Обученный в Татарстане: гордиев узел Нефтекамска для Ратмира Мавлиева

Радий Хабиров назначил мэром башкирского автограда потомственного бизнесмена

Нефтекамск официально возглавил Ратмир Мавлиев — сын местного бизнесмена Рафила Мавлиева. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, объявив о новом мэре автограда, уже успел пожурить его. Назначение демонстрирует также определенную непоследовательность руководителя региона: периодически он бросает некие вызовы Казани — достаточно вспомнить знаменитое «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!»), при этом, как видим, может доверить город чиновнику из Татарстана. В том, какое непростое наследство досталось самому молодому в Башкирии мэру, разбиралось «Реальное время».

Первый нагоняй от Хабирова

Накануне врио главы Башкортостана Радий Хабиров объявил о новых кадровых изменениях в республике. Главой администрации Нефтекамска назначен Ратмир Мавлиев. Фактически Ратмир Рафилович возглавил город еще месяц назад с приставкой «и.о.». Теперь депутаты городского совета Нефтекамска утвердили его на посту градоначальника. Однако сразу же, в понедельник, новый глава администрации вместе с некоторыми коллегами получил от «башлыка» и первый нагоняй — за ямы во дворах.

Мавлиев, пожалуй, самый молодой руководитель муниципалитета в Башкирии — ему всего 29 лет. Вероятно, башкирский Белый дом теперь делает ставку на новую генерацию глав городов и районов. Напомним, недавно Хабиров назначил главой Аскинского района 31-летнего Ришата Дихина.

Путь Мавлиева к должности мэра чем-то напоминает восхождение на пост главы РБ самого Хабирова. Последний стал узнаваемым в родных краях, затем сделал неплохую карьеру на чужбине и, набравшись опыта, вернулся на родину в роли «самого большого начальника». Согласно официальной биографии, новоиспеченный мэр родился в Нефтекамске, он татарин по национальности. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Также проходил обучение в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» («Менеджмент в коммерческой деятельности») и в Финансовом университете при правительстве РФ (по программе MBA).

Сразу же, в понедельник, новый глава администрации вместе с некоторыми коллегами получил от «башлыка» и первый нагоняй — за ямы во дворах. Фото glavarb.ru



С 2013 года является членом молодежного объединения «Выбирай!». Также возглавлял Нефтекамскую федерацию спортивной борьбы. Входил в Молодежную общественную палату при Госсобрании — Курултае Башкирии (член комиссии по жилищной политике и инфраструктурному развитию).

Последние годы Мавлиев набирался управленческого опыта в соседнем Татарстане. В 2015 году занимал должность заместителя руководителя исполнительного комитета Ютазинского района по инфраструктурному развитию, затем — и.о. руководителя исполкома. В 2016 году стал советником главы Альметьевского района РТ по инвестиционному развитию.

Однако в родном городе о Ратмире Мавлиеве знают как о потомственном бизнесмене. Предпринимательством он начал заниматься с 19 лет — в 2008 году. Именно тогда был создан СПК «Мир» в Бураевском районе, а молодой уроженец Нефтекамска стал его председателем. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», его имя фигурирует в двух десятках компаний — как действующих, так и ликвидированных. Сфера деятельности организаций тоже разная — сельское хозяйство, реклама, охранная служба, недвижимость, производство пластмассовых изделий, но больше половины фирм связаны с торговлей автотранспортом. На сегодняшний день во всех юрлицах он значится как бывший директор/совладелец/председатель.

«Вольный город»

Нефтекамск — четвертый город республики (после Уфы, Стерлитамака и Салавата) по численности населения и объемам производства. Население — более 126 тыс. человек. Расположен на северо-западе Башкортостана, недалеко от границы с Татарстаном и Удмуртией. Главное предприятие города — ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу КАМАЗ), выпускающее одноименные автобусы. Недавно Нефтекамск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Считается, что в городе весьма сильны позиции бизнеса и выходцев из силовых структур. В последние годы он прославился борьбой экономических кланов и коррупционными скандалами (об этом ниже).

Как рассказал «Реальному времени» уфимский политолог Дмитрий Казанцев, Нефтекамск имеет в Башкирии репутацию «вольного города», разделенного между влиятельными «группами интересов». По словам эксперта, городской округ уже показывал свой характер, например, подключив татарстанский телеканал ТНВ раньше других вопреки негласному запрету времен президентства Муртазы Рахимова. А при Рустэме Хамитове для того, чтобы сопроводить то или иное назначение, приходилось высаживать в муниципалитете целую делегацию из Уфы.

