска телешоу «Судейская» и подробных разъяснений по отмененному голу омичей из Балашихи.

Хартли — опытный хитрый лис, сделавший себе имя в НХЛ. Фото hawk.ru



«Авангард» упустил Бузову и снова «забанил» Вайсфельда?

После этого спорного момента подопечные Хартли так и не сумели собраться в первом матче и дать бой фавориту «автобусной» финальной серии (впервые в истории КХЛ команды, играющие финал, проводят свои матчи в пределах Москвы и Подмосковья). ЦСКА уже давно грезит кубком, и есть мнение, что в прошлом году лишь усталость ведущих хоккеистов в олимпийский сезон помешала армейцам выиграть финал у «Ак Барса». В этом году никаких предпосылок, что москвичи могут выступить плохо, в общем-то и не было.

Игорь Никитин с каждым годом растет как тренер, становится все опытнее, и уже давно к нему нельзя применить определение «молодой специалист». ЦСКА сохранил отличную связку вратарей Сорокин — Юханссон, прибавил в оборонительной игре и, самое главное, освоились в атаке все те, от кого этого ждали. По сути, у армейцев может забить любой игрок в любой момент матча — явного лидера у них нет. Это может быть Капризов, может быть Вей. А в стартовой игре серии блестяще проявил себя Михаил Григоренко, сделавший хет-трик.

А что же «Авангард»? Во-первых, омичи подошли к финалу измотанными тяжелой серией с «Салаватом Юлаевым». До этого была зубодробительная серия с «Барысом», после которой многие «ястребы» вынуждены были продолжать плей-офф с травмами разной степени тяжести. Куда-то пропал блеск в глазах у Боба Хартли. Все чаще канадский специалист смотрит на свою команду скорее обреченно, чем с гордостью. И даже живой «талисман» клуба Ольга Бузова, которая перед стартом плей-офф клялась в верности коллективу из Балашихи, была замечена в кепке ЦСКА. Удар в самое сердце маркетологов клуба?

Нелепо выглядит и очередное отстранение от финала комментатора, бывшего судьи и генерального менеджера нескольких клубов КХЛ Леонида Вайсфельда. Специалисту снова позвонили чуть ли не в день игры и сказали, что его согласованное назначение на финальную игру отменяется. Благо, что Леонид Владленович воспринимает эти ситуации с улыбкой — другой на его месте давно бы махнул рукой на все происходящее и перестал бы сотрудничать с «Матч ТВ».

Игорь Никитин с каждым годом растет как тренер, становится все опытнее, и уже давно к нему нельзя применить определение «молодой специалист». Фото cska-hockey.ru

ЦСКА включил «рабочий» хоккей — «Авангард» не может забить в большинстве

Ключевыми моментами второго финального матча, который состоялся накануне, можно назвать перестроение игры ЦСКА. Никитин попросил своих подопечных сыграть максимально надежно в первой половине игры. Хартли явно не старался изменить вектор атакующей игры — омичи снова даже немного перебросали соперника, проводили больше времени в атаке, но толком так ничего и не создали.

Любопытно, что за всю игру случилось всего два удаления, и оба в составе ЦСКА: в первом периоде Сергей Андронов отправился в штрафной бокс за толчок на борт, а во втором Клас Дальбек — за игру высоко поднятой клюшкой. Два большинства омичи скорее старались что-то сделать, чем создавали — армейцы же включили «рабочий» режим и по-настоящему эффективно отработали это игровое время, а не отыграли. Напомним, что в плей-офф омичи реализовывали удаления на протяжении 13 матчей подряд и прервали свою серию лишь в эпичном шестом матче против «Салавата Юлаева».

Настоящий хоккей ЦСКА показал лишь в третьем периоде, когда смог отличиться трижды, и два из этих гола были забиты в пустые ворота, когда омичи меняли вратаря на шестого полевого игрока в попытках отыграться. Ранее супермомент был у Ивана Телегина, но он не смог поразить пустые ворота. На трибуне за голову хваталась его возлюбленная — певица Пелагея, таких моментов у ее Ивана в финале может больше и не быть. Зато не подвели другие — Окулов, Андронов и герой первого матча Григоренко отличились по разу, заставив еще больше приуныть Хартли и его помощников.

Кстати, помогает Бобу тренер Дмитрий Рябыкин, который лучшие годы своей карьеры провел в омском клубе как раз с нынешним главным тренером ЦСКА Никитиным и нападающим клуба Александром Поповым. А если вспомнить, что Никитину на тренерском мостике помогает бывший капитан омичей Равиль Якубов, а президентом клуба из Омска является Максим Сушинский, то вырисовываются интересные омско-московские разборки людей, которые ровно 15 лет назад творили историю и выигрывали для «Авангарда» первое и пока единственное чемпионство в истории.

Настоящий хоккей ЦСКА показал лишь в третьем периоде, когда смог отличиться трижды. Фото cska-hockey.ru

«Тем веселее будет отыгрываться»

Тем временем в Балашихе не унывают и готовятся дать бой ЦСКА:

— Что с «Авангардом»? Да ничего страшного. Тем веселее будет отыгрываться, — заявил после игры капитан омичей Евгений Медведев. — Говорите, с 0-2 в КХЛ почти не отыгрываются? Давайте не будем прогнозировать. Сегодня шла игра до гола. У них здорово выглядит вратарь, а у нас не идут добивания.

— Как я прокомментирую то, что в составе соперника не было удалений? Удивительное рядом, вот как, — говорил после игры наставник ЦСКА Игорь Никитин.

Боб Хартли, в свою очередь, отметил, что доволен игрой подопечных:

— Тяжелое поражение. Но мы сыграли очень хороший матч. В принципе, обе команды сыграли хорошо. Жесткая была игра, держался высокий темп. В первые 40 минут у нас даже моментов было больше. Вот в третьем периоде ЦСКА чаще доставлял шайбу до наших ворот и забил. Мы хотели внести ряд корректив, чтобы лишить армейцев их преимуществ. Это удалось. Но ЦСКА — очень хорошая команда с очень глубоким составом. Мы не ищем оправданий и дадим бой в Балашихе.

Серия от станции метро «Автозаводская», где находится «ЦСКА Арена», перемещается в Подмосковье — в балашихинскую арену им. Ляпкина, которая стала временным домом для омского «Авангарда». Билеты на две игры, которые пройдут в среду и в пятницу, разлетелись вмиг, — команду Боба Хартли приедет поддержать и большой десант из Омска. За болельщиков из Сибири можно только порадоваться, что они воочию увидят очередной финал в истории «Авангарда» (уже пятый по счету), но пока что все идет к тому, что ЦСКА выиграет эту серию без особых проблем.