— Администрация Хабирова сделала ставку на молодого Ратмира Мавлиева на посту главы города и, кажется, нашла долгожданный консенсус и выход из ситуации клинча, измотавшей всех, в том числе и в самом Нефтекамске. В новой хабировской конфигурации власти нет места дележу сфер влияния и окопному противостоянию, есть только импульс к совместному движению «алга». Сможет ли первый в истории Башкирии глава неполных тридцати лет сделать Нефтекамск «яҡшыраҡ» (лучше, — прим. ред.), мы узнаем в ближайшее время, — резюмирует Казанцев.

Уголовное дело предшественника

Предшественник Мавлиева Рашит Давлетов обвиняется в превышении должностных полномочий. Как сообщало «Реальное время» со ссылкой на СУ Следственного комитета по РБ, в 2014 году чиновник, заняв кресло мэра, предоставил служебную двухкомнатную квартиру заместителю начальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма. В 2015 году другим постановлением сити-менеджер вывел квартиру из муниципального жилищного фонда, после чего полицейский заключил с управляющей компанией договор социального найма жилья и затем приватизировал недвижимость.

Однако ни получатель квартиры, ни члены его семьи не имели права на безвозмездное предоставление квартиры. Малоимущим сотрудник МВД не был, нуждающимся в жилье не являлся. Нанесенный автограду ущерб оценили почти в 2 млн рублей. Давлетов вину не признает. После заведения уголовного дела в конце 2018 года главу Нефтекамска исключили из «Единой России», а в марте 2019-го Давлетова окончательно уволили из администрации.

Квартиру вернули городу. Полицейский, приватизировавший муниципальные квадратные метры, отделался довольно легко — его привлекли лишь к дисциплинарной ответственности.

Рашит Давлетов обвиняется в превышении должностных полномочий. Фото UTVNeft



Яблоко от яблони…

Как уже упоминалось, новый нефтекамский градоначальник — потомственный коммерсант. Любопытна биография его отца Рафила Мавлиева, опытного предпринимателя и политика. Его имя фигурирует уже в 60 организациях (данные сервиса «СПАРК»). Направления бизнеса — опять же разные, однако и здесь немалая доля компаний связана с торговлей автомобилями и их обслуживанием.

Мавлиев-старший успел побывать и начальником ОВД города Агидель, и помощником министра внутренних дел Башкирии Рафаила Диваева, и депутатом горсовета Нефтекамска. Также пытался попасть в Госсобрание РБ через «Единую Россию» и в Госдуму РФ через партию «Правое дело». При этом в его резюме есть и не самые приятные пункты. Так, в 2011 году региональные СМИ сообщали, что он подозревался в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств путем подделки документов.

Следствие посчитало, что в 2007 году Рафил Назифович незаконно получил от нефтекамской администрации недвижимость общей площадью 2,2 тыс. кв. метров, стоимость которой сначала оценили в 140 млн рублей — так город расплатился с бизнесменом за реконструкцию одного из муниципальных объектов. Следком утверждал, что строительные работы практически не проводились, ущерб городу оценили в 40 млн рублей. Однако Арбитражный суд республики признал законной передачу недвижимых активов структурам бизнесмена.

Все вроде бы улеглось, но в 2011 году в отношении предпринимателя возбудили новое уголовное дело путем «выделения из прежнего уголовного дела, производство по которому было ранее прекращено». Причем оно неожиданным образом совпало с конфликтом Мавлиева с тогдашним градоначальником Владимиром Громовым.

Мавлиев-старший успел побывать и начальником ОВД города Агидель, и помощником министра внутренних дел Башкирии Рафаила Диваева, и депутатом горсовета Нефтекамска. Фото homegate.ru

Ряд нефтекамских предпринимателей, среди которых был и Мавлиев-старший, обратились к Рустэму Хамитову, тогда президенту РБ, с жалобой. Они сообщили о бюрократических препятствиях, которые чинит местная администрация при выдаче разрешений на жилищное строительство. Более того, в городе прошли митинги с требованием отставки Громова. Мавлиев новое уголовное дело связывал именно с критикой, которую он обрушивал на местные власти. В том же году Хамитов со свитой чиновников посетил Нефтекамск, официально — с «рабочим визитом», по слухам — разруливать ситуацию.

К слову, в 2014 году вакансия сити-менеджера Нефтекамска освободилась. В город прибыл десант из Уфы из региональных парламентариев и правительственных чиновников. Возглавлял делегацию спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. По словам муниципальных депутатов, гости из башкирской столицы призывали их проголосовать за Олега Крысина, «потому что его поддерживает президент». Муниципальные законодатели написали открытое письмо Хамитову с требованием «не принимать поспешных решений». В конце концов городскую администрацию возглавил Рашит Давлетов, который занимал пост 4 года.

Теперь этот клубок противоречий, в котором переплетены интересы бизнеса и власти, предстоит распутывать Ратмиру Мавлиеву